631 Fledermäuse warten in Kirchlinteln auf ihren Auftritt

Von: Reike Raczkowski

Haben den Picknickkorb schon gepackt: Pastorin Merle Oswich und Bettina Bielefeld vom Nabu. © Raczkowski

Kirchlinteln – Naturschützerin Bettina Bielefeld und Pastorin Merle Oswich betrachten ein Foto. „Schauen Sie mal, wie schön sie ist“, sagt Bielefeld und strahlt. Oswich bringt nur ein entzücktes „Oh, wie niedlich!“ hervor. Das Wesen auf dem Foto hat kleine Kulleraugen und riesige Ohren – und fletscht bedrohlich die Zähne. Manch einer mag Fledermäuse gruselig finden – diese beiden Frauen sind sichtlich angetan von den kleinen Kreaturen. Und diese Begeisterung wollen sie teilen – bei einem Fledermaus-Picknick auf dem Gelände der St. Petri-Kirche.

In diesem Gebäude hat das Große Mausohr seine Wochenstube, zieht hier also seinen Nachwuchs groß, und das schon seit Ewigkeiten. „Dokumentiert sind die Fledermäuse in St. Petri seit 90 Jahren, aber es ist wahrscheinlich, dass sie schon erheblich länger da sind“, so Bielefeld. Die Kirchlintler Kirche sei Norddeutschlands größte Wochenstube des Großen Mausohrs. „Bei der letzten Zählung wurden 631 Tiere dokumentiert“, berichtet Bielefeld. Der Nabu übernimmt die Zählungen schon seit ungefähr 20 Jahren, seitdem ist ihre Zahl kontinuierlich angewachsen.

Der Geruch muss toleriert werden

Die Fledermausweibchen kommen im Frühjahr aus ihrem Winterquartier und fliegen durch einen Lüftungsschacht in den Dachstuhl des alten Gebäudes, wo sie ihre Jungen zur Welt bringen und aufziehen. Während des nächtlichen Jagdfluges – das große Mausohr fängt dicht über dem Erdboden flugunfähige Laufkäfer – bleiben die Jungtiere im Quartier.

Gottesdienste, Glockengeläut oder die jüngsten Sanierungs- und Umbauarbeiten auf der Kircheninsel – das lässt die Großen Mausohren kalt. „Probleme hätten sie dagegen mit Lichtveränderungen. Die Kirche anzustrahlen wäre deswegen keine gute Idee.“

Sich die Kirche mit 631 Fledermäusen zu teilen, sei weniger eine Belastung als ein Privileg, sagt Pastorin Merle Oswich. „Es ist ein unglaublicher Schatz, so eine große Wochenstube zu haben.“ Fledermäuse seien nicht nur streng geschützt – sie gehörten auch zu der St. Petri Kirche dazu. Auch, wenn das Zusammenleben manchmal durchaus eine Herausforderung sei. „Klar, es stinkt.“ Gottesdienstbesucher würden das Problem, das an besonders heißen Tagen auftritt, kennen. Aber so viele Fledermäuse hinterließen eben auch eine Menge Kot.

Früher hätten örtliche Naturschützer den Dachstuhl regelmäßig im Winter gereinigt. Doch obwohl sie dabei Schutzkleidung und Atemschutzmasken trugen – diese Tätigkeit ist zu gefährlich und wird deswegen mittlerweile von einer Fachfirma erledigt. „Antje Mahnke-Rithof von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises generiert dafür jedes Jahr neue Projektmittel, das ist ganz toll“, sagt Bielefeld.

Gemeinsam mit den beiden Fledermausregionalbetreuern Kai Thore Wolf und Clemens Buchmann würde der Bestand nicht nur regelmäßig kontrolliert, einzelne Tiere eingefangen und untersucht, sondern man habe auch gemeinsam eine Idee entwickelt. „Wir haben uns gefragt, wie man die Akzeptanz für diese faszinierenden Tiere bei den Einwohnern steigern kann – und sind so auf die Idee eines Fledermaus-Picknicks gekommen“, so Bielefeld.

An einem hoffentlich lauen Sommerabend am Freitag, 21. Juli, sind alle Interessierten dazu eingeladen, es sich auf der Wiese an der Kirche gemütlich zu machen. Wer dabei sein will, sollte sich eine Decke und ein Picknick einpacken. Wer eher nicht so picknickdeckenaffin ist, für den wird es auch andere Sitzgelegenheiten geben. Die St.-Petri-Stiftung bietet roten und weißen Stiftertropfen sowie Wasser und Saft an.

Ab 19.30 Uhr ist ein gemütliches Ankommen angesagt, gegen 20 Uhr folgt die Begrüßung und ein Vortrag von Kai Thore Wolf. Danach können sich die Besucher in der Kirche eine Ausstellung mit Fotos und Infotafeln des Nabu anschauen. Auch sollen kleine Filme sowie Tonaufnahmen aus der Wochenstube abgespielt werden. Dr. Om, Otto Maier, sorgt für interessante musikalische Untermalung mit seinem außergewöhnlichen Instrument, der Hang.

„Sonnenuntergang ist an diesem Tag um 21.34 Uhr, dann machen sich die Fledermäuse noch kurz zurecht – dann fliegen sie aus zur Jagd.“ Dieses faszinierende Schauspiel wird der Höhepunkt des Fledermauspicknicks sein, bevor die Teilnehmer mit einem Abendsegen verabschiedet werden. Auch bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung statt, dann natürlich weniger als Picknick, sondern vor allem in der Kirche als Infoveranstaltung.

Kein Bock: Dieses niedliche kleine Große Mausohr will nicht untersucht werden, auch wenn die Prozedur ganz schnell vorbei ist und nicht wehtut. © Bielefeld

Direkt unter dem Kirchendach fühlen sich die Fledermäuse wohl. © Bielefeld