61-Jährige prallt gegen Baum

Kirchlinteln - Eine 61-jährige Fahrerin eines Renault ist am frühen Vormittag des Heiligabend in Kirchlinteln von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Nach Angaben der Polizei kam die 61jährige Fahrerin eines Renault Masters gegen 5.50 Uhr am Heiligabend von der Starße am Lindhoop ab und fuhr unkontrolliert in ein Waldstück. In diesem prallte der Renault gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall schwer verletzt. Am PKW entstand ein erheblicher Sachschaden. Für die Zeit der Bergung des PKW wurde die Landesstraße, im Bereich der Unfallstelle, kurzfristig gesperrt.

Rubriklistenbild: © dpa