2 600 Frauen an 50 Terminen

Brunsbrock – Ein Jubiläum feierte das Frauenfrühstück im Müllerhaus mit der jüngsten Veranstaltung. Marlies Meyer hatte zum 50. Mal zu diesem Treffen eingeladen. Neben dem kulinarischen Angebot gab es wieder „geistige Nahrung“, diesmal serviert von Dr. Katja Pourshirazi, die seit zehn Jahren das Overbeck-Museum in Bremen-Vegesack leitet.

„In dem Museum sind hauptsächlich die Werke von Fritz Overbeck und seiner Frau Hermine Overbeck-Rohte zu sehen, die gebürtig aus Walsrode stammt“, erläuterte die Museumsleiterin. Allerdings fänden auch andere Ausstellungen zu unterschiedlichen Themen statt. Pourshirazi verstand es, den Frauen die Lebensgeschichte von Hermine Overbeck-Rohte nahezubringen.

Dass das Frauenfrühstück so beliebt ist, ist auch Frauen aus dem Kulturkreis Lintelner Geest zu verdanken. Das Serviceteam offerierte ein fantastisches Frühstück mit einer umfangreichen Palette vor allen an regionalen Delikatessen. Das Team mit Annette Wöbse-Miklis an der Spitze sowie Heike Walter, Friedhilde Schütz, Vera Lehnert und Marita Ahrens verwöhnte die Gäste.

Vor fast genau 14 Jahren, am 11. März 2006, hatte Meyer zum ersten Frauenfrühstück eingeladen, erste Referentin war Heike Mengel mit dem Thema „Was uns sauer macht“. 40 Frauen nahmen daran teil, und bis heute war das Müllerhaus mit einer Ausnahme das Ziel der Frauen. Allerdings gab es im Oktober 2011 besonders viele Anmeldungen. Die 130 Frauen wurden in Hesse‘s Saal in Odeweg begrüßt. An dem Tag fand gleichzeitig ein Frauenfrühstück des Landfrauenvereins Verden in Otersen statt, zu dem auch etliche Frauen der Gemeinde Kirchlinteln anreisten.

Das Frühstück in Odeweg beschäftigte sich mit den „Lebensspuren von Frauen in der Gemeinde Kirchlinteln“. Die Veranstaltung war als Höhepunkt von 100 Jahre Internationaler Frauentag gedacht. Über ein Jahr lang hatte sich eine Gruppe interessierter Frauen, Silke Ahrens, Andrea Hartmann, Gabi Kellner, Andrea Mecke-Brammerloh, Margarethe Eckermann und Marlies Meyer, darauf vorbereitet.

115 Anmeldungen gab es Ende August bei einem Vortrag über „Depressionen“; 40 Frauen musste abgesagt werden. Im November 2018 bewegte ein Vortrag von Tina Schwecke-Ernst. Die ehemalige Leiterin der Kita Kirchlinteln berichtete über ihre neue Arbeit im Kinderhospiz. Eine fallende Stecknadel wäre zu hören gewesen, so aufmerksam hörten 70 Besucherinnen zu.

Neben aktuellen Themen gab es immer wieder Zeitgeschichtliches. So wurden vier „frauenORTE“ vorgestellt: Anita Augspurg aus Verden, die Diakonissin und Oberin Helene Hartmeier aus Rotenburg und Cato Bontjes van Beek in Achimund Fischerhude. Schließlich wurde aus der Krummhörn über die Arbeit der ersten Frauenärztin Hermine Heusler-Edenhuizen berichtet.

Über 2 600 Frauen kamen zu den insgesamt 50 Treffen, die zwischen 2009 und 2013 viermal und ansonsten dreimal jährlich stattfanden.

Am Samstag, 11. Juli, heißt es beim 51. Frühstück von der Referentin Antje Balters aus Weyhe „Genuss durch Verzicht“ und am Samstag, 5. Dezember, steht ein Vortrag zur Geschichte der Erziehung von Mädchen von Gabi Beckmann aus Oldenburg auf dem Programm. Thema: „Unsere Hobbys: Rauchen, saufen, Jungs verhau’n“ – oder wie werden Mädchen gemacht?“. rö