2 000 Stunden Eigenleistung

Ortswehr Bendingbostel hat ihren Erweiterungsbau auch sich selber zu verdanken

+ © Röttjer Lange hatten Ortsbrandmeister Wolfgang Drewes (vorne l.) und die Mitglieder der Ortswehr Bendingbostel auf den Erweiterungsbau gewartet. Nun gab es von Bürgermeister Wolfgang Rodewald den symbolischen Schlüssel dazu. © Röttjer

„Das schönste Feuerwehrhaus in der Gemeinde steht nun in Bendingbostel und nicht mehr in Neddenaverbergen“, zeigte sich Ortsbrandmeister Wolfgang Drewes selbstbewusst bei der Einweihung des Erweiterungsbaus am Sonnabend. Er bezog sich damit augenzwinkernd auf einen Ausspruch, den der damalige Ortsbrandmeister der Neddener Feuerwehr, Gerhard Werther, vor etwas mehr als 20 Jahren bei der Übergabe des Feuerwehrhauses in Neddenaverbergen gemacht hatte.