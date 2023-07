1139 kleine Jäger flattern um die Kirchlintler Kirche

+ © Arne von Brill Der Star des Abends: Ein niedliches Fledermausjungtier, unterernährt, soll in einer Tierpflegestelle aufgepäppelt werden. © Arne von Brill

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Reike Raczkowski schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Kirchlintelns St.-Petri-Gemeinde und Nabu hatten zum Fledermaus-Picknick eingeladen. Und das erwies sich als großer Erfolg.

Kirchlinteln – Ob die Großen Mausohren wohl wussten, dass an diesem Abend viele neugierige Augen auf sie gerichtet waren? Jedenfalls sorgten die fliegenden Jäger beim ersten Fledermaus-Picknick an der St.-Petri-Kirche für eine Wahnsinns-Show. Sage und schreibe 1139 Tiere flogen nach Einbruch der Dämmerung aus dem Gotteshaus unter den Augen der circa 100 Besucher aus – „so viele wie nie zuvor“, sagte Bettina Bielefeld vom Nabu ganz hingerissen.

Das Große Mausohr hat in der Kirchlintler Kirche seine sogenannte Wochenstube, zieht hier also seinen Nachwuchs groß. Die streng geschützten Tiere verbringen hier die Sommermonate und verlassen die Kirche erst wieder, wenn die Jungtiere groß genug sind.

Am Ende des Picknicks am Freitagabend, das vom Nabu Kirchlinteln gemeinsam mit der Kirchengemeinde organisiert worden war, flogen die erwachsenen Tiere gemeinsam mit ihrem Nachwuchs aus der Kirche aus, um auf Jagd zu gehen. Die schiere Menge der an diesem Abend gezählten Tiere – bei der jüngsten Zählung war man auf 631 Tiere gekommen – erstaunte und erfreute die Naturschützer ebenso wie die beiden eigens angereisten Fledermausregionalbetreuer Kai Thore Wolf und Clemens Buchmann.

+ Ein Picknick an der Kirche verkürzte die Zeit bis zum Fledermausausflug. © Brill, Arne von

Der Abend war bis dahin schon ein großer Erfolg gewesen. Bei einem informativen Vortrag über Fledermäuse waren fast alle Plätze in der Kirche besetzt, auch die Nabu-Ausstellung mit vielen Infotafeln rund um Fledermäuse wurde rege besucht. Aber auch das gesellige Beisammensein im Freien, zu den faszinierenden Klängen, die der Musiker Dr. OM seiner Hang entlockte, kam nicht zu kurz. Die St.-Petri-Stiftung bot Gebäck und Wein an und in der Taufkapelle, die an diesem Abend nur mit Kerzen erleuchtet war, wurden Tonaufnahmen aus der Wochenstube abgespielt.

+ Schon die Ausstellung war gut besucht. © Brill, Arne von

Der Ausflug der Großen Mausohren nach Sonnenuntergang war dann aber natürlich der unbestrittene Höhepunkt des Abends. „Manche Besucher haben ganz viele Tiere erkennen können, andere leider nicht“, so Bielefeld. Das hätte viel mit dem Standort zu tun gehabt oder auch mit den eigenen Sehfähigkeiten. Die Fledermausexperten hatten ein Gerät dabei, so eine Art „Bat Detector“, das die Ultraschallrufe der Fledermäuse, für das menschliche Ohr eigentlich nicht wahrnehmbar, zum Klingen brachte.

Abgestürztes Jungtier wird nun aufgepäppelt

Und jeder Besucher bekam an diesem Abend dann auch noch – zufällig – die Chance, ein Großes Mausohr von Nahem betrachten zu können. Die Fledermausexperten hatten ein Jungtier gefunden, das in der Wochenstube abgestürzt war. Unterernährt, wie es war, soll es nun in eine Tierpflegestation kommen und dort aufgepäppelt werden. Bevor das kleine Große Mausohr für den Transport fertiggemacht wurde, durften die Picknicker einen Blick auf das faszinierende Wesen werfen. „Das war ein magischer Moment“, sagtt Bettina Bielefeld. Sie sei den Besuchern dankbar, dass diese so ruhig und diszipliniert gewesen seien, um der kleinen Fledermaus nicht noch zusätzlichen Stress zu verursachen.

Klar ist jetzt schon: Das Picknick war ein so schöner Abend, dass es auf jeden Fall wiederholt werden soll.