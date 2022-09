Strahlende Schönheit im Chorscheitel des Verdener Doms

Von: Markus Wienken

Freie Sicht auf das restaurierte Kirchenfenster im Dom: Es lohnt sich, bis nah an den Sims zu treten, um die Details der 18 mal sechs Meter großen Glasarbeit zu erkennen. © Wienken, Markus

Ein unglaubliches Farbenspiel: Das Historische Fenster im Chorscheitel des Verdener Doms strahlt in alter Schönheit.....

Verden – Sonnenlicht fällt, vielmehr es strahlt durch unzählige bunte Steine, verteilt auf einer Fläche von 18 mal sechs Metern. Zufrieden schaut Henrik Boldt über den Altar des Verdener Doms in Richtung historisches Fenster. „Die volle Brillanz der Bilder kommt endlich wieder zur Geltung“, freut sich der Architekt. Belegen kann er es nicht, doch er ist sich sicher, Franz Lauterbach hätte ebenfalls seine helle Freude an der „Auferstehung“ seines Kunstwerks. Und auch die Klosterkammer kann sich freuen. Nicht nur über das Ergebnis, sondern auch über die finanzielle Bilanz: „Wir sind mit dem veranschlagten Budget voll im Rahmen geblieben“, so Boldt. Derweil sind, rund um den Dom, bereits wieder Handwerker im Einsatz.

Aufwendige Außenarbeit: Massive Windeisen sichern das Fenster gegen Sturm. © Wienken, Markus

Verdener Dom: Historisches Fenster prägt seit über 100 Jahren den Altarraum

Aber zunächst zurück an das mächtige Domfenster, das in Form, Aufbau und Präsentation das Innere des Doms seit über 100 Jahren prägt. „Im Chorscheitel des Kirchenschiffes bietet die Verglasung ein außergewöhnliches Bildprogramm, dessen Wirkung wir mit der Restaurierung zurückholen wollten“, sagt Boldt. Der Architekt kennt sich aus im Verdener Dom, ist bei der Klosterkammer zuständig für Bau- und Kunstpflege in dem historischen Gebäude. Boldt zeigt auf Figuren, den Christuskopf, die vier Evangelisten. Farben, die aus der Ferne und im Sonnenlicht betrachtet zu strahlen scheinen. Das Gesicht Jesu prägt die Rosette des mächtigen Fensterbogens, darunter folgen die weiteren Figuren des Neuen, dann aus dem Alten Testament, danach Wappen aus der Geschichte des Königreichs Preußen und des Landes Niedersachsen. Was aus der Ferne auffällt, bestätigt sich aus der Nähe: „Uns war bei der Restaurierung vor allem daran gelegen, die Erlebbarkeit der Bilder deutlich zu verbessern“, erklärt Boldt. Er zeigt auf Gesichter, Hände, Gewänder und gekrönte Häupter, verweist auf Linien und Mimik der Figuren, die im Verlauf der Sanierung zum Vorschein kamen. „Das ist, wie ich finde, sehr gut gelungen.“

Der Aufwand, der dafür betrieben wurde, war erheblich. Das Kunstwerk, von Franz Lauterbach im Jahr 1913 eingesetzt, hatte, wie durch ein Wunder, den Zweiten Weltkrieg mit zahlreichen Bombenangriffen überstanden. „Sämtliche Fenster im Dom wurden bei Kriegsende durch die Druckwellen der beiden Brückensprengungen zerstört, das Chorfenster blieb heil“, so Boldt. „Eine Wand aus Efeu muss damals wie ein Puffer gewirkt und den Druck abgefangen haben“, vermutet der Experte. Das Kunstwerk wurde anschließend, in den 1950er-Jahren, noch ein wenig aufpoliert. Das war’s aber auch. Mehr als 70 Jahre sind seither vergangen.

Blick auf den Lugenstein: Die Fassade bekommt einen neuen Anstrich. © Wienken, Markus

Historisches Fenster im Verdener Dom: Klosterkammer Hannover zahlt Restaurierung

Entsprechend gründlich musste daher gearbeitet, das komplette Fenster mit seinen circa 60 einzelnen Tafeln ausgebaut werden (wir berichteten). Eine Fachfirma in Paderborn holte den alten Glanz in die Steine zurück, reinigte und polierte bis ins kleinste Detail. Fast ein Jahr war der Dom eine „Baustelle“.

Doch nicht allein die Glasarbeiten standen im Mittelpunkt der Restaurierung. „Auch das Drumherum muss passen“, sagt Boldt. Schimmel, Staub, Feuchtigkeit, sie alle haben dem Kunstwerk über Jahre hinweg zugesetzt. Nun ist davon nichts mehr zu sehen. „Das tut dem Erscheinungsbild natürlich besonders gut“, so Boldt.

Verden am Lugenstein: Weitere Renovierungsarbeiten zu Füßen des Doms

Damit es so bleibt, wurde weitere Vorsorge betrieben. Boldt steht jetzt außen vor dem Dom, auf der anderen Seite des Fensters, zeigt auf große und kleine Details, für den Laien manchmal kaum zu erkennen. „Bleiverstrebungen wurden verstärkt, Windeisen und -stangen halten mit besonderen Ösen die einzelnen Fenstertafeln, das Christusbild ist durch eine spezielle Drahtkonstruktion gesichert“, erklärt Boldt. Speziell verarbeiteter Kitt, ausgebesserte Fugen sorgen zudem dafür, dass künftig keine Feuchtigkeit mehr eindringen, sich nirgendwo Wasser dauerhaft sammeln kann. Detailarbeit, die in ihrer Gesamtheit ihre Wirkung hat: „Die Konstruktion verleiht dem Fenster die notwendige Stabilität, auch dann, wenn mal der Sturm mit Wucht gegen die Glasfront drückt“, erklärt Boldt.

Das Fachwerk im Innenhof des Doms wird saniert. Für die Fenster gibt es einen neuen Anstrich. © Wienken, Markus

Das historische Fenster dicht, der Glanz früher Jahre zurück, circa 212. 000 Euro haben Sanierung und Einbau gekostet. „Unser Plan ist damit mehr als aufgegangen, lagen doch die ursprünglich kalkulierten Ausgaben sogar noch um 8 .000 Euro drüber“, so Boldt.

Ein- und Ausbau des Domfensters kostet 212.000 Euro

Der Architekt ist allerdings schon auf der nächsten Baustelle, praktisch um die Ecke. Fachwerk, Fenster und Mauern des Gebäudes am Lugenstein, zu Füßen des Doms, brauchen dringend Pflege. Das Gerüst steht, gearbeitet wird auch. Geschätzte Kosten der Sanierung, circa 20. 000 Euro. „Das ist Teil der laufenden Bauunterhaltung durch die Klosterkammer“, sagt Boldt. Es dürfte nicht der letzte Einsatz bleiben.

Klosterkammer Hannover mit eigenem Fonds für Restaurierung der historischen Gebäude

Steuergelder werden für Fenstersanierung und Unterhaltung nicht ausgegeben: Die Klosterkammer Hannover ist eine öffentliche Einrichtung, die das Vermögen von vier öffentlich-rechtlichen Stiftungen – darunter der Domstrukturfonds Verden – verwaltet. Diese sind aus ehemals kirchlichem Vermögen entstanden. Aus den Erträgen unterhält die Klosterkammer mehr als 800 Gebäude, viele davon sind Baudenkmale, und rund 12 .000 Kunstobjekte.