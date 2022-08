In Verden steht ein Kind am Amboss

Von: Florian Adolph

Der siebenjährige Nachwuchsschmied Hamza schlägt mit dem Hammer die Löcher in sein Mini-Hufeisen. Danach wird es vom Rest der Metallstange abgetrennt. © Florian Adolph

Zum ersten Mal machen Domherrenhaus und Pferdemuseum eine gemeinsame Museumswoche. Dabei dürfen die Kinder unter anderem selbst den Schmiedehammer schwingen.

Verden – Metallisches Hämmern klingt über den Hof des Pferdemuseums. Zwei Gestalten bearbeiten ein Hufeisen auf dem Amboss, der eine: ein professioneller Hufschmied, der andere – ein siebenjähriger Junge. Die Aktion ist Teil der „Kunterbunten Museumswoche“. Bei dieser Ferienpassveranstaltung verbrachten die Kinder zwei Tage Zeit im Historischen Museum Domherrenhaus, bevor sie für den gestrigen und heutigen Tag ins Deutsche Pferdemuseum (DPM) wechselten. Im Museum am Holzmarkt lernten sie als erstes den Hufschmied Janis Neurand, aus der Lehrschmiede Niedersachsen in Verden.

„Wir machen das nicht für Geld, sondern um unseren Beruf zu erklären“, sagt er. Betreut wird die Aktion außerdem von den Museumspädagoginnen Maren Lippitz vom DPM und Julia Nehus vom Domherrenhaus. „Das ist das erste Mal, dass beide Museen eine ganze gemeinsame Woche machen“, sagt Letztere.

Im Pferdemuseum erklärt Neurand den jungen Gästen dann den ausgestellten Schmiedeofen und die Werkzeuge. „Ich könnte das erhitzte Hufeisen verbiegen wie Knete“, sagt er. „Aber ich kann es ja nicht anfassen, dafür ist es zu heiß. Also brauche ich Hammer und Zange.“

Hufschmied Janis Neurand erklärt den Schmiedeofen im Museum. © Florian Adolph

Sein Beruf habe sich nicht viel verändert, erklärt er an dem Museumsstück. Das beweist er, als er dann mit den Kindern nach draußen zu seinem Transporter mit dem modernen Ofen geht. „Die Werkzeuge sind tatsächlich gleich geblieben“. So klärt der Schmied über sein Handwerk auf, und demonstriert es an einem Hufeisen, das er mit seinem Gasofen erhitzt, bis es glühend rot ist. Manchmal richtet er Fragen an sein interessiert lauschendes Publikum. „Was glaubt ihr, wie schwer der Amboss ist?“, und Ähnliches.

Dann geht es ans Eingemachte. Der Profi erhitzt Metallstangen, damit die Kinder ihre eigenen Hufeisen schmieden können. Als Erstes macht sich der sieben-jährige Hamza an die Arbeit. Abwechselnd lassen er und der Profi ihre Hämmer auf die heiße Stange runtersausen, bis sie sich um die Spitze des Ambosses wickelt. Danach hauen sie das Metall platt, bis es die Form eines Hufeisens hat. Dieses kann der Junge mit nach Hause nehmen.

Bis es rot glüht, muss das Hufeisen vor dem Schmieden erhitzt werden. © Florian Adolph

Natürlich hatte auch das Domherrenhaus Anfang der Woche einige spannende Aktionen für die Kinder angeboten. „Mit Steinzeit-Profi Alexander Benn haben die Kinder einen steinzeitlichen Bohrer gebaut“, erzählt Julia Nehus. Auch in der Ausstellung „VERhext“ zu Hexenverfolgung in Verden waren sie.

Der junge Can mochte allerdings das Buttermachen am Liebsten: „Wir haben Sahne reingetan und gekurbelt bis Butter rauskam“, erzählt er. „Die Suche nach den Mäusen hat mir am besten gefallen“, sagt die kleine Tilda über das Domherrenhaus. „Wenn man alle Mäuse findet, darf man sich was aussuchen“, ergänzt Rohan.

Heute werden die Kinder im DPM die Sonderausstellung besuchen und aus echten Hufeisen individuelle Traumfänger basteln.