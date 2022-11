Taten in Thedinghausen: Kinder beinahe täglich geschlagen

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Der Mutter und ihrem Lebenspartner wird vorgeworfen, ihre Kinder geschlagen und gedemütigt zu haben. © Bruns

Statt Fürsorge und Liebe sollen zwei Kinder in ihrem Zuhause in Thedinghausen wiederkehrend Gewalt und Demütigungen erfahren haben. Die leibliche Mutter und ihr Verlobter haben als Angeklagte in dem am Mittwoch gestarteten Landgerichtsprozess alle Tatvorwürfe bestritten.

Thedinghausen/Verden – Nahezu täglich sollen die zu Beginn der Taten sechs und acht Jahre alten Mädchen geschlagen worden sein. „Mit der flachen Hand und verschiedenen Reitgerten“, verlas Staatsanwältin Aylin Tasan aus der Anklageschrift. Um die Hämatome zu verdecken, hätten die Mädchen lange Kleidung tragen müssen. Gekocht habe die heute 36 Jahre alte Mutter für sich und ihren Partner. Für die Kinder habe es Wasser und Brot gegeben.

An den Knöcheln gepackt und gegen einen Kleiderschrank geschleudert

Schlafenszeit sei um 18 Uhr gewesen und dann wurde, laut Anklage, auch die Tür des Kinderzimmers abgeschlossen und der Strom dort abgestellt. Für den Fall, dass sie auf Toilette mussten und niemand ihr Klopfen hörte, habe ein Eimer im Kinderzimmer bereit gestanden. Einmal habe sich das ältere Mädchen in die Hose gemacht und diese aus Angst vor Bestrafung in einer Truhe versteckt. Nach deren Auffinden habe der 46 Jahre alte Angeklagte dem Kind die Unterhose „durch das Gesicht gezogen“, um sie zu bestrafen. „Katastrophal und menschenunwürdig“, bezeichnet es die Staatsanwaltschaft in der Anklage.

Bei einer weiteren der bis zu sieben Jahre zurückliegenden Taten soll der angeklagte Mann die Kinder an deren Handgelenken festgehalten und in deren Zimmer gezogen haben. „Sie hielten sich am Türrahmen fest“, verlas die Staatsanwältin. „Aus Wut“ darüber habe er die Kinder „an den Köpfen aneinander geschlagen“. In einem weiteren Fall sei eines der Mädchen „an den Knöcheln aus dem Bett gezogen und gegen einen Kleiderschrank geschleudert worden“.

Vorwürfe seien „an den Haaren herbeigezogen“

Der Mutter wird eine Tat, ihrem Verlobten werden drei Taten vorgeworfen. Beide zeigten sich überrascht, als die Staatsanwältin begann, die Anklage zu verlesen. Dabei ist beiden das Schriftstück aus Februar 2021 längst bekannt. Die 36-Jährige begann zu weinen und ihr Verlobter schüttelte immer wieder den Kopf.

Sie liebe beide Kinder über alles, erklärte die Mutter unter Tränen. „Alles an den Haaren herbeigezogen“, kommentierte der 46-Jährige die Vorwürfe. Der Kindesvater stecke dahinter, um das alleinige Sorgerecht zu bekommen. „Er hat mir häufiger angedroht, dass er alles tun werde, um mir die Kinder zu entziehen und ihm alle Wege Recht sind“, behauptete die Angeklagte.

Live-Schaltung zu einem der Mädchen

Dann hieß es jedoch, dass der damals mit ihnen in der Drei-Zimmer-Wohnung lebende, mittlerweile verstorbene Bruder des Angeklagten das Kinderzimmer häufiger abgeschlossen habe. Wortreich beschrieb die Angeklagte das Familienleben. „Wie sie das schildern, hört sich das perfekt an, aber es soll Auffälligkeiten in der Schule gegeben haben. Und warum wurde eine Familienhilfe installiert?“, wollte Richterin Anja Bederna als Vorsitzende von der 36-Jährigen wissen. „Weil mein Ex-Mann gesagt hat, da müsste man mal gucken. Ich war sehr dankbar für die Hilfe.“

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde eines der Mädchen über eine Live-Schaltung befragt. Sie befand sich in einem anderen Raum des Landgerichts. Um die „demütigenden Details“ nicht vor diversen Personen schildern zu müssen.

Der Prozess vor dem Verdener Landgericht wird am Donnerstag fortgesetzt.