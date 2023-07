Auf der Suche nach dem Job: Kennenlerntage bei Frerichs in Verden

Einen umfassenden Betriebsrundgang bietet die Verdener Firma Frerichs Glas. © Frerichs Glas

Einen Blick hinter die Kulissen bietet das Verdener Unternehmen Frerichs Glas...und vielleicht ja auch den „richtigen“ Job...vom 21. bis 25. August..

Verden – Für Kennenlerntage öffnet die Firma Frerichs Glas am Standort Siemensstraße 15 bis 17 in Verden ihre Türen vom 21. bis 25. August für alle Jobinteressierten, die eine Karriere im Produktionsbereich anstreben. „Die Kennenlerntage bieten eine einzigartige Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des erfolgreichen Familienunternehmens zu werfen und sich über potenzielle neue Arbeitsplätze zu informieren“, schreibt die Firma in einer Pressemitteilung.

Während der Kennenlerntage erhalten die Besucher die Möglichkeit, an einem umfassenden Betriebsrundgang teilzunehmen. Von der Rohstofflagerung über die hochmoderne Produktionslinie bis hin zur Endverarbeitung gewährt Frerichs Glas Einblicke in den gesamten Produktionsprozess. Dies ermöglicht den Teilnehmern nicht nur, die faszinierende Technologie hinter der Glasproduktion und -veredelung kennenzulernen, sondern auch das familiäre Arbeitsumfeld und die Unternehmensphilosophie besser zu verstehen.

„Unser Ziel ist es, talentierte Menschen zu finden, die sich mit Leidenschaft und Engagement für die Produktion von Glas begeistern“, erklärt Jan Leyk, Leiter Operations. „Die Kennenlerntage ermöglichen es uns, mit interessierten Kandidaten in Kontakt zu kommen und ihnen eine auf ihre individuellen Fähigkeiten zugeschnittene Karrieremöglichkeit anzubieten.“

Die Anmeldung zu den Kennenlerntagen ist ganz einfach. Interessierte können dies bei Jan Leyk unter der Telefonnummer 0170/5611474 oder per E-Mail an leyk@frerichs-glas.de tun.

„Die Firma freut sich darauf, viele motivierte Menschen bei den Kennenlerntagen begrüßen zu dürfen und gemeinsam den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft in der Flachglasveredelung zu legen“, heißt es weiter in der Mitteilung.