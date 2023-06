Absolut eklig: Keller in Verden versinkt im Abwasser – und mehrere Kanäle gleich mit

Von: Marvin Köhnken

Teilen

Abwasser-Überflutung in Verden – ein für die Einsatzkräfte nicht unbedingt angenehmer Einsatz. © Feuerwehr Verden/Voigt

Überschwemmung in Verden – und zwar eine der besonders unangenehmen Art. In Dauelsen ist Abwasser übergelaufen, in die Kanäle und einen Keller.

Verden - In Verden-Dauelsen ist es am Montagmittag zu einem akuten Abwasser-Notfall gekommen. Die örtliche Feuerwehr wurde daraufhin zu einem überfluteten Keller gerufen, heißt es in einer Meldung der Feuerwehr vom Donnerstag. Bei der ersten Untersuchung stellte sich für die Einsatzkräfte heraus, dass der Keller aus bisher ungeklärter Ursache mit etwa zehn Zentimetern Abwasser gefüllt war. Zusätzlich waren zahlreiche Kanalschächte entlang der Straße ebenfalls mit Abwasser übergelaufen.

Um das Problem zu bewältigen, wurden laut Feuerwehr-Sprecher Dennis Meinke die Feuerwehren aus Döhlbergen-Rieda und Verden mit ihren Schmutzwasserpumpen alarmiert. Darüber hinaus begaben sich Mitarbeiter des örtlichen Klärwerks mit spezieller Ausrüstung zum Einsatzort. Neben den Pumpen kamen auch Wassersauger zum Einsatz, um betroffene Bereiche in Dauelsen von Abwasser zu befreien.

Abwasser-Überflutung in Verden-Dauelsen erfordert auch den Einsatz des THW

Da die Kanalschächte eine große Menge an Abwasser aufwiesen, wurde später das Technische Hilfswerk (THW) aus Verden zur Unterstützung alarmiert. Das THW verfügt laut Meinke über besonders leistungsstarke Pumpen, die in enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Klärwerks an einer nahegelegenen Pumpstation eingesetzt wurden. Dank dieser Maßnahmen konnte die Situation nach etwa vier Stunden unter Kontrolle gebracht werden, und die Einsatzkräfte konnten wieder abrücken.

Das Wichtigste aus dem Landkreis Verden: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Marvin Köhnken sorgfältig geprüft.