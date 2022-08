Menschen in Not: Kampagne für bezahlbaren Wohnraum

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Die Beratungsstelle Wohnen und Leben Verden beteiligt sich an der bundesweiten Kampagne „Wohnung_los!“. Das Bild zeigt (v. l.) Anton Erhart, Janina Schröder und Anna-Fiona Rehse. © Antje Haubrock-Kriedel

Kein Geld, keine Wohnung, ein Teufelskreis, dem schwer zu entkommen ist...Die Beratungsstelle Wohnen und Leben startet eine Kampagne...

Verden – Bezahlbare Wohnungen sind knapp in Deutschland. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe hat daher die bundesweite Kampagne „Wohnung_los!“ gestartet. Ziel ist es, die Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit bis 2030 zu beenden. Höhepunkt der Kampagne ist eine Aktionswoche vom 8. bis 16. September, orientiert am 11. September, dem Tag der Wohnungslosen.

Alle Einrichtungen und Dienste der Wohnungsnotfallhilfe, alle Institutionen, Organisationen und Akteure sind aufgerufen, sich mit eigenen Aktionen vor Ort zu beteiligen. Auch die Beratungsstelle Verden Wohnen Leben, ein Angebot von Lebensraum Diakonie, macht mit und lädt für Mittwoch, 14. September, von 10 bis 14 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in die Räume am Nikolaiwall 10 ein.

In Verden: Auch barrierefreie Wohnungen fehlen

„Wir möchten Stadt, Landkreis, unsere Netzwerkpartner, Wohnungsbaugesellschaften und interessierte Bürger zum Austausch anregen“, erklärt Diakoniemitarbeiterin Anna-Fiona Rehse. In Verden werde zwar viel gebaut, diese Wohnungen seien aber meist teuer. Auch barrierefreie Wohnungen fehlten. „Gerade für Menschen, die Grundsicherung oder Hartz IV beziehen, gibt es kaum bezahlbare Wohnungen. Die Obergrenze der Mietkosten, die der Landkreis übernimmt, sind relativ niedrig, viele Wohnungsanzeigen liegen knapp darüber“, weiß ihr Kollege Anton Erhart.

Häufig hätten Vermieter auch Vorurteile und würden Leistungsempfänger von vornherein aussortieren. Die Wohnungen, die zu einem günstigen Mietzins angeboten werden, hätten zudem oft einen sehr niedrigen Standard und wären kaum zumutbar. „An diesen Wohnungen wird dann einfach nichts mehr gemacht“, sagt Erhart.

Kampagne in Verden am Tag der Wohnungslosen

Zum Tag der offenen Tür hat das Team der Beratungsstelle auch einige von der Wohnungsnot betroffene Klienten eingeladen. „Unsere Idee ist es, alle an einen Tisch zu bringen. Die Wohnungssuchenden sollen keine anonyme Masse mehr sein, sondern ein Gesicht bekommen und ihre Geschichte erzählen. Unser Wunsch ist es, zu einer Veränderung der Haltung und zum Umdenken anzuregen. Die Not und der soziale Unfrieden werden immer größer. Aber auch diese Menschen haben eine Wahlstimme. Die Politik sägt daher am eigenen Stuhl, wenn sie alles so weiterlaufen lässt. Es wird Zeit zum Umdenken“, betont Erhart. Teamkollegin Janina Schröder weiß, dass derzeit 40 Menschen in den Notunterkünften der Stadt Verden untergebracht sind. Diese Menschen haben ihre Wohnung verloren, zum Beispiel durch eine Zwangsräumung. „Zu Verfügung stehen 50 Plätze, die werden im Herbst sicher alle belegt sein“, vermutet sie.

In Verden: Angebot für Wohncoaching

Die Beratungsstelle Wohnen und Leben bietet für diese Menschen ein Wohncoaching an und hilft ihnen, wieder Fuß zu fassen. Damit es gar nicht erst zum Verlust der Wohnung kommt, gibt es bei auftretenden Schwierigkeiten auch eine ambulante Betreuung der Klienten. ahk