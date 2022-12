Kein Spaziergang ohne Müllbeutel

Von: Erika Wennhold

Müllbeutel und Greifzange hat Kirsten Kruse bei jedem Spaziergang dabei. © wennhold

Kirsten Kruse hält Luttumer Wegesränder sauber und macht dabei unglaubliche Funde. Alles kommt in einen Müllbeutel und wird in ihrer Tonne entsorgt. Ohne ihre Ausrüstung geht sie nicht mehr spazieren. Seither ist es deutlich sauberer in der Kirchlintelner Ortschaft geworden.

Luttum – Es ist sauberer geworden an Luttums Straßenrändern. Bemerkt hat es kaum jemand und zu verdanken ist es einer Dorfbewohnerin, „die diese Verdreckung der Landschaft nicht leiden kann“. Kirsten Kruse wohnt am Ortsrand, fährt mit ihrem Auto bis vor die Garage, war bis vor Kurzem nicht gerade die leidenschaftlichste Spaziergängerin. Doch das hat sich grundlegend geändert, seit sie im Sommer vier Wochen lang einen Hund zur Pflege hatte, und mit ihm regelmäßig Gassi gehen musste.

„Da ist mir aufgefallen, wie viel Dreck überall rumliegt, und ich habe mich gefragt, was man tun kann.“ Lange habe sie nicht überlegen müssen, „denn manchmal muss man die Dinge selbst in die Hand nehmen“. Seither geht sie wieder viel spazieren in Luttum – ohne Hund, aber immer mit einem Müllbeutel und einer Greifzange in der Hand.

In Luttum: Stille Heldin des Alltags

Das ist irgendwann Nachbar Wilhelm Haase-Bruns aufgefallen. Sein Kommentar dazu: „Nicht bemerkt hatte ich, dass in der letzten Zeit die Straßen und Wege rund um Luttum, in Richtung Weitzmühlen und Armsen, erstaunlich sauber sind. Bemerkt habe ich, dass meine Nachbarin Kirsten Kruse oft mit einem Müllbeutel von ihren Spaziergängen kommt und bei näherem Hinschauen auch eine kleine Greifzange dabei hat, um den Dreck in die Hand zu nehmen. Für mich ist sie eine stille Heldin des Alltags.“

Still tut Kirsten Kruse das tatsächlich, und sie wollte selbst auch kein Aufhebens davon machen. Denn, ihr geht es nicht darum, etwas anzuprangern oder den Menschen Gleichgültigkeit gegenüber ihrer Umwelt vorzuwerfen. „Mich ärgert ganz einfach der Müll in der Landschaft. Klar, es passiert mal, dass einem Bonbonpapier aus der Hand fliegt oder etwas unbemerkt aus der Tasche fällt. Aber, eine volle Pampers verliert man nicht unbemerkt.“

Entsorgt wird der Müll in der eigenen Tonne. © Wennhold, Erika

Zu den unangenehmsten Fundstücken, die Kruse aufgesammelt hat, gehört auch Hundekot, sorgfältig in einem Beutel verstaut, verknotet, und dann in die Landschaft geworfen. Eine unglaubliche Rücksichtslosigkeit, findet sie.

Selbst Papierkörbe neben einer Bank bleiben ungenutzt

Normaler Müll am Wegesrand seien Bierdosen, Sektflaschen, Becher to go, Verpackung mit Essenresten von McDonald’s, Tempotaschentücher, Masken, Zigarettenschachteln oder Kippen. Unangenehm aufgefallen sei ihr auch, dass Papierkörbe neben einer Bank nicht genutzt werden, sondern der Müll auch hier einfach fallen gelassen werde.

Gefreut hat sich die Luttumerin, als ihr eine Müll sammelnde Kindergartengruppe begegnete. „Die lernen was fürs Leben“, findet sie und erinnert sich daran, dass sie in ihrer Schulzeit regelmäßig im Klassenverband den Schulhof von Müll befreien musste. Sie will auf jeden Fall weitermachen – im Sommer intensiver als im Winter, um den Wegesrand sauber zu halten und letztendlich auch im größeren Sinne etwas für die Umwelt zu tun.

Vielleicht mit einem schönen Nebeneffekt. Denn dort, wo schon Müll liegt, wird oft noch mehr hingeworfen. Wo es sauber ist, entwickelt sich im besten Falle Respekt.