Jugendfreizeit bei Dörverden: Zzaktionäre und Inflation bringen Bürger auf die Palme

Von: Reike Raczkowski

Der frisch gewählte Bürgermeister Juri (2.v.l.) hat für einen Tag „den Hut auf“. Hier versucht er, herauszufinden, warum die Zzaktionäre immer reicher werden, während die Arbeiter seiner Stadt nicht einmal mehr genügend Geld für Süßigkeiten oder die Tageszeitung zur Verfügung haben. © Raczkowski

Wer dieser Tage ins Tagungshaus Drübberholz kommt, ist sofort mittendrin in dieser kuriosen Welt, die einmal im Jahr wie aus dem Nichts auftaucht – nur um eine Woche später genauso schnell wieder zu verschwinden. Unter der Regie vom Bund Deutscher PfadfinderInnen (BDP) erschaffen fast 40 Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren seit vielen Jahren immer in den Herbstferien die Stadt Zzongstedt, die ihr eigenes Grundgesetz, ein eigenes Parlament, eine eigene Währung hat.

Drübber – Die Stimmung in Zzongstedt ist spürbar angespannt. Ob auf dem Marktplatz oder auf der Hauptstraße, wohin man sich auch wendet, überall gibt es nur ein Thema. Geld. Meistens geht es um Geld, das man nicht hat. Denn in der Stadt greift die Inflation um sich. Egal, wie sehr sich die fleißigen Bürger auf der Arbeit abstrampeln: Schon am Abend sind die meisten von ihnen wieder pleite. Die meisten, wohlgemerkt. Nicht alle. Die Zzaktionäre, die auf einmal in Zzongstedt aufgetaucht sind, werden jeden Tag reicher. Reichlich Zzündstoff also. „Ich befürchte, wir stehen hier kurz vor einem Streik“, sagt Juri, der Bürgermeister, auf dem große Verantwortung lastet.

Gearbeitet wird in den „Zzongstedt-eigenen-Betrieben“, den Zzebs. Dort werden zum Beispiel Filme gedreht, Holz verarbeitet, Kunstwerke erschaffen oder im Labor Experimente gemacht. Für die Arbeit gibt es Lohn, der in Zzongs ausgezahlt wird. Von dem Geld können die Zzongstedter zum Beispiel Snacks kaufen, Erzeugnisse aus anderen Zzebs oder den Eintritt in die Disco bezahlen.

Ausnahmesituationen gehören dazu

Das Bürgerzentrum nimmt Anträge aus der Bevölkerung entgegen, verwaltet die Staatskasse und betreibt ein Café, um die Zzongstedter mit duftendem Gebäck bei Laune zu halten. Doch das klappt im Moment nicht: Ein gewöhnlicher Bürger verdient im Moment so wenig Zzongs, dass er sich derzeit nicht einmal Waffeln leisten kann. Das Problem sieht Juri, der heute für einen Tag Bürgermeister ist, bei den Zzaktionären, die auf einmal in der bis dahin so idyllischen Stadt aufgetaucht sind.

Denn ganz plötzlich hatte Zzongstedt eine eigene Börse, Entschuldigung, Zzörse. Und eine Handvoll erfolgreicher Zzaktienbesitzer, die jeden Tag reichlich Dividende ausgeschüttet bekommen. „Gestern zum Beispiel sind die Zzörsenkurse ohne erkennbaren Grund durch die Decke gegangen“, berichtet der junge Bürgermeister ernst. „Die Zzaktionäre behaupten, dass das gottgegeben sei.“

Weil aber nicht endlos Geld vorhanden ist, finden die Arbeiter abends also immer weniger Geld in ihren Lohntüten. Und so werde die Schere zwischen Arm und Reich immer größer, Unzufriedenheit breite sich aus. Lange gehe das nicht mehr gut, prophezeit Juri. Schon am Dienstag hatte die örtliche Tageszeitung, die Bilzz, getitelt: „Börse oder Böse? Wie Zzaktien das Geld der Bürger klauen.“

Wie lange werden sich die Arbeiter das noch gefallen lassen? Droht in Zzongstedt eine Revolution? Kann schon sein, meint Johanna Nolte aus dem Organisationsteam milde lächelnd. Sorge bereitet das der erfahrenen Teamerin aber keineswegs. Denn die fiktive Stadt hat über die Jahre schon zahlreiche Ausnahmezustände erlebt. Ob politische Intrigen oder gestohlene Staatskassen, im Drübberholz geht es traditionell ordentlich zur Sache.