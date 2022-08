Katastrophenschutz gewinnt an Bedeutung

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Teilen

Mit Bürgern im Gespräch: die Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth und Innenminister Boris Pistorius. © Haubrock-Kriedel

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat bei seinem Besuch in Verden Fragen von Bürgerinnen und Bürgern beantwortet. Dabei ging es auch um die Ausstattung der Polizei in Niedersachsen und um einen möglichen Personalmangel.

Verden – Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ist auf Einladung der Landtagsabgeordneten Dörte Liebetruth nach Verden gekommen, um am frühen Montagabend im Restaurant La Piazza die Fragen interessierter Bürgerinnen und Bürger zu beantworten.

Zunächst aber richtete der Minister einige Worte an die Anwesenden. „Ich habe diese Einladung gern angenommen. Das Thema Sicherheit brennt mir unter den Nägeln“, sagte Pistorius. Niedersachsen sei aber laut der Kriminalstatistik seit 40 Jahren nicht so sicher gewesen wie heute, betonte der Sozialdemokrat.

Die Flüchtlingskrise, der Lockdown und der Krieg in der Ukraine seien allerdings Szenarien, die er noch vor einigen Jahren für nicht möglich gehalten hätte, so der Minister weiter. „Der Krieg in der Ukraine ist auch ein Angriff auf Europa, auf unsere Freiheit und Demokratie. Es kann keinen Diktatfrieden mit Russland geben, Georgien und Moldawien wären sonst als Nächste dran. Daher müssen wir jetzt klare Kante zeigen“, machte der Minister deutlich.

Besonders freue ihn, dass in den Hilfsorganisationen so viele ehrenamtlich Tätige in Notsituationen mit angepackt hätten. „Wenn wir das Ehrenamt nicht hätten, wäre unsere Gesellschaft kälter, wir haben hier zum Glück ein breites Fundament“, so Pistorius.

Auch der Zivilschutz als Schutz der Bevölkerung vor militärischen Konfrontationen gewänne in diesen Zeiten wieder an Bedeutung. „Wir brauchten ihn in den letzten 30 Jahren nicht, aber diese Zeiten sind vorbei. Es ist wichtig, jetzt zu handeln“, erklärte der Innenminister. Darüber hinaus sei auch vor dem Hintergrund des Klimawandels der Katastrophenschutz wichtiger denn je.

Niedersachsens Polizei ist eine der bestausgestatteten der Welt

Dazu gehöre auch eine vernünftige Ausstattung. „Niedersachsens Polizei ist eine der bestausgestatteten der Welt. Sozialdemokratische Sicherheitspolitik zeichnet sich dadurch aus, dass man das Beste hofft und auf das Schlechteste vorbereitet ist“, betonte Pistorius.

Ein Fragesteller aus dem Publikum wollte wissen, wie es im Sicherheitsbereich mit der Personalsituation aussieht. „Wir haben bislang noch keinen Mangel an Bewerbern, das wird aber kommen. Wir sind froh darüber, dass wir in den letzten Jahren mehr Menschen eingestellt haben, als in Pension gegangen sind“, antwortete der Minister.

Ein weiteres Thema war die unterschiedliche Behandlung von THW und Feuerwehr bei Hilfseinsätzen. Pistorius erklärte, man sei im Innenministerium bereits dabei, das Problem anzugehen, auch was die Freistellung durch den Arbeitgeber angeht.

Ein Fragesteller machte sich große Sorgen um die Parallelwelt, die durch Querdenker im Netz entsteht. Der Minister meinte dazu, dass die Anzahl dieser Menschen doch relativ gering sei, allerdings seien sie sehr laut und feindselig.

Jeder habe in Deutschland das Recht, seine Meinung zu sagen, allerdings gebe es keinen Anspruch auf Beifall, man müsse sich dem Diskurs stellen.

Polizei und Verfassungsschutz würden aber sehr viel mitbekommen und, sobald Grenzen überschritten werden, sehr hart durchgreifen. Die Weimarer Republik sei damals zugrunde gegangen, weil die eigenen Anhänger der Demokratie zu schwach waren. „Das darf heute nicht mehr passieren. Wir sind mehr“, sagte Pistorius.

In einer weiteren Frage aus dem Publikum ging es darum, was getan werden kann, um Ehrenamtliche für die steigenden Anforderungen fit zu machen. Die Mittel für Schulungen seien bereits erhöht worden, außerdem sollen Ehrenamtliche nicht mehr so viel Zeit für Papierkram aufwenden müssen.

Auch wenn es nicht das Fachgebiet des Ministers ist, ging es in einer Frage um die Bürokratie in der Pflege und darum, dass Leiharbeiter in diesem Bereich bessergestellt seien als fest Angestellte. „Wir müssen uns vom Ballast befreien und diese Berufe attraktiver machen“, sagte Pistorius. Das Gesundheitssystem sei momentan viel zu ökonomisch ausgerichtet. „Gesundheit ist schließlich keine Ware“, betonte der Innenminister. ahk