Besuch in Otersen: Katalanen nehmen sich eine kurze Auszeit

Von: Reike Raczkowski

Landfrauen aus Katalonien und Niedersachsen sowie einige Gäste aus der Politik tauschen sich auf der Niedersachsendiele des Auszeithofes in Otersen über gemeinsame Themen aus. © Raczkowski

„Càlida benvinguda“ hieß es am Dienstagabend in Otersen. Das ist katalanisch und bedeutet „Herzlich willkommen“. Und willkommene Gäste waren die 40 Katalanen auf der Ferienanlage Auszeithof ohne Zweifel. Die Besucher ließen sich Oterser Damwild vom Grill schmecken, unterhielten sich angeregt, zum Beispiel mit der niedersächsischen Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast – und hatten auch viele Fragen an die Betreiber der Ferienanlage, Regina und Steffen Spöring.

Otersen – Die Landfrauen des noch relativ jungen Verbandes „Dones Món Rural“ aus der Region Katalonien in Spanien besuchten vier Tage lang den Niedersächsischen Landfrauenverband Hannover (NLV). Ein abwechslungsreiches Programm informierte sie über landwirtschaftliche Betriebe und Landfrauenarbeit in Niedersachsen. Dabei führte sie ihre Tour zu den unterschiedlichsten Highlights im ganzen Bundesland – der Auszeithof in Otersen gehörte zu diesen ausgewählten Zielen vom Harz bis an die Küste.

Von Harzer Landwurst bis barrierefreie Ferienwohnungen

Ob Harzer Landwurst, digitaler Ackerbau, Pflanzenbau-Versuchsstationen, Obst- und Gemüseanbau oder Windenergie: Die Landfrauen aus Katalonien zeigten großes Interesse. Besonders die Forstwirtschaft in der Asse, die Dürre im niedersächsischen Wald und die Folgen des Klimawandels seien ein wichtiges Thema für die Besucherinnen gewesen, berichtet die Präsidentin des NLV, Elisabeth Brunkhorst. „In Katalonien haben die Landwirtinnen zusätzlich mit Waldbränden zu kämpfen.“

Weil auch der Tourismus in ihrer Heimat eine große Rolle spiele, insbesondere „Urlaub auf dem Lande“, interessierten sich die Katalaninnen für das Konzept des Auszeithofes, der in Otersen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb entstanden ist. Die Spörings haben dafür zum Beispiel ihren ehemaligen Schweinestall in barrierefreie Ferienwohnungen umgebaut. Für das Projekt haben die Oterser Zuschüsse aus dem Projekt „Dorfregion von Bierde bis Wittlohe“ erhalten. „Die Besucherinnen hatten viele Fragen zum Thema Fördermittel, das ist auch für sie ein großes Thema“, erzählt Brunkhorst.

Viele neue Eindrücke

In der schönen, nagelneuen „Niedersachsendiele“ auf dem Auszeithof konnten die Eindrücke dann noch einmal in Ruhe bei einem guten Essen diskutiert werden, bevor es noch am gleichen Abend zurück nach Hannover ging.

Ein straffes Programm für die Landfrauen. „Naja, das hier ist keine Spaßveranstaltung, diese Frauen wollten sich intensiv über bestimmte Themen informieren, also haben wir ihnen entsprechend etwas geboten“, so Brunkhorst.

Die Delegationsreise der katalanischen Landfrauen ist ein Resultat der Ankündigung der Landwirtschaftsministerin Otte-Kinast, die Zusammenarbeit im Agrarbereich zwischen Niedersachsen und der spanischen Region Katalonien zu intensivieren. Fachkenntnisse sollen ausgetauscht werden und Kooperationsprojekte zwischen beiden Ländern starten, teilte das Landwirtschaftsministerium im April mit. Auch ein Austausch zwischen den niedersächsischen und katalanischen Landfrauenverbänden war von Anfang an gewünscht.