Verdener Kultband: Die Rückkehr der Kastrierten Philosophen

Die Kastrierten Philosophen zu Beginn ihrer Karriere in der Wohnung am Verdener Bahnhof mit (v.l.) Matthias Arfmann, Katrin Achinger, Wolfgang Wiggers und Rüdiger Schmidt. Die Iggy Pop © Foto: © wiggers

Dunkle Musik, schwarze Klamotten, cooler Blick - das waren die Kastrierten Philosophen im Jahr 1980, Verdens Kultband im „Liverpool des Nordens“ ...und sie sind zurück...

Verden – Als sie ihre Karriere starteten, hatten sie ein Domizil in der Nähe des Verdener Bahnhofs. Circa 40 Jahre später durchforsteten Katrin Achinger und Matthias Arfmann – mittlerweile Manager von Jan Delay – ihr Gesamtwerk, um zwei neue Stücke aufzunehmen.

40 Jahre später der Blick zurück nach Verden und ein neues Album

1981 wurde Ronald Reagan Präsident der USA, das Space Shuttle Columbia hob erstmals von Cape Canaveral ab, und mit „Video Killed The Radio Star“ von The Buggles startete MTV seinen Betrieb. In jener Ära starteten Katrin Achinger und Matthias Arfmann unter dem Bandnamen Kastrierte Philosophen (KP) ihre Karriere mit einem frühen Live-Mitschnitt auf einer 30-Kassette. Die Auflage enthielt 100 Exemplare. Mit der Album-Kompilation „Jahre // 1981-2021 (+1)“ kehren die ehemaligen Eheleute nun als bundesweit akzeptierte und bekannte „Kult-Stars“ zurück. Für die Best-of-Kopplung haben sich beide der eigenen Geschichte gestellt, dabei zunächst 15 ihrer besten Titel von „damals“ zutage gefördert. Zusammen mit den beiden im Jahre 2021 produzierten Songs „Time“ und „Jahre“ ergeben diese 17 Tracks das neue Album, das am 27. Januar 2023 erscheinen wird. Die Verdener Aller-Zeitung ließ die Karriere der – mittlerweile in Hamburg fest etablierten – ehemaligen All-Time-Mitglieder im Gespräch noch einmal Revue passieren.

Die Kastrierten Philosophen im Jahr 1983 bei einem Live-Auftritt in Dörverden. © © wiggers

Katrin Achinger und Matthias Arfmann gründen in Verden Punkband

Achinger erinnert sich schmunzelnd, dass der Punk-Rock es ihnen zu Beginn der 1980er-Jahre ermöglicht hätte, mit drei Akkorden eine Band zu gründen. Damals hätte es elf superkreative Formationen in der Aller-Stadt gegeben: „Wir sind in Verden aufgewachsen und haben dort gewohnt. Matthias hatte eine Jungs-Punk-Band, ich eine mit Mädchen.“ Sie habe vor dem Übungsraum herumgelungert, und Matthias gefragt, ob man nicht zusammen eine Band gründen wolle. Der Name entsprang der Kreativität Achingers, die Proben gingen bis spät in die Nacht hinein. Zu der Zeit wäre Verden als „Liverpool des Nordens“, als Hotspot in Norddeutschland bekannt gewesen, und hätte ein berühmtes Jugendzentrum gehabt.

Von Anfang mit dabei war Wolfgang Wiggers. Der mittlerweile in Ottersberg lebende pensionierte Lehrer hat viele Momente der frühen Philosophen-Karriere von seinem Bruder oder Konzertbesuchern mit seiner Kamera festhalten lassen. Die Aufnahmen aus Arfmanns damaliger Wohnung in Verdener Bahnhofsnähe hat Thorsten Wiggers fotografiert. Zumindest diese Fotoaufnahmen lassen eine besondere Nähe zur amerikanischen Formation The Velvet Underground zu, in der neben John Cale und Lou Reed zeitweise auch die deutsche Chanteuse Nico aktiv war. Arfmann: „Das war eine der Gruppen, die wir gehört haben. Doch haben wir uns nicht so direkt darauf bezogen. Auf jeden Fall haben wir – wenn überhaupt – ein wenig damit kokettiert. Wenn ich Klavier oder Gitarre spielte, kokettierte ich mit Cale oder Reed. Wenn Katrin etwas machte, kokettierte sie mit Nico, oder mit Patti Smith.“ Allerdings hätten beide aufgepasst, dass dadurch keine lächerlichen Kopien von den Originalen entstanden. Arfmann bestätigt zudem, dass er und Achinger bis heute den Nukleus der Formation darstellten. Anfangs spielte man ohne Live-Schlagzeug, später kamen die Schlagzeuger Rüdiger Schmidt (zur ersten LP), dann Rüdiger Klose (ab dem dritten, vierten Album) dazu.

Verdener Band Kastrierten Philosophen auf dem Bizarre-Festivals 1988

Ein Höhepunkt war das Gastspiel im Rahmen des Bizarre-Festivals 1988 auf der Freilichtbühne an der Loreley. In guter, alter Rockstar-Manier zertrümmerte Arfmann seine Gitarre und warf sie ins zahlreich erschienene Publikum. „Was brutal peinlich war, für mich selbst“, lacht Arfmann. Denn anschließend wären die Roadies gekommen, um die Gitarre wieder aus dem Publikum herauszuholen. Ihm wurde das Instrument zurückgegeben. „Dadurch wurde die ganze Rockstar-Inszenierung ins Lächerliche gezogen.“ An jenem Tag spielten auch die isländischen Sugarcubes mit Sängerin Björk auf der Loreley-Bühne. Im gleichen Jahr performten beide Acts zudem in Dänemark auf dem Roskilde-Festival.

Der Nukleus der KP-Band, Katrin Achinger und Matthias Arfmann, in einer Collage Damals/Heute. © ©matthias arfmann

Verdener auf St.Pauli am Hamburger Berg

Wenig später sorgte die KP-Single „Toilet Queen“ für Furore. Produziert wurde die Single vom Kopf der legendären englischen Gruppe The Sisters Of Mercy, Andrew Eldritch. Letzterer ist zudem im Video-Clip des Songs zu sehen. Achinger: „Andrew war unser Nachbar auf St. Pauli, am Hamburger Berg. Er feierte am gleichen Tresen wie wir – beim Spar. Menschen leben halt immer irgendwo“, erinnert sich Achinger. Eingetütet hätte den Deal seinerzeit allerdings der in Musikerkreisen ebenfalls bekannte, damalige KP-Manager Klaus Maeck, der mit dem englischen Musiker gut befreundet gewesen war.

Verdener Punkband löst sich in den 1990er-Jahren auf

In den 1990er-Jahren lösten sich die KP auf. Sowohl Achinger als auch Arfmann veröffentlichten erfolgreich Solo-Alben. Arfmann ist heute als Manager der Beginner sowie von Jan Delay in der Szene unterwegs. Da sämtliche Alben der KP seit Jahren im regulären Handel vergriffen, und bisher nicht auf Streaming-Plattformen erhältlich sind, kommt der komplette Backkatalog klanglich aufpoliert und behutsam geremastert über die kommenden Monate verteilt digital dazu.

Insgesamt haben Verdener KP in ihrer aktiven Zeit elf Alben veröffentlicht.

Auf diesen Werken findet sich neben grenzenloser Neugierde und Offenheit verkündender Im-weitesten-Sinne-Indie-Musik, die Velvet Underground-Coolness, Shoegazer-, Spoken-Word-, Rave-, Electro-Musik und Minimal-Pop, Chanson, Reggae, New Wave, Dub mit deutschen, englischen, spanischen und französischen Texten. KP haben ihren besonderen Reiz im Laufe ihrer Karriere nicht zuletzt aus der Tatsache bezogen, dass dieses offene Projektensemble weitgehend genreoffen agierte, somit den Wegfall von Subkultur-Grenzen antizipiert hatte. Nicht nur damals war die Formation von Katrin Achinger und Matthias Arfmann ihrer Zeit voraus.