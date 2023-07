Autorin Karen Duve liest in Verden aus ihrem Roman „Sisi“

Von: Christel Niemann

Autorin Karen Duve las aus ihrem Roman „Sisi“. © niemann

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Knapp 80, vornehmlich weibliche Zuhörerinnen waren ins Deutsche Pferdemuseum gekommen, wo die bekannte und mehrfach ausgezeichnete Autorin Karen Duve aus „Sisi“ las und dem Auditorium mit viel Humor die Anziehungskraft der Kaiserin von Österreich und deren Leidenschaft für Pferde näher brachte.

Verden – Nach ihrem ersten Sachbuch über die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff hat sich Duve auch in diesem Werk einer schillernden Persönlichkeit gewidmet: Kaiserin Elisabeth von Österreich, von allen Sisi genannt.

Der Roman der Autorin zeigt, dass Sisi ihrer Zeit weit voraus war. Dass sie ein Freigeist gewesen ist, sie unter dem Diktat des damaligen Systems gelitten und doch darin agieren, ja funktionieren musste und die in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen hatte. Karen Duve hat umfangreich recherchiert und dafür jede erdenkliche Informationsquelle genutzt. Herausgekommen ist das Bild einer nicht mehr ganz jungen Sisi, deren Schönheit und Ausstrahlung zwar ihre Umgebung blendet, der es aber dennoch gelingt, sich Nischen zu schaffen und sich so den Anforderungen des Hofes zu entziehen.

Wilde Fuchs-Reitjagden

So beschreibt Duve eindrücklich die Lust der Kaiserin an wilden Fuchs-Reitjagden, denen sie geradezu wie besessen vor allem in England nachgeht, wo unter anderem der legendäre Rennreiter Bay Middleton ihrer Tollkühnheit größten Respekt entgegenbrachte und wo sie mit dieser Besessenheit selbst die englische Königin vor den Kopf stieß. „Ach Festi“, beruhigt sie ihre engste Hofdame, als die mal wieder Panik bekommt. „Nun machen Sie sich doch nicht solche Sorgen.“ Ganz unberechtigt sind die aber nicht: „Das House of Lords ist voller Rollstühle – alles Jagdunfälle, während die Hirnschäden in den umliegenden Sanatorien vegetieren“, wie die Autorin mit dem ihr eigenen Sinn für Komik las.

Und wenn die Kaiserin nicht reitet – so eine weitere Passage, die Duve las – versuchte sie, das Altern hinauszuzögern und noch schöner zu werden. Alleine die Obsession mit ihren Haaren, die sie bodenlang wachsen ließ und die mehr als ein Kilo gewogen haben dürften.

„Sisi ist ein Roman, auch wenn das Buch wie ein biografisches Werk erscheint. Ein Roman, der fesselt und durch seine detailreiche Schilderung reges Kopfkino erzeugt. Duve zeigt, dass in der wahren Sisi nicht viel von der Sisi aus Filmen oder aus Geschichten steckt. Denn die Sisi, von der Duve erzählt, ist eine, die anders ist: oberflächlich, tiefsinnig, faszinierend und manipulativ, burschikos und mutig, aber auch anmutig und zutiefst zerrissen und verletzlich.