39 junge Musiker warten in Verden auf die Ergebnisse im Regionalwettbewerb

Das Fagott-Trio mit Jacob Samblowsky, Lasse Mentrup und Nils Hammernik hatte Hayden und Hook im Repertoire. © Haubrock-Kriedel, Antje

Verden – Die Räume der Kreismusikschule in der Marienstraße waren am Sonnabend von noch mehr Klängen erfüllt als normalerweise und eine gewisse Spannung und Aufregung lag in der Luft. 39 Musikschüler und -schülerinnen aus den Landkreisen Verden, Rotenburg und dem Heidekreis waren zum 60. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ angetreten und bewiesen unter den Augen der Jury ihr Können. Für die Besten geht es weiter zum Landeswettbewerb, der vom 16. bis 19. März in Hannover ausgetragen wird.

Zwei Jurys aus insgesamt acht Lehrkräften beurteilten von 10 bis 16.30 Uhr fast nonstop die Leistungen der Nachwuchsmusiker. In diesem Jahr sind die Kategorien Klavier solo, Harfe solo, Streicherensemble sowie Bläserensemble (Oboe, Fagott, Querflöte und Trompete) vertreten. Die Teilnehmer treten in sechs verschiedenen Altersgruppen an, die Jüngsten sind sechs, die Ältesten 18 Jahre alt.

Den diesjährigen Wettbewerb organisiert hat Meike Pesch, Leiterin der Kreismusikschule Rotenburg. Gemeinsam mit ihrer Verdener Kollegin Birgit Romann wartete sie gespannt auf die ersten Ergebnisse der Wettbewerbe. „Alle haben sich mehrere Monate auf diesen Wettbewerb vorbereitet und spielen nun, je nach Alter, fünf bis 20 Minuten vor der Jury“, erzählte Birgit Romann.

Teilnehmen könne jeder, der sich das zutraut, allerdings seien die Anforderungen schon recht hoch. „Die Teilnehmenden müssen ein Programm aus drei verschiedenen Werken lernen, das schafft nicht jeder. Aber es ist zu schaffen, wenn man es wirklich will“, sagte Meike Pesch. Birgit Romann weiß, dass die jungen Musiker sehr motiviert sind. Alle möchten möglichst viele Punkte von der Jury bekommen, bis zu 24 Punkte kann man erreichen. Angst vor der Jury muss aber niemand haben, sie urteilt verantwortungsvoll und jedes Kind und jeder Jugendliche bekommt ein individuelles Feedback.

„Eine Urkunde gibt es für alle, die teilgenommen haben. Das ist ein großer Motivationsfaktor weiterzumachen“, weiß Romann. Durch den Wettbewerb würden sich die jungen Musiktalente zudem gegenseitig anspornen und durch das gegenseitige Zuhören auch neue Musikstücke kennenlernen.

Das Repertoire der gespielten Stücke ist sehr vielschichtig, und geht quer durch alle Epochen. Auch moderne Stücke werden gern gewählt. „Der Wettbewerb Jugend musiziert soll den Spaß an der Musik fördern und Musik in die Köpfe der jungen Menschen kriegen. Es passiert hier auch viel Zwischenmenschliches. Corona hat in diesem Bereich eine Lücke geschlagen. Diese versuchen wir nun mit positiven Impulsen zu füllen“, erklärt Meike Pesch.

Sie hat beobachtet, dass viele Kinder einen emotionalen Nachholbedarf haben und vermehrt gefühlvolle Stücke spielen. „Wir schaffen es, durch die Musik Emotionen wiederzuerwecken, die durch Corona weggefallen sind. Das spiegelt sich auch im Publikum wider. Jugend musiziert ist ein Wettbewerb, der Kinder wachsen lässt. In ihren Fähigkeiten und im Musizieren“, so Pesch.

Die Preisträger aus dem Landkreis Verden geben am Sonnabend, 25. Februar, ein Konzert im Schloss Etelsen, Landrat Peter Bohlmann spricht die Grußworte. Die Schirmherrschaft für „Jugend musiziert“ hat der Bundespräsident. Der Wettbewerb wird auf allen Ebenen durch die Länder, Städte und Kommunen, durch zahlreiche Förderer und Sponsoren sowie durch die Sparkassen finanziell unterstützt. ahk

Das Querflötenensemble mit Esther Steinke, Tabea Harmel und Julia Packeiser spielte unter anderem ein zeitgenössisches Stück von Christopher Norton. © Haubrock-Kriedel

Birgit Romann (r.) und Organisatorin Meike Pesch aus Rotenburg. © Haubrock-Kriedel