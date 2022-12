Dörverdener Oberschüler zeigen Kunstwerke

Von: Christel Niemann

Dieser hinreißende Elefant wurde aus Mülltonnenfunden angefertigt. © Niemann, Christel

Schüler als Künstler: So manch ein großes Talent schlummert in einigen Jugendlichen der Oberschule Dörverden, die ihre Begabung bis Sonntag, 18. Dezember, in der Ausstellung „Kunst – Frei2“ auf dem Kulturgut Ehmken Hoff präsentieren.

Dörverden – Für Dieter Ullrich, Sprecher der Aktionsgruppe Kunst & Kultur im Verein Ehmken Hoff, ist es eine ganz besondere Ausstellung. Denn gezeigt werden nicht wie sonst üblich die Werke eines einzelnen Künstlers, sondern die einer ganzen Gruppe: Alle Jahrgänge der Oberschule sind beteiligt und zeigen Arbeiten, die im Rahmen des Kunstunterrichts und in einer Arbeitsgemeinschaft entstanden sind.

„Für die Ausstellung haben wir über 100 der besten Schülerarbeiten ausgewählt, also die, die im Unterricht mit sehr gut oder gut benotet wurden und die, die in der AG entstanden sind“, erzählt Christian Tuma, der für den Bereich Kunst zuständige Fachbereichsleiter.

Tuma und seine Fachkolleginnen Antje Müller, Astrid Holldorf und Johanna Friedrichs sowie AG-Leiterin Beate Strohmeyer sind stolz auf die Schülerarbeiten, die im Unterricht und in der AG entstanden sind, und die teils vom Stil namhafter Künstler wie James Rizzi oder Ursus Wehrli inspiriert wurden. Beispielsweise haben die Schüler der 8a im Upcycling-Stil des Afrikaners Romuald Hazoumé Plastiken aus Müllfundstücken gestaltet, während der 5. Jahrgang auf den Spuren des amerikanischen Pop-Art-Künstlers James Rizzi gearbeitet hat. Weiter wurden Masken kreiert, sodass sich die Schüler auch mit fremden Identitäten auseinandersetzen mussten. Darüber hinaus haben sich die Jahrgänge auch noch mit Themen wie Comic, Karikaturen, Kontrastbeziehungen oder Porträts beschäftigt und diese umgesetzt.

Die Ausstellung ist noch bis einschließlich Sonntag, 18. Dezember, im Ausstellungsraum des Kulturgut Ehmken Hoff zu sehen und für Besucher sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Besuch lohnt sich und sei insbesondere auch den Eltern ans Herz gelegt, deren Kinder daran beteiligt sind.