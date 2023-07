Musikgeschichte: „Ein Beatle in Verden“

Von: Katrin Preuß

John Lennon in Verden: In seiner Sammlung hat der Stedorfer Harry Schwertner auch diese Fotografie. © Repro: Katrin Preuß

Verden/Stedorf – Harry Schwertner aus Stedorf ist ein umtriebiger Mensch. Und ein großer Musik-Fan, vor allem ein Anhänger der Beatles. Seine Leidenschaften verbindet und verband der gebürtige Verdener beim Besuch von Konzerten, dem Sammeln von Fotos, Platten und Plakaten, dem Singen im Gospelchor.

Er war Mitgründer eines Beatles-Stammtisches in Verden, hatte seine Finger im Spiel bei zwei Ausstellungen im Domherrenhaus, die sich mit den Pilzköpfen befassten. Und er erzählt bis heute mit größter Begeisterung von einer persönlichen Begegnung mit John Lennon.

Im September 1966 war es. John Lennon war in Verden, um hier einige Szenen für den Film „How I won the War – Wie ich den Krieg gewann“ zu drehen. Schwertner, 14 Jahre alt, erfuhr über seinen Vater von den Dreharbeiten – und schwänzte die Schule, um John Lennon zu sehen. Es klappte tatsächlich. Vollkommen beseelt und mit zwei Autogrammen des Idols im Gepäck, kam der junge Harry an diesem Tag zurück nach Hause.

Gerd Coordes und Harry Schwertner schreiben über John Lennons Aufenthalt in Verden

Um diese und andere Erinnerungen rankt sich nun das neueste Projekt des 71-Jährigen: ein Buch mit dem Arbeitstitel „Ein Beatle in Verden“. „Hauptmacher ist Gerd Coordes“, sagt Schwertner. „Ich bin nur die zweite Hand.“ Aber selbst in dieser Rolle hat Harry Schwertner gut zu tun.

Musik-Fan ist Harry Schwertner seit frühester Jugend. Sein Engagement in Sachen John Lennon in Verden begann allerdings mit einem Aufruf in der VAZ. © Katrin Preuß

Auch Gerd Coordes, einst Polizist in Dörverden, nun (Un-)Ruheständler in Rödermark, ist ein ausgewiesener Musik-Fan. Er hat bereits Bücher über die Rolling Stones verfasst. Und in Verden war er Mitorganisator der Ausstellung im Herbst 2021 im Domherrenhaus, 50 Jahre nach dem Erscheinen des Lennon-Albums „Imagine“.

Als nun im Rahmen der dazugehörigen Vernissage der Verdener Bürgermeister anmerkte, wie schön es doch wäre, gäbe es auch ein Lennon-Buch mit Verdener Bezug, griffen Coordes und Schwertner die Idee gerne auf. Der eine als erfahrener Schreiber, der andere als zuverlässiger Lieferant und Begleiter, wenn es um das Aufstöbern von Quellen und Zeitzeugen geht. Und die sind nicht nur in Verden zu finden.

Aufstöbern von Quellen über John Lennon in Verden

Der Film selber, räumt der 71-Jährige ein, „war kein doller Kracher“. Um „How I won the War“ zu verstehen, müsse man ihn zwei-, dreimal gesehen haben. „Aber heute ist er Kult“, sagt Schwertner und grinst spitzbübisch. Das Buch wird sicher seinen Teil dazu beitragen, diesen Status noch zu festigen.

„Es ist praktisch eine Dokumentation zum Film ,Wie ich den Krieg gewann’“, sagt Harry Schwertner. Ein solches gebe es bislang nicht, nur eben viele – mitunter nicht ganz korrekte – Berichte. „Wenn wir das Buch schreiben, möchten wir alles richtigstellen“, formuliert Schwertner den eigenen Anspruch. Das sei sicher eine Menge Kleinarbeit, „aber wir wissen, wo wir den Hebel ansetzen müssen“.

Dreharbeiten zum Film mit Lennon in Verden

Die Dreharbeiten zu „Wie ich den Krieg gewann“ führten die Crew mit ihrem Regisseur Richard Lester nicht nur nach Deutschland. „Selbst nach Spanien haben wir Kontakte“, berichtet der Stedorfer stolz. Dort, in der andalusischen Provinz Almeria, so ist es bei Wikipedia nachzulesen, entstanden die Szenen, die laut Drehbuch in Afrika spielen.

In Achim war die Geschichtswerkstatt behilflich. Dort hatte das Filmteam an der Ueser Brücke gedreht.

„Der Zeitzeuge hier bin ja ich“, meint Schwertner selbstbewusst. Gesprochen haben er und Coordes aber auch mit einigen der jungen Autogrammjägerinnen aus Verden, die ebenfalls die Schule schwänzten, um John Lennon zu sehen. Ein großformatiges Foto aus Schwertners Sammlung zeigt die vier jungen Frauen und mittendrin den geradezu schüchtern wirkenden Beatle, die Hände in den Taschen versenkt, die Schultern hochgezogen.

Unterwegs in Achim und im Heidekreis

Im benachbarten Heidekreis taten Coordes und Schwertner eine Frau auf, die einst im Lokal „Onkel Nickel“ gearbeitet hat. Eine kleine Info-Tafel vor der Kneipe in Ostenholz berichtet davon, dass Lennon in dem Lokal einst die Haare geschnitten worden seien, „da der weltberühmte Pilzkopf nicht unter den Soldatenhelm passte“. Der Fotograf, der diese Szene im Bilde festhielt, habe Lennons Haare dann an die „Bravo“ verkauft. Der Erlös soll sogar für ein Auto gereicht haben.

Überraschende Anekdoten über John Lennon in und um Verden

„Es gibt so einige Anekdoten“, fasst Harry Schwertner das gesammelte Material, gespickt mit zahlreichen Fotos, zusammen und lächelt vielsagend. „Lassen Sie sich überraschen.“

Den Film betreffend steht das Buch. Was noch fehlt, sind ein Grußwort des Bürgermeisters und ein kurzer Abriss über die Beatles. Diese hatten im August 1966 in San Francisco ihr letztes öffentliches Konzert gegeben. Bereits einen Monat später stand John Lennon, der nun Zeit hatte für neue Projekte, in Verden vor der Kamera. Damit beginnt das Buch.

Präsentation der Dokumentation im Dezember in Verden

Im Dezember, so der Plan, wollen Gerd Coordes und Harry Schwertner die Dokumentation in Verden präsentieren, inklusive einer englischen Übersetzung. „Es kommen viele nach Verden, um das Lennon-Denkmal zu sehen, auch viele englische Touristen“, sagt Schwertner. Da wäre das Buch zum Film doch ein schönes Souvenir.