An Verdens Johanniswall: Sicherer Fußweg unter Kaiserlinden

Von: Markus Wienken

Stellten die Pläne an der Claus-Ruge-Straße zum Abschluss noch einmal vor: Bürgermeister Lutz Brockmann (re.) mit Projektleiter Felix Mohr auf der Baustelle am Nordertor. © Markus Wienken

Kaiserlinden und Co. gepflanzt, Fußweg fast fertig, nun ist es schöner an der Claus-Ruge-Straße in Verden...oder?

Verden – Für den großen Schatten reicht es noch nicht, aber was nicht ist, soll noch werden: am Johanniswall, an der benachbarten Claus-Ruge-Straße, reiht sich mittlerweile Baum an Baum. Um die 20 Stämme sind es, die vom Nordertor bis zum Landgericht kräftige Wurzeln schlagen sollen.

20 Bäume zwischen Nordertor und Gericht in Verden

Schon durchaus beachtlich an Höhe, ordentlich Blätter an den Zweigen, suchten Bürgermeister Lutz Brockmann und Projektleiter Felix Mohr gestern Nachmittag den Schatten denn zwar vergebens. Dennoch war die Freude groß, dass Bäume und Zuwegung Fortschritte machen.

Schotter und Pfützen prägten über Jahre hinweg das Bild der Claus-Ruge-Straße in Verden

Schotter und Pfützen prägten über Jahre hinweg das Bild der Claus-Ruge-Straße, und das nicht ohne Grund „Die Idee war, einen sicheren Weg für Fußgänger anzulegen“, so Bürgermeister Brockmann. Soweit kein Problem, machte allerdings das Drumherum ordentlich Kopfzerbrechen. „Bäume sollten, insbesondere auch angesichts des Klimawandels, gepflanzt werden“, so der Bürgermeister. Spätestens da war die Diskussion voll im Gange, denn die Domweih stand den Anpflanzungen im Weg – oder eher umgekehrt.

Gut Ding will Weile haben und so hat es ein wenig gedauert, bis alle Wünsche unter einen Hut, besser noch unter die Baumkronen, gebracht waren. Marktmeister, Domweihbeschicker und Vertreter von Fraktionen beugten sich über Lagepläne, spielten verschiedene Szenarien durch. Dann gab es grünes Licht.

Seit April wird auf der knapp 300 Meter langen Strecke zwischen Nordertor und Gericht gebuddelt und gepflanzt. Kegel- und Winterlinde sowie Wollapfel säumen mittlerweile die 2,50 Meter breite wassergebundene Wegstrecke. Eine Pause mussten Wegebauer und Gärtner während der Domweih einlegen. „Die erste Bewährungsprobe der Neuordnung“, so Brockmann. Der eine oder andere Ast war tatsächlich im Wege: „Es gab aber keine gravierenden Schäden“, wusste Projektleiter Mohr.

142.000 Euro für Umgestaltung an der Verdener Claus-Ruge-Straße

Die Wegetrasse ist im vorderen Bereich, zwischen Nordertor und Wehrturm, bereits komplett, auch die Bäume stehen. „Im weiteren Verlauf wird der Weg mindestens mit einem Abstand von 50 Zentimetern von der Grundstücksgrenze abgerückt“, erklärt Mohr. Keine Bäume, sondern Sträucher und Blumen werden vor Wehrturm und Stadtmauer wachsen. Auch eine Bank soll dort künftig zum Verweilen einladen. Die Stadt lässt sich die gesamte Umgestaltung 142. 000 Euro kosten, circa 30 .000 Euro fließen aus dem Fördertopf „Perspektive Innenstadt“.

Verdens FDP hatte schon 2004 den Antrag gestellt

Ehre wem Ehre gebührt, und so darf sich die FDP ein wenig als erfolgreicher „Antreiber“ fühlen. Die Liberalen hatten bereits im Jahr 2004 beantragt, den „Allee-Charakter auf dem Johanniswall im Bereich der Claus-Ruge-Straße wieder mit jungen Bäumen“ zu vervollständigen. Denn dieser Bereich wirke doch „extrem öde und hässlich“. Das dürfte sich nun – auch wenn es noch Zeit braucht – mit den Jahren ändern.