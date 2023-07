Durchbruch für Verdens Johannisgang

Von: Markus Wienken

Durchbruch zur Aller (v.r.): Bürgermeister Lutz Brockmann, Rainer Kamermann und Niklas Rippe gaben symbolisch den Johannisgang frei. © Markus Wienken

Weg mit einem Stückchen Mauer...schon ist der Gang frei in Richtung Verdener Allerpark - oder umgekehrt...

Verden – Die Stadt näher den Fluss bringen – oder umgekehrt – kann das klappen? Was Schwedens Soldaten im 30-jährigen Krieg selbst mit Kanonenkugeln kaum gelang, ist nun vollbracht: In Verlängerung der Johannisstraße, vier Meter breit und eben gepflastert, führt ein Gang, da wo früher meterdick Steine einer Abkürzung im Weg waren, schnurstracks an die Aller. „Nicht nur eine sinnvolle und schnelle Anbindung aus der Stadt an den Allerpark, sondern auch entgegengesetzt vom Fluss in die Fußgängerzone“, so Bürgermeister Lutz Brockmann gestern bei der offiziellen Freigabe.

Verdens Innenstadt näher an den Fluss bringen

Mittendurch statt dran vorbei, so lässt sich der Verlauf der Johannisstraße aus der Stadt in Richtung Aller neuerdings beschreiben. Wo die Steine gefallen sind, wird nach dem Durchbruch die Straße zum Johannisgang. „Auch Räder sollten geschoben werden“, sagt Fachbereichsleiter Rainer Kamermann in Anlehnung an die Namensgebung. Der Stadtrat hatte so entschieden.

Die vier Stadthäuser auf dem Gelände so gut wie alle bezugsfertig, wurde rundherum gründlich aufgeräumt, danach gepflastert. „Der Durchbruch der historischen Mauer, die optische Angleichung der Kanten links und rechts war der aufwendige Teil der Arbeiten“, so Kamermann. Der Denkmalpfleger hatte zuvor sein Einverständnis signalisiert.

40.000 Euro für den Verdener Johannisgang in Richtung Aller

Zwischen den Häusern liegt, vier Meter breit, nach knapp vierwöchiger Bauzeit der Johannisgang. Insgesamt 40. 000 Euro hat sich die Stadt das Projekt kosten lassen. Das Pflaster, sandfarbene Quader, gleicht den Steinen der angrenzenden Reeperbahn, da, wo der Gang nach etwa 25 Metern endet und über den Fußgängerüberweg in den Allerpark führt. „Ein taktiler Pfad, damit auch Menschen mit Sehbehinderung sicher über die Straße kommen, wird noch angelegt“, sagt Niklas Rippe von der Stadt Verden.

Anders als an der historischen Mauer bleibt den Planern der Durchbruch der Hochwasserschutzmauer an der Reeperbahn erspart: Die Lücke gab’s bereits, wurde in weiser Voraussicht mit Blick auf den neuen Durchgang beim Neubau gelassen. Danach wird’s grün und nicht weit entfernt fließt schon die Aller. Falls die über ihr Ufer tritt, sichern Spundwände den Lückenschluss.

Nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern eher von langer Hand gedacht, so die Idee der neuen Verbindung. Mit dem Rahmenplan Allerufer hatte der Rat der Stadt Verden im Jahr 2010 die Entwicklung für den Bereich der nördlichen Altstadt und des Allerufers festgelegt. Ziel ist die Ausbildung einer neuen Stadtkante und die Aufwertung des Allerufers durch verschiedene Maßnahmen. Mit der Ausweisung des Baulandes und dem Bau der vier Stadthäuser an der Reeperbahn hatte sich die Stadt mit dem Eigentümer darauf geeinigt, über das Gelände die neue Verbindung an den Fluss zu schaffen.

Vom Stadtgarten am Verdener Rathaus durch Johannisstraße uind Johannisgang

Auch im oberen Bereich, da, wo die Johannisstraße am Rathaus ihren Anfang nimmt, hat sich einiges verändert. Rund um das Holocaust-Mahnmal wurde gepflanzt, steht eine neue Bank und es blüht im neuen Stadtgarten. Wer den in Richtung Fluss verlässt, läuft durch Straße und Gang entlang einer Hecke. „Auch der neue Abschnitt über das Gelände der Stadthäuser wird links und rechts noch bepflanzt“, so Rippe.