Verdener Orchester lädt Nachwuchs ein: Jugend bläst die Backen auf

Von: Harald Röttjer

Freuen sich auf interessierte Nachwuchskräfte: Die Aktiven des Verdener Blasorchesters. © vbo/röttjer

Verden-Borstel – Werbung um Nachwuchs, das musikalische Interesse wecken, daran ist den Verantwortlichen des Verdener Blasorchesters gelegen. „Wir wollen die Jugendförderung in unserem Ensemble intensivieren. Auch deshalb laden wir am 17. Januar, 19.30 Uhr, interessierte Jugendliche und deren Eltern zu einer Schnupperprobe ein“, so die beiden Jugendwarte des Verdener Blasorchesters (VBO) Justus Wahlers und Friederike Storch. Beide sind vor etwa zehn Jahren als Jugendliche in das Orchester eingetreten und engagieren sich auch in der Vereinsarbeit.

Das Duo unterstützt damit den musikalischen Leiter des VBO, Mattis Meyer, sowie den Vorstand, die sich über dieses Engagement freuen. „Wir haben gerne grünes Licht dafür gegeben und den beiden weitestgehend freie Hand gelassen“, so der Vorsitzende des mehr als 40 Musiker umfassenden Ensembles, Uwe Pätzold.

Es hat schon immer Jugendliche im Orchester gegeben, die dank der Hilfe der „alten Hasen“ im Register schnell heimisch wurden. Etliche blieben nach der Schulzeit und der Ausbildung im Orchester, auch wenn sie aus beruflichen Gründen nur bedingt aktiv sein können. Nachhaltiger sei es natürlich, wenn die Jugendlichen auch in einer Gruppe betreut würden.

„Unsere Überlegung ist, dass die Interessierten und deren Eltern bei einer Schnupperprobe die Möglichkeit haben, die Aktiven des Orchesters bei der Probenarbeit zuhören und damit einen ersten Eindruck davon bekommen“, so die beiden engagierten Jugendwarte. Möglich sei es auch, dass die Jugendlichen bei dieser Schnupperprobe mitwirken könnten. Sie sollten ihre Instrumente mitbringen und mitmachen, der musikalische Leiter Mattis Meyer habe extra für diesen Zweck passende Konzertstücke aus dem reichhaltigen Fundus an Notensätzen des Orchesters heraus gesucht.

Dienstags ist schon seit Jahren der reguläre Übungsabend des Orchesters, zu dem sich die Musiker in der Gymnastikhalle hinter der ehemaligen Grundschule Verden-Borstel, Borsteler Dorfstraße 51, treffen. Das ist auch am 17. Januar so, nur mit dem Unterschied, dass an diesem Abend für die Gäste die Probe um 20.30 Uhr endet. Anschließend gibt es im Vereinsbüro noch Infos zum Orchester und zur Orchesterarbeit. Wem es möglich sein sollte, kann auch die Probenarbeit des Orchesters verfolgen, die nach einer Pause gegen 21.30 endet.

Das Ziel sei der Aufbau einer Jugendgruppe und natürlich die Mitwirkung im „großen“ Orchester. Wenn sich genügend Jugendliche zu einer Gruppe zusammenfinden würden, solle auch die Jugendprobe um 18.30 Uhr vor der Orchesterprobe wieder aufleben. Damit könnten die Jugendlichen sich mit der Musik vertraut machen, langsam immer länger bleiben und ins Orchester reinwachsen.

Gesucht werden Jugendliche, die mit ihrem Instrument schon über eine Spielpraxis von etwa zwei Jahren verfügen. Besetzt werden können Querflöte, Oboe, Fagott, Klarinette, Saxophon, Trompete, Horn, Posaune, Euphonium und Tuba sowie Percussion und Schlagzeug.

Neben den „normalen“ Orchesterproben und vom Verein angebotenen Wochenend-Freizeiten könne auch die Teilnahme an weiterführenden Lehrgängen an der Turner-Musik-Akademie in Alt-Gandersheim vermittelt werden. Seit der Gründung vor 70 Jahren gehöre das VBO dem Deutschen Turnerbund an und sei in der Vergangenheit öfters zu turnerischen Großveranstaltungen wie den Deutschen Turnfesten gefahren.

Das Repertoire umfasst nahezu die ganze Bandbreite der orchestralen Musik, die immer mehr erweitert wird. Neben der Filmmusik unter anderem von Ennio Morricone und aus Disney-Filmen zählen Hits aus Musicals dazu. Aber auch der Bereich des Jazz ist vertreten. Songs der Rock-Gruppe „Queen“ sind unter dem Titel „God save the Queen“ zu einem Medley zusammengefasst. Einen breiten Raum nimmt die „Popular-Musik“ mit nationalen und internationalen Hits ein. Schließlich werden speziell für Blasorchester komponierte Auftragswerke einstudiert, „aber wir können auch Marsch und Polka“, erläutert Pätzold.

Weitere Auskünfte zur Nachwuchsarbeit bei den Jugendwarten Justus Wahlers, Telefon 0173/1700 465, und Friederike Storch, Telefon 0176/9981 9373. Im Internet ist das Ensemble unter www.verdener-blasorchester.de vertreten, ebenso auf Facebook. Wer an Infos über Turnermusik insgesamt interessiert ist, dem wird https://www.facebook.com/turnermusiker empfohlen. rö

Dirigent Mattis Meyer leitet das Ensemble. © Röttjer, Harald