Begeistert vom schlechten Wetter in Kirchlinteln und umzu

„Richtig deutsch“ fand sie auch Kartoffeln. © Privat

Meine japanische Freundin Chisa entdeckt das deutsche Dorfleben

Kirchlinteln – Mit großen Augen bestaunte meine Freundin Chisa, die mich jetzt besuchte, den Ernteumzug des Rübenmarkts. In Japan gäbe es so etwas bestimmt nicht, stellte sie fest. Nach drei Jahren, in denen wir uns nicht gesehen hatten und Besuche immer wieder an Corona-Hürden scheiterten, waren wir sehr froh, uns endlich wieder zu treffen. Natürlich wollte ich ihr möglichst viel von Deutschland zeigen, aber leider beschränkte sich dies hauptsächlich auf die Umgebung.

Dennoch gab es viel zu sehen, denn natürlich besteht das Umland nicht nur aus Kirchlinteln, sondern auch aus Bremen, Hamburg und Hannover. So besuchten wir die Bremer Stadtmusikanten, die Elbphilharmonie und die Herrenhäuser Gärten.

Auch die oftmals langen und teils verspäteten Zugfahrten eröffneten Chisa ein Stück Deutschland. Und immerhin hatte es etwas Positives: In den Zügen ließ es sich wohl sehr gut schlafen.

In den Städten gefiel Chisa besonders die Architektur. „Die Gebäude sind alle so schön!“, sagte sie immer wieder. Auch ihr hohes Alter begeisterte sie. „In Japan wären so alte Häuser bestimmt schon bei einem Erdbeben kaputt gegangen.“

Die vielen verschiedenen Läden in der Böttcherstraße und im Schnoor waren ebenfalls ein Highlight. So gab es überall viel zu entdecken und sie konnte reichlich Postkarten und Mitbringsel für Freunde und Familie kaufen. Die kleinen verschlungenen Straßen zu erkunden, war hierbei besonders aufregend.

Am meisten gefiel ihr dann trotzdem die Verdener Innenstadt. Sie sehe sehr anders aus als die der großen Städte, sei aber mit ihren bunten Fassaden besonders niedlich. Die Legende um den Steinernen Mann im Dom fand sie ebenfalls interessant, wenn auch etwas seltsam.

Der Weg, den die Bremer Stadtmusikanten angeblich in Kirchlinteln und umzu gelaufen sein sollen, begeisterte hingegen. „Ich dachte, es wäre nur eine Bremer Geschichte, aber es gibt sie ja überall!“, meinte Chisa, die sich die historischen Fakten auf dem Infoschild genau erklären ließ.

Die abendlichen Besuche des Rübenmarktes begannen gut – mit Freibier und Bockwurst. Bratwurst und Pommes bestätigten im Folgenden meine Erzählungen von der guten Wurst und den vielen Kartoffeln, die wir essen würden.

Am besten fand Chisa den Laternen- und den Ernteumzug. Dass Trecker so durch ein Dorf fahren, hatte sie vorher noch nie gesehen.

Obwohl es regnete, begeisterte Chisa das große Angebot auf dem Flohmarkt in Kirchlinteln. So mangelte es nicht an Dingen, die „richtig deutsch“ waren, wie Porzellanschüsseln und hölzerne Salzstreuer. „In Japan wären solche Dinge bestimmt richtig teuer“, freute sie sich über ihre Funde.

In der Woche ihres Besuchs hat es viel geregnet, was aber alles andere als enttäuschend war. „Ich habe damit gerechnet, weil du in Japan immer erzählt hast, wie schlecht das Wetter in Deutschland ist“, meinte sie lachend und verbuchte die ständige Nässe als Teil der „German Experience“.

Dass ihr Besuch als gute Erinnerung im Gedächtnis bleibt, kann ich nur hoffen. Immerhin hat das Wetter für sie mitgespielt.

Begeistert war Chisa von den Häusern in der Verdener Innenstadt. © Dräger