Ist der historische Schaftstall an Dörverdens Ehmken Hoff ein Denkmal oder nicht?

Von: Christel Niemann

Teilen

Im Innern verschafften sich die Besucher einen Eindruck. © Niemann, Christel

Windschief und einsturzgefährdet. So präsentierte sich das Gebäude am alten Standort. Das Restaurierte Bauwerk (rechts) macht einen ganz anderen Eindruck. © Niemann

Dörverden – Viele Worte, viele Meinungen, viele Argumente und die Hoffnung, dass sich der ambitionierte Wunsch erfüllt, dass das auf dem Kulturgut Ehmken Hoff wieder aufgerichtete Stallgebäude als Einzeldenkmal ins Verzeichnis für Baudenkmale aufgenommen wird. Auf Antrag der H.F. Wiebe-Stiftung fand eine offizielle Begehung statt und Maja Albert, Referatsleiterin beim Landesamt für Denkmalpflege vom Stützpunkt Lüneburg und Imke Stöver von der Denkmalspflege beim Landkreis Verden, haben das Gebäude in Augenschein genommen. Ebenfalls vor Ort war Ulrich Pagels, ehemaliger Oberkonservator aus Hannover und Mitglied im Stiftungsrat sowie weitere Stiftungsvertreter.

Ist das historische Gebäude ein Denkmal oder nicht? Das ist die zentrale Frage und Friedrich Röhrs, der allerhand über die Vergangenheit des Gebäudes recherchiert hat, meint uneingeschränkt, dass es eins ist. Hauptargument ist, dass der ehemalige Stall ein bedeutendes Zeugnis der Fachwerkbauweise und der Handwerkskunst im 19. Jahrhundert sei.

Röhrs erzählt, dass der Stifter, Hermann Wiebe, schon Jahre vor dem erfolgreichen Ankauf ein Auge auf das zuletzt windschiefe und dem Verfall anheim gegebene Stallgebäude in Rohrsen geworfen hatte. Doch die Bemühungen, das Gebäude zu retten und neu auf dem Kulturgut zu platzieren, seien zunächst nicht erfolgreich gewesen. „Vor zwei Jahren hat Hermann Wiebe dann nochmals Gespräche mit dem Eigentümer des Stalls geführt und sie wurden sich einig“, erzählt Röhrs.

Doch diesmal legte die zuständige Kreisbehörde aus Nienburg ein Veto ein. Sie hatte das betagte Stallgebäude nämlich unter Denkmalschutz gestellt und wollte es gerne an regionaler Stelle behalten. Röhrs: „Deshalb kam für den Landkreis Nienburg zunächst nur eine Restauration am ursprünglichen Standort infrage, was wiederum der Besitzer kategorisch ablehnte.“

Die Stiftung stellte dann mithilfe eines denkmalerfahrenen Architekten einen Antrag auf eine sogenannte denkmalrechtliche Genehmigung zum Abbau des alten Gebäudes. Die Begründung war, dass eine Erhaltung und Reparatur vor Ort den Eigentümer über Gebühr belasten würde. „Und diese Genehmigung hat die Untere Denkmalschutzbehörde der Kreisverwaltung Nienburg am 26. August 2020 erteilt und schon im Dezember wurde mit dem Rückbau des Gebäudes begonnen“, erzählt Röhrs weiter.

Das Fachwerk-Gerippe vor eineinhalb Jahren. © Niemann, Christel

Ein kniffliges Unterfangen sei das gewesen. „Der Stall war einsturzgefährdet und musste vorab aufwändig gesichert werden. So konntenDachpfannen und Dachstuhl abgenommen werden. Auch die Ziegelausmauerung und der alte Gebäudeboden aus flach liegendem Ziegelstein konnten von den ehrenamtlichen Helfern der Aktionsgruppe Haus & Hof gerettet werden. „Es sollte so viel wie möglich von dem historischen Baumaterial wiederverwendet und nur abgängiges Material, wie morsche, von Würmern zerfressene Balken oder zerstörte Ziegel durch Material historischen Ursprungs ersetzt werden“, erklärte Röhrs.

Das haben natürlich die Ehrenamtlichen nicht alleine geschafft. Hier waren die Profis der Fachfirma „Fach und Werk“ Westermann gefragt, die etliche Stallteile abschnittsweise zurückgebaut und dann während der Wintermonate in ihren Werkstätten getreu dem Denkmalschutz restauriert und repariert haben. Auch auf dem Kulturgut war man in dieser Phase nicht untätig. Röhrs erinnert sich an Probebohrungen für die Wahl des Standortes. „Darauf hatte Kreisarchäologin Dr. Jutta Precht ein Auge. Sie hat letztlich grünes Licht erteilt.“

Röhrs erzählt von vielen nötigen Schritten, bis dann ab Sommer 2021 örtliche Handwerker und Helfer vom Verein das Stallgebäude wieder aufgebaut haben. „Die Bereitschaft hier zu helfen war bei den Ehrenamtlichen der AG Haus & Hof groß“, erinnert sich Röhrs. „Den Innenausbau haben sie komplett in Eigenleistung erledigt.“

Am Ende habe dann die Wiebe-Stiftung die Aufnahme des Gebäudes als Einzeldenkmal ins Verzeichnis für Baudenkmale beantragt, so wie zuvor bei Kochs Hoff, Ehmken Hoff und dem ursprünglich aus Oiste stammenden Speicher. „Es ist ein besonderes Gebäude“, sagt Röhrs, laut Fachaussage ein Wandständerbau in Ankerzimmerung unter Walm- und Halbwalmdach. Den Untersuchungsergebnissen zufolge sei das Gebäude um 1655 errichtet und um 1805 um zwei Gefache von drei Metern verlängert worden. Sicher sei man sich über die Nutzung des Gebäudes, da Fotos den Betrieb mit Schafen dokumentiert hätten. Weitere Bilddokumente belegten, dass der Stall ursprünglich einmal mit Stroh bedeckt war. Wann Ziegeleindeckung angebracht wurde, sei allerdings nicht bekannt. Ebenso wenig sei der Zeitpunkt belegt, ab dem der Stall als Scheune genutzt wurde. nie

Windschief und einsturzgefährdet. So präsentierte sich das Gebäude am alten Standort. Das Restaurierte Bauwerk (rechts) macht einen ganz anderen Eindruck. © Niemann