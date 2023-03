Intscheder Wehr: Wiedereröffnung voraussichtlich im Herbst

Von: Philipp Köster

Die aufwendigen Arbeiten am Intscheder Weserwehr dauern deutlich länger als ursprünglich geplant. © WSA

Blender / Langwedel – Seit November 2018 ist die Kreisstraße 9 über das Weserwehr zwischen Daverden und Intschede für den motorisierten Verkehr gesperrt, seit Sommer 2020 auch für Radlerinnen und Fußgänger. Sehnsüchtig warten die Menschen in den Orten direkt an der Weser, aber auch Betroffene aus der Region, wann der Brückenneubau endlich abgeschlossen sein wird.

Ins Visier für die Wiedereröffnung hatte das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) seinerzeit den Juli 2022 genommen. Dieser Termin ist verstrichen. Zuletzt war vom Frühjahr dieses Jahres die Rede. Doch daraus wird ebenso nichts wie aus dem kommenden Sommer.

Nachdem Presseanfragen dieser Zeitung über einen Zeitraum von mehr als zwei Wochen unbeantwortet geblieben waren, spricht die dem Bundesverkehrsministerium unterstellte Behörde in einer Mitteilung von Donnerstagnachmittag von einer Fertigstellung voraussichtlich im Herbst dieses Jahres.

Wenn es denn so kommt, hätte die jahrelange Belastung zum Beispiel für Familie Aschmutat ein Ende. Vor der Sperrung ist Burkhard Aschmutat zwölf Kilometer übers Wehr zur Arbeitsstelle nach Cluvenhagen gefahren. Nun sei es mit Umweg über Achim und Etelsen oder Verden und Langwedel, um über die Weser zu kommen, doppelt so weit und doppelt so lang.

„Die völlig überlasteten Straßen nach Verden oder Achim führten dazu, dass mein Arbeitsweg so lange dauerte, dass ich nun vorübergehend meine eigentliche Arbeitsstätte wechseln musste, um die morgendliche Betreuung unserer Kinder gewährleisten und gleichzeitig pünktlich zur Arbeit kommen zu können.“

Denn auch seine Frau Christine Aschmutat-Joost hat diese Strecke, da sie als Lehrerin an der Oberschule Langwedel tätig ist. „Normalerweise ist das ein schöner Arbeitsweg, den sie gerne mit dem Fahrrad zurückgelegt hat und trotzdem in der Lage war ihre Arbeits- mit den Betreuungszeiten unserer Kinder zu vereinbaren. Seit der Sperrung muss sie nun in das zwangsweise angeschaffte Auto einsteigen, um zumindest gleichzeitig mit den Kindern zu Hause zu sein. Oft genug gelingt das nur unter enormem Zeitdruck und mithilfe von zusätzlichen Personen, die dann die zeitlichen Überschneidungen ausgleichen müssen.“

Entsprechende Auswirkungen habe die Sperrung auf die Nachmittagsgestaltung mit Fahrten zu Ärzten oder Vereinen auf der anderen Weserseite. Burkhard Aschmutat bilanziert: „Für uns und bestimmt auch noch viele andere Menschen ist die Sperrung des Weserwehrs in erster Linie eine große finanzielle Belastung, ein Zeitfresser und enormer Stressfaktor und bedeutet den Verlust von Lebensqualität.“

Diese Einschätzung bestätigt der Blender Bürgermeister Patrick Rott, der selbst in Intschede wohnt. Die Menschen hätten sich in den vergangenen Jahren in allen Bereichen gehörig umstellen müssen. Exemplarisch führt er das geänderte Einkaufsverhalten an, das zugleich zu einem Kaufkraftverlust in Langwedel geführt habe.

Thomas Lippel, Fachbereichsleiter beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, benennt mehrere Gründe für die Verlängerung der Gesamtbauzeit: „Eine der größten und zeitintensivsten Herausforderungen war die Verstärkung der Wehrpfeiler zur Aufnahme der neuen Lasten aus den Überbauten. Hinzu kommt, dass die anspruchsvollen Arbeiten an den Hängebrücken stets von den wechselnden Wasserständen im Unterwasser der Wehranlage abhängig waren. Auch die Corona-Pandemie und Lieferengpässe haben die Arbeiten beeinflusst“, wird Lippel in der WSA-Mitteilung zitiert.

Inzwischen seien die Umlegung und Erneuerung der Steuerungs- und Versorgungsleitungen für die Wehranlage Langwedel weitestgehend abgeschlossen. In Kürze würden die temporären Kabelhilfsbrücken zurückgebaut. Im Sommer sollen die Verstärkungsmaßnahmen an den Wehrpfeilern abgeschlossen werden. Erst nach dem Abschluss dieser Arbeiten könnten die Hängegerüste, die Sicherungen an den Wehrpfeilern und die Traggerüste im Bereich der Wehranlage ausgebaut und die Brücke für den Verkehr freigegeben werden.

Eine vorherige Freigabe für den Radverkehr sei aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht ausgeschlossen, so Thomas Lippel.

Bürgermeister Rott richtet den Blick auf den avisierten Freigabetermin im Herbst (in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins „Deutsches Ingenieurblatt“ ist indes erst vom Ende des Jahres die Rede), wenn es gelte sich auf den dann wieder zunehmenden Verkehr einzustellen, der über die Kreisstraße 9 fahre.