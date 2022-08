Inseln für Artenvielfalt und Feuchtigkeit

Teilen

Falter auf dem Klee. © Privat

Ländliches Idyll auf extensiv bewirtschafteten Ackerflächen an der Hügelgräberheide

Kirchlinteln – Jeder Schritt wird begleitet vom lautstarken Zirpen verschiedener Heuschreckenarten. Zahlreich hüpfen und fliegen sie auf der Fläche umher. Auch der kleine Kohlweißling, Distel- und Zitronenfalter sowie einige Hummelarten nutzen den Rotklee als Nahrungsquelle. So beschreibt Sylke Bischoff eine ländliche Idylle auf einem Stückchen Land, das für die Nabu-Vertreterin Beispiel dafür ist, wie für die Natur im Einklang mit einer landwirtschaftlichen Nutzung Positives bewirkt werden kann.

Viel sei in den zurückliegenden Jahren über die Degradierung von Lebensräumen gesprochen und den Artenrückgang diskutiert worden, schreibt Bischoff in einer Pressemitteilung. Auf welche Weise dieser Entwicklung begegnet werden kann, will sie an dem Positivbeispiel zeigen.

Vor einigen Jahren, so berichtet Bischoff, habe sich in der Nähe der Hügelgräberheide bei Kirchlinteln die Chance eröffnet, die Nutzung einiger Ackerflächen zu ändern. Eine Fläche wurde mit einer Grasmischung eingesät und seither als Weide genutzt, eine andere mit einer Klee-Gras-Mischung eingesät. Sie wurde ebenfalls gemäht, aber auch beweidet.

Im Einvernehmen mit dem Bewirtschafter, Daniel Bischoff, wurde im Winter 2020 am Rand eine Fläche eine dreireihige Hecke gepflanzt. Die Pflanzen wurden aus dem Förderprogramm des Landkreises „Belebung der Landschaft“ finanziert. Damit ist die regionale, naturraumtypische Herkunft der Pflanzen gewährleistet.

„Die geänderte Bewirtschaftung hat zu einer kleinräumigen Strukturaufwertung mit einem Nutzungsmosaik geführt“, hat Sylke Bischoff beobachtet. Tiere, die sich dort angesiedelt haben, würden Offenbodenbereiche schaffen, Rotklee und Kot bieten für Insekten Nahrung und der Unterwuchs der Hecke biete Rückzugsraum.

In diesem Jahr habe dort erstmalig ein Neuntöterpärchen gebrütet und drei Jungvögel großgezogen. Die Vermutung liegt nahe, dass die Neuntöter sich ausgehend von der nahen Hügelgräberheide einen weiteren Lebensraum erschlossen haben. Die Kleewiese hat Biobauer Bischoff nur einmal gemäht, da dort ein Kiebitzpaar gebrütet und zwei Junge hatte.

„Diese positive Entwicklung eines vergleichsweise kleinen Areals durch unterschiedliche Nutzungen und Strukturen hat eine Aufwertung des Gebietes zur Folge, wie sie heute in der Kulturlandschaft dringend benötigt wird“, urteilt die Fachfrau. Für wild lebende Pflanzen und Tiere seien extensiv genutzte Flächen oder Brachen als Lebens- und Rückzugsraum besonders wichtig. In intensiv bewirtschafteten Gebieten helfen solche Flächen als Inseln bei der Vernetzung.

Hecken und Baumreihen schaffen überdies ein besseres Mikroklima, schützen vor Winderosion und bilden einen wirksamen Verdunstungsschutz, der in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Funktionierende Natur im Einklang mit landwirtschaftlicher Nutzung. Ein Beispiel bei Kirchlinteln. © Bischoff