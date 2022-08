Viele Bausteine binden Kaufkraft in Verden

Von: Markus Wienken

Will weiterhin an vielen Stellschrauben drehen: Harald Nienaber, Vorsitzender des Kaufmännischen Vereins zu Verden. © Markus Wienken

Kaufkraft binden und stärken...dazu gehören viele Bausteine... Geschenkgutscheine online buchen...die Stadttombola....und Stellschrauben

Verden – Bausteine, kleine wie große, daran denkt Harald Nienaber, wenn es um die Innenstadt, Werbung für Verden und natürlich um den Umsatz der hiesigen Geschäfte geht. Der Vorsitzende des Kaufmännischen Vereins zu Verden legt dabei wert auf die Umschreibung „Klein“ und „Groß“ und sagt: „Wir brauchen von allem etwas, einen gesunden Mix, um die Kaufkraft in Verden zu halten und zu stärken, müssen dafür an verschiedenen Stellschrauben drehen.“

Kaufmännischer Verein zu Verden: Wir haben viele Zugpferde

Eine sogenannte Stellschraube haben der Vorsitzende und sein Team im Fundus der Kaufmannschaft jetzt gefunden. Eine größere oder kleinere? Nienaber macht es spannend, überlegt kurz, um dann etwas auszuholen: „Wir haben viele Zugpferde in unserem Programm, attraktive Angebote, die gut bis sehr gut ankommen. Die Rubrik der Geschenkgutscheine gehört zweifellos dazu.“ Bislang musste der Kunde, um in den Besitz eines Gutscheins zu kommen, das Haus verlassen, dafür in eine der fünf Ausgabestellen in der Innenstadt ein Formular über den gewünschten Betrag ausfüllen, ehe er dann den Umschlag inklusive Schein mit nach Hause nehmen und verschenken durfte. „Jetzt geht's schneller“, so Nienaber. Das Programm wurde – in einem ersten Schritt – etwas aufgepeppt. „Der Kunde kann sich zu Hause im Internet den Gutschein online buchen“, so Nienaber. Er sitzt am Computer, klickt sich auf die Website der Kaufmannschaft, dann auf das Menü „Gutscheine“, wo er von einem bunten Strauß Blumen empfangen wird. „Wählen kann der Kunde zwischen einem Betrag von 5 bis 500 Euro“, erklärt Nienaber. Gesagt, getan, danach den Wunschzettel in den virtuellen Warenkorb verschwinden lassen. „In der Regel sollte die Bestellung am nächsten Tag im Briefkasten des Absenders liegen“, so Nienaber.

Website des Kaufmännischer Verein: Geschenkgutscheine online buchen

Also, wie groß, wie bedeutend ist diese Stellschraube? Nienaber lacht und sagt: „Die Gutscheine gibt es gefühlt seit einem halben Jahrhundert. Wir haben damit über die Jahre nur gute Erfahrungen gesammelt“, sagt der Vorsitzende. Mittlerweile machen fast 60 Geschäfte in Verden mit. „Es ist ein gelungenes Modell, um Kaufkraft in Verden zu binden. Ich würde an so einer Idee immer festhalten“, betont Nienaber. Und sie soll noch weiter modernisiert werden, in einem nächsten Schritt möglichst komplett digital mit Strichcode und Scan auf dem Handy. Dann geht's noch schneller und digitaler. „Wir erfinden das Rad nicht neu, aber wir entwickeln uns weiter, es geht immer noch mehr“, sagt Nienaber. Also eine doch etwas größere Stellschraube.

Projekte in Verden - die Probierstadt, Start Ups und Fördergelder

Nienaber sieht Verden dabei durchaus auf einem guten Weg. Das Projekt „Probierstadt“, verschiedene Förderprogramme, die Ansiedlung von Start Ups, „große und kleine Bausteine, die, ohne aktuelle Probleme zu verschweigen, das Flair zwischen Dom und Aller ausmachen“.

Apropos Probleme, und damit ist Nienaber bei einer – ganz unbestritten – großen Stellschraube, der Verdener Stadttombola. Ein Zugpferd, das viele Anhänger hat. Ausfallen musste die bei vielen beliebte Veranstaltung in der Innenstadt im laufenden Jahr. „Organisatorisch war die Tombola nicht zu wuppen“, sagt Nienaber. Reiseveranstalter, die sonst großzügig die Lostrommel mit attraktiven Kurztripps durch die gesamte Republik gespeist haben, sprangen ab. „Wir haben im Vorfeld zahlreiche Anfragen gestartet, fast über all gab es Absagen, weil die Hotels nach dem Lockdowns alle ausgebucht waren. Es gab nichts mehr zu verlosen“, so Nienaber. Neben den Hauptgewinnen, in der Regel zwei Fahrzeuge, wären nur kleinere Gewinne als Beiwerk geblieben. „Macht keinen Sinn und das kam für uns auch nicht infrage“, so Nienaber, der neben dem Kaufmännischen Verein auch den Verein Verdener Stadttombola führt. Aber, so versichert der Vorsitzende, es werde an der Justierung der großen Stellschraube gedreht. „Geplant ist, die Tombola im Frühjahr 2023 wieder zu starten. Wir sind zurzeit dabei, über grundsätzlich neue Strukturen, aber auch kleinere Veränderungen nachzudenken, eng angelehnt an den Gedanken, noch mehr Kaufkraft in die Stadt zu holen“, sagt Nienaber.

Die Kaufkraft in Verden - eine große Stellschraube, an der gedreht wird

Die Kaufkraft, damit wäre der Vorsitzende dann bei „der größten Stellschraube, an der wir ausdauernd und mit vereinten Kräften drehen müssen“.