Im Sprint über die Lindhooper Straße: Ortsbürgermeister fordern Querungshilfe

Von: Markus Wienken

Im dichten Verkehr ist der Weg über die Lindhooper Straße lang. Die Ortschaften Borstel und Scharnhorst wollen eine Querungshilfe, die Verwaltung lehnt bislang ab. © wienken

Verden – Die letzten Meter nimmt der Mann mit Hund im Sprint, sonst wird’s eng, weil sich ein Fahrzeug nähert. Und auch deshalb bleiben die Ortschaften Borstel und Scharnhorst dabei: „Wir brauchen eine Querung der Lindhooper Straße im Bereich des Stadtwaldes“, lautet eine offizielle Erklärung der beiden Ortsbürgermeister. Gerard-Otto Dyck für Scharnhorst und Ralf Zieseniß für Borstel sehen die Stadtverwaltung in der Pflicht. Denn: „Die Bürger wollen das.“ Noch sträubt sich die Verwaltung, auch deshalb, weil sie auf den Kosten sitzenbleiben würde.

Wohlwissend, was sich die Borsteler und Scharnhorster wünschen, hat der Fachbereich Straßen und Stadtgrün eine Alternativ-Route ausgearbeitet. Die Idee: Geradelt oder gelaufen wird über einen bereits bestehenden Pfad auf Borsteler Seite, in Verlängerung der Gibraltarstraße, entlang der Max-Planck-Straße und von da über den Osterkrugkreisel zum Stadtwald. Für die Scharnhorster gilt gleiches in umgekehrter Richtung (wir berichteten). „Zwar noch ein wenig holperig, ist geplant, den Pfad auszubauen“, sagt Rainer Kamermann, Fachbereichsleiter Straßen und Stadtgrün.

Nichts sei gegen den Ausbau des Pfades einzuwenden, sagen beide Ortsbürgermeister. „Eine schöne Strecke“, auch das betonen beide. „Doch mit der Umsetzung ist unser Problem nicht gelöst“, sagt Ralf Zieseniß. Der Borsteler Ortsbürgermeister zeigt auf das Gebiet Radeland, die Neubausiedlung Grundhof. Borstel wächst und Zieseniß weiß von vielen Familien, die täglich den kurzen Weg über die Lindhooper Straße nehmen. „Eltern, die zur Arbeit radeln, Kinder, die zur Grundschule am Lönsweg müssen, werden nicht den langen Weg über die Max-Planck-Straße und den Kreisel nehmen“, erklärt Zieseniß. Zwar gibt es die Ampel an der Einmündung Carl-Hesse-Straße, die Radler und Fußgänger sicher über die Lindhooper Straße führt, doch ab da bis zum Osterkrug-Kreisel, auf einer Strecke von circa 1,4 Kilometer, fehle es nach wie vor an Querungsmöglichkeiten. „Da laufen die Menschen, wo sie den Umweg nicht in Kauf nehmen wollen, über die Straße.“

Zusätzliche Ampel nicht umsetzbar

Eine zusätzliche Ampel ist, da machen sich die Beteiligten keine Hoffnung, auf der Strecke nicht umsetzbar. Aber schon eine Querungshilfe würde es den Verkehrsteilnehmern deutlich einfacher machen, die Straßenseite zu wechseln. Vorrang hätte zwar nach wie vor der Autoverkehr, doch der Weg über die Landesstraße über eine Mittelinsel als Zwischenstation wäre zwei geteilt und damit sicherer. Und dennoch, auch die Genehmigung der Insel ist an gewisse Bedingungen geküpft. Gerard-Otto Dyck kennt die Zahlen: „50 Querungen pro Stunde, so die Vorgabe des Gesetzgebers.“ Davon, so eine offizielle Zählung der Straßenbaubehörde, ist die Lindhooper Straße in dem Bereich allerdings mit der Frequenz von einer bis fünf Personen weit entfernt. „Die Zählung liegt allerdings fast zehn Jahre zurück“, weiß Zieseniß. Der Ortsbürgermsiter verweist zudem auf vergleichbare Querungen in der Stadt: „Kann mir doch keiner erzählen, dass da regelmäßig und täglich die notwendige Frequenz erreicht wird“, so Zieseniß. Und er hält mit einer anderen Zahl dagegen: „Bei einer Umfrage in Borstel, vor einigen Jahren von Jürgen Weidemann durchgeführt, wurden 180 Bögen verteilt, 127 Haushalte schickten eine Antwort mit der Bitte, eine Querung zu bauen“, erinnert Zieseniß. Wo die Querung einen Platz finden könnte, da sind die Beteiligten offen für Gespräche. „Ob am Roggenkamp oder weiter stadteinwärts auf Höhe der Vereinigte Informationssysteme/Heinrich-Schröder-Weg müsste noch geklärt werden“, so Dyck.

Soweit ist es allerdings noch nicht. Die Verwaltung sieht die Pläne eher skeptisch, zumal mit viel Aufwand verbunden. Weil die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr aufgrund der Datenlage und geringen Frequenz einen Bau für überflüssig hält, bleibt die Stadt auf den Kosten sitzen. Aber nicht nur das. Die Querung braucht Platz. Um den zu bekommen, müssten Fahrbahn und Radweg verschwenkt, dafür im Seitenbereich Grundstücke auf einer Länge von 50 Metern gekauft werden. „Die Umsetzung wird entsprechend kostenintensiv“, betont Kamermann. Derzeit liegen die Schätzungen insgesamt bei circa 50 000 Euro. Kamermann macht deutlich: „Das Projekt hat keine Priorität.“ Die beiden Ortsbürgermeister halten weiter dagegen: „So kann es nicht bleiben. Als Ortsräte sehen wir uns den Bürgern verpflichtet und wollen Vorschläge der Verwaltung.“

Sicherer Überweg und gut frequentiert: Die Ampel an der Carl-Hesse-Straße. © Wienken, Markus