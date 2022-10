Hundert Lastwagentouren eingespart

+ © Sonntag Wachsender Umweltschutz: Die Splitt-Umladung von der Schiene auf den Lastwagen. Bestimmt ist der Splitt für das Asphaltwerk Walle. © Sonntag

Holz und Steinsplitt sorgen für viel Arbeit auf dem Gelände der Verden-Walsroder Eisenbahn. Dort werden pro Jahr bis zu 80000 Tonnen Güter umgeschlagen.

Verden – Unzählige auf dem Betriebsgelände lagernde Holzstämme und ein 550 Meter langer mit Steinsplitt beladener Waggonzug sorgen derzeit für reichlich Arbeit auf dem Güterumschlagplatz der Verden-Walsroder Eisenbahn (VWE) an der Moorstraße in Verden. „Wir schlagen hier inzwischen im Jahr bis zu 80 000 Tonnen Güter um. Neben Holz und Splitt auch Futter- und Düngemittel sowie Baumaterialien“, erläutert Henning Rohde, Geschäftsführer der VWE, einer Tochtergesellschaft der Verdener Verkehrsgesellschaft, auch bekannt als „Aller Bus“.

„Das alles war und ist nur möglich, weil wir vor zehn Jahren die Gelegenheit hatten, unser Betriebsgelände um den Bereich eines ehemaligen Baustoffhandels zu erweitern. Dadurch konnten wir weitere Gleisanlagen, einen Verladebahnhof und eine Zufahrt von der Siemensstraße aus bauen“, blickt Rohde zurück. Der VWE und ihren Kunden stehen jetzt über 1000 Meter Verladegleis, verteilt auf elf Gleisanlagen, sowie eine zusätzliche Freifläche von 5000 Quadratmeter als Raum für Zwischenlagerungen und Umschlagtätigkeiten zur Verfügung.

Fläche, die gebraucht wird, um die Waggons des gerade angekommenen 550 langen Steinsplitt-Zuges auf mehrere Gleise zu verteilen und dann zu entladen. „Die 2500 Tonnen haben wir an einem Arbeitstag auf rund 100 Lkw umgeladen und zum Asphalt-Splittwerk (Kemna Bau) nach Walle zur weiteren Verarbeitung gefahren“, schildert Rohde und verweist auch auf den Umweltaspekt: „Die 100 Lkw brauchten nicht vom Harz hierher nach Verden zu fahren, dafür genügte ein großer Zug. Nur die letzten Kilometer waren noch per Laster zu bewältigen.“ Alle Lkw-An- und Abfahrten geschehen inzwischen über die Siemensstraße, wodurch die viel befahrene Moorstraße erheblich entlastet wurde.

+ Erheblich gesteigert wurde der Umschlag auf dem Gelände der Verden-Walsroder Eisenbahn. Hier das Holzlager auf dem Gelände. © sonntag

Ähnlich verhält es sich beim Rohholz, wo derzeit wegen der Frühjahrs-Sturmschäden auch größere Mengen aus einem Umkreis von bis zu 50 Kilometern zum VWE-Umschlagplatz per Lkw angeliefert und dann auf Waggons umgeladen werden. Das Holz wird mit der Bahn dann zu Sägewerken, Zellulose- oder Paletten-Werken weiter befördert. Genau umgekehrt verhält es sich beim Dünger, der per Bahn über den Verdener Bahnhof und das angebundene Gleis zur VWE angeliefert wird, wo er auf Lastwagen zum Transport an hiesige Betriebe umgeladen wird.

+ Mal auf der Schiene, mal auf der Straße: das Zweiwegefahrzeug, ein Mercedes-Unimog. © Sonntag

Ein Logistik-Großkunde bei der VWE ist auch die Firma Mars, die ihre Tierfutter-Fertigprodukte vom Umschlagplatz in der Moorstraße aus per Bahn auch bis England, Frankreich und in andere Länder transportieren lässt. „Derzeit werden die meisten Rohstoffe für Mars noch auf der Straße angeliefert. Doch auch hier bieten wir mit unseren Ladeeinrichtungen und Rangiermöglichkeiten eine gute Infrastruktur und können auch einen Container-Umschlag ermöglichen“, verweist Rohde auf mögliche weitere Geschäftsfelder.

Zwei „Zugpferde“ sorgen bei der VWE dafür, dass die schwere Ware mühelos hin- und her rangiert werden kann. Da ist zum einen eine 230 PS starke Diesel-Lok Schweizer Bauart für schwere Umschlagware. Zudem gibt es ein leistungsfähiges Zweiwege-Fahrzeug (Mercedes Unimog), das flexibel auf der Schiene und der Straße fahren kann und damit vielseitig einsetzbar ist. Bei Bedarf werden die Fahrzeuge weiterer Dienstleister genutzt oder auch hiesige Infrastruktur anderen Nutzern zur Verfügung gestellt.

Zuständig ist die VWE schließlich auch für die Unterhaltung des rund 12 Kilometer langen Gleisnetzes bis nach Stemmen, welches vom Museumsbahnverein „Verdener Eisenbahnfreunde“ genutzt wird. Eingesetzt sind auf dem Betriebsgelände der VWE zehn Mitarbeiter, wovon die Triebfahrzeugführer zeitweise auch als Busfahrer eingesetzt werden.

Von Axel Sonntag