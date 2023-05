Hülsener errichten eine Schutzhütte für Landjugend-Aktion

Teilen

Neben Werkzeugen und Maschinen werden die Jugendlichen auch mit Material unterstützt. © Niemann

Hülsener Dorfjugend beteiligt sich ehrenamtlich an 72-Stunden-Aktion

Hülsen – „Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt....“. Es scheint, als habe die Band „Geier Sturzflug“ den Takt vorgeben für die 72-Stunden-Aktion der Niedersächsischen Landjugend unter dem Motto „Unsere Zeit ist jetzt“. Auch die Dorfjugend Hülsen und ein paar Ältere legen sich dafür kräftig ins Zeug. Die Aufgabe: Bis Sonntagabend muss eine Wetterschutzhütte aus Holz inklusive Sitzgelegenheiten am Allerradweg zwischen Schützenweg und Bomworth stehen. Darüber hinaus müssen die Gruppen auch noch an anderer Stelle fleißig sein, die Kinderprojekte begleiten und die Feier für den gelungenen Abschluss und die Übergabe an die Gemeinde Dörverden vorbereiten.

Liegt die Querlatte gerade an der Lattenkonstruktion an? Die Wasserwaage kommt zum Einsatz und zeigt: „Alles paletti.“ Auf der Grünfläche, dort, wo sich die beiden Straßen gabeln, wächst langsam die Holzkonstruktion in die Höhe. 15 Leute, junge und ältere, sind gestern Vormittag vor Ort. Die meisten müssen freitags ja noch arbeiten, später werden um die 70 Personen hier sein, die sich aktiv in das Projekt einbringen.

Am Hauptort des Geschehens schaufelt ein junger Mann Zementmischung um einen Holzpfosten in ein Erdloch, während ein anderer die Masse mit der Kelle glatt streicht. Es wird gehämmert und gebohrt und sich um das Abladen von Holz oder Dachpfannen gekümmert. Die Stimmung ist super. Doch weder Scherze noch Gelächter täuschen darüber hinweg, dass der ehrenamtlich tätige Bautrupp sich sputen muss, um im vorgegebenen Zeitraum auch wirklich alle Aufgaben zu schaffen.

Im eigens auf dem Sportplatz eingerichteten Projektbüro laufen sämtliche organisatorischen Fäden zusammen. Hier zählen Emma Vergöhl, Nele Heidrich und Marcel Schmalz die Nebenschauplätze auf. Sie berichten, dass die alte Bushaltestelle am Offendeicher Weg bereits gereinigt ist und in den nächsten Tagen noch einen frischen Anstrich bekommen wird. Auch die Schutzhütte am Feuerwehrhaus, die die Dorfjugend bei der 72-Stunden-Aktion 2015 errichtet hat, soll bis Sonntag, 18 Uhr, aufgehübscht und wieder wetterfest hergerichtet werden.

Für die verschiedenen Aufgaben wurden die Teilnehmer in Gruppen eingeteilt – von der Materialbestellung und -beschaffung bis hin zur Verpflegung der Helfer, die die Frauen aus dem Dorf übernommen haben.

Ihren Auftrag hatte die Dorfjugend am frühen Donnerstagabend im Beisein des halben Dorfs von „Agent“ Tobias Bönsch übermittelt bekommen. Und nach kurzer Besprechung hatten sich gleich mehrere Helfer auf gemacht zum Einsatzort, um die Maßnahmen zu planen und erste Vorarbeiten wie Vermessen, Auskoffern und das Verfüllen mit Sand erledigt.

Gut, dass die Dorfjugend mit einer Aufgabe dieser Art gerechnet hat, sodass bereits Kontakt zu Firmen und Sponsoren bestand. „Wir werden großzügig mit Sach- und Geldspenden unterstützt. Auch Baugerät und Werkzeug wird uns zur Verfügung gestellt “, freut sich Vergöhl.

Mit den 72-Stunden-Aktionen will die Niedersächsische Landjugend (NLJ) die gesellschaftliche Bedeutung von ehrenamtlichem Engagement demonstrieren. Auf ihrer Homepage schreibt die NLJ, dass junge Menschen so die Möglichkeit haben, das Leben auf dem Land aktiv mitzugestalten. Durch die gemeinsame Umsetzung der Aufgaben werde nicht nur ein bleibender Wert erschaffen, sondern gleichzeitig der Zusammenhalt im Dorf nachhaltig gestärkt. nie

Mehr Fotos

unter www.kreiszeitung.de.

„Anpacken, nicht schnacken“, lautet die Devise. Denn die Aufgabe gilt nur dann als erfüllt, wenn bis Sonntag, 18 Uhr, alles steht. © Niemann

Am Donnerstag hatte Tobias Bönsch (sitzend) als Agent im Auftrag der NLJ die Aufgabe überbracht. © Niemann