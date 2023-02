Dörverdener Hofcafé wünscht sich solide Basis

Von: Christel Niemann

Ursula Fischer und das Team der AG Kochen & Backen halten am Sonntag, 5. März, Kaffee, Tee und eine Auswahl süßer Leckereien für die Gäste im Hofcafé bereit. © Niemann

Wenn die Aktionsgruppe „Kochen & Backen“ im Verein Ehmken Hoff ein Kuchenbuffet gestaltet, dann richtig. Dann gibt es die unterschiedlichsten handgemachten Torten und Kuchen und die Sprecherin der Aktionsgruppe, Ursula Fischer, und ihre Mitstreiterinnen legen sich mächtig ins Zeug, um die Gäste mit süßen Leckereien zu verwöhnen. Die Gruppe führt mittlerweile auch das beliebte Hofcafé.

Dörverden – Am Sonntag, 5. März, werden die Backwerke der Damen bei den Gästen bestimmt erneut bleibende Eindrücke hinterlassen. „Die teils aufwendige Vorarbeit in der Küche scheuen wir jedenfalls nicht“, bekräftigt Fischer. „Das Backen ist kein Problem. Nahezu alle, die in der Aktionsgruppe aktiv sind, backen gern“, erzählt sie weiter. Und bei den Rezepten werde gerne experimentiert, es würden auch eigene Kreationen entwickelt.

Für den kommenden Kaffeenachmittag sind bereits 14 Torten und Kuchen zugesagt. „Das dürfte diesmal reichen“, meint Fischer angesichts einer zurückliegenden Café-Öffnung, als das süße Angebot ruckzuck ausverkauft gewesen war. „Diesmal“, so Fischer, „soll das nicht passieren.“

Die Aktionsgruppe ist oft gefordert, wenn es bei Veranstaltungen auf dem Kulturgut um das Bestücken der Kuchentheke geht. Sich die ganze Arbeit zu machen, damit andere die süßen Köstlichkeiten genießen können, ist für die Mitglieder vollkommen in Ordnung. „Da packen alle mit an“, sagt Fischer, die den Zusammenhalt in der Gruppe schätzt und lobt.

Nichtsdestotrotz ist sie bestrebt, weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter für ihre Aktionsgruppe zu gewinnen, um insbesondere die Öffnung des Hofcafés am jeweils ersten Sonntag im Monat auf eine solide Basis zu stellen. „Auf je mehr Schultern das Ganze ruht, um so sicherer ist der Fortbestand gewährleistet und um so länger währt der Spaß, sich aktiv am Hofcafé zu beteiligen“, meint sie dazu.

Bange, dass die Gäste ausbleiben könnten, ist ihr nicht. Die bedauerten höchstens, dass das heimelige, nostalgisch fokussierte Hofcafé nicht an jedem Sonntag geöffnet ist. „Viele Besucher verbinden ihren Sonntagsausflug mit der gemütlichen Einkehr auf dem Kulturgut.“ Beim traditionellen Pflanzen- und Handwerkermarkt, dem Frühjahrs- und Spargelmarkt oder dem Kartoffelmarkt hat die Aktionsgruppe ebenfalls viel zu tun.

„Die Gruppe ist über jede helfende Hand froh. Auch wenn es darum geht, eine größere Veranstaltung oder Vereinsaktivität auf dem Kulturgut auszurichten, kann die Stammbesetzung zwar immer auf die Unterstützung von Mitgliedern aus anderen Aktionsgruppen oder von Freunden bauen, dennoch würden wir uns über neue und engagierte Nachwuchskräfte in unserer Aktionsgruppe freuen“, so Fischer, die für Anfragen unter der Mailadresse info@food-for-wellness.de zu erreichen ist.

Fast schon traditionell wird am kommenden „Hofcafé-Sonntag“ auch die neue Kunstausstellung „Auf dem Punkt“ im Ausstellungsraum eröffnet. Der auf Sizilien geborene Künstler Marco Gioacchino Maniglia zeigt seine Werke erstmals öffentlich einem breiten Publikum. Die offene Nähstube der AG Lust & Leinen lädt ebenfalls zum Stöbern, Kaufen und Verweilen ein.