Aus dem russischen Lager Zeilen der Liebe nach Brunsbrock

Nur kurz währte das Glück von Emma und Herbert...ehe er in Kriegsgefangenschaft geriet...aber die Liebe blieb trotzdem....

Brunsbrock – „Liebe Emma!!! Viele, viele Weihnachtsgrüße sende ich Dir und Deiner lieben Mutter aus der Ferne. Bald ist Weihnachten wieder vor der Tür und Du, liebe Emma, wirst wieder vor dem grünen Tannenbaum stehen, wirst zusehen, wie die Kerzen brennen und leuchten, und aus Deinen Augen werden Tränen über Deine Wangen fließen und Dein Herz wird sich sehnen nach mir, aber leider, liebe Emma, bin ich halt noch immer hier, und nicht bei Dir. Auch in meinen Augen werden die Tränen stehen, und mein Herz wird sich sehnen nach Euch meine Lieben in der Heimat. Dein Herbert.“

Briefe voller Liebe aus dem russischen Lager nach Brunsbrock

Diese zu Herzen gehenden Worte schrieb der 27-jährige Herbert Sülzle aus einem Lager bei Stalino in der Vorweihnachtszeit des Jahres 1948 an seine geliebte Emma, ohne zu wissen, ob die handgemalte Weihnachtskarte ankommt – und in der Hoffnung, dass sie ihm noch treu ist. Schließlich haben sie sich seit sieben Jahren nicht mehr gesehen.

Von Russland nach Brunsbrock: Herbert und Emma sehen sich sieben Jahre nicht

Emma Härter wohnte 1948 in Brunsbrock zusammen mit ihrer Mutter auf dem Hof Allermann. Herbert Sülzle war in Kriegsgefangenschaft in einem Lager bei Stalino, dem heutigen Donezk. Sie kamen beide aus Bessarabien; gehörten 1940 zu den rund 200 .000 zwangsweise Umgesiedelten ins Deutsche Reich. Emma Härter (damals 16) und Herbert Sülzle (damals 19) mit ihren Eltern gehörten dazu.

Die nationalsozialistische Hitler-Diktatur hatte zum Ziel, die sogenannten Volksdeutschen „heim ins Reich“ zu holen. Ihnen wurde eine neue Heimat im bereits annektierten Polen versprochen. Nach einigen Zwischenstationen lernten sich Emma und Herbert im Aussiedlungslager Kirschberg im Kreis Litzmannstadt, dem heutigen Lodz in Polen kennen – beim sogenannten Maisabblatten funkte es zwischen den Jugendlichen. Wenn beim Entfernen der Blätter vom Maiskolben roter Mais zum Vorschein kam, wurde dieser einem Mädchen zugeworfen, als Zeichen der Zuneigung.

Herbert warf Emma diesen roten Maiskolben zu. Das hatte seine Wirkung – über Jahre und bis zur Hochzeit 1950. Ohne dass sich die beiden zwischendurch sahen. Emma ist ihrem Herbert über all die Jahre treu geblieben und ließ sich von Avancen anderer Männer nicht beirren.

Nach vier Tagen Grundausbildung musste Herbert Sülzle zum Wehrdienst

Herbert musste 1943 zum Wehrdienst – nach nur vier Tagen Grundausbildung –, kam 1944 in Kriegsgefangenschaft und war dann fünf Jahre und fünf Monate in einem russischen Arbeitslager in der Steinkohleregion Donbass. Dank seiner Russisch-Kenntnisse wurde er Vorarbeiter und kam so in den Genuss einiger Vorteile, wie zum Beispiel Extrarationen Brot. Aber auch die Karten an seine Emma hatten wesentlich mehr Wörter, als sie Kriegsgefangenen erlaubt waren zu schreiben. Denn eine Karte aus der Gefangenschaft an die Heimat durfte nur 25 Wörter umfassen. Die Karten von Herbert an Emma hatten das Vier- bis Fünffache an Inhalt, was wohl von seiner herausgehobenen Stellung im Lager zeugt.

Herbert Sülzle schreibt seiner Emma nach Brunsbrock

Auch zum 25. Geburtstag kam wieder eine künstlerische Karte von Herbert bei Emma an. Am 15. Juni 1949 schrieb er: „Meine geliebte Emma! Dankend und mit großer Freude habe ich heute Deine Karte erhalten, habe gelesen, dass Du noch immer gesund bist, dasselbe ich von mir auch berichten kann. Liebe Emma, Du willst wissen, wie ich meinen Geburtstag verbracht habe, ich habe meinen halben Liter Schnaps gehabt, und da war ich zufrieden. Am liebsten wär es mir ja gewesen, wenn ich bei Euch hätte feiern können. Liebe Emma, ich gratuliere Dir schon im voraus zu Deinem Geburtstag und wünsche Dir alles Gute auf Dein weiteres Leben. Ich hatte damit gerechnet, bis dahin zu Hause sein, aber leider wieder nicht. Viele Grüße an Deine Mutter. Dein Herbert.“ Emmas Geburtstag war am 7. Juli 1949.

Aus russischser Gefangenschaft in das Durchgangslager nach Friedland - dann nach Brunsbrock

Zu diesem Zeitpunkt wusste Herbert noch nicht, dass er aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen wird. Am 4. April 1944 kam er in Gefangenschaft und am 25. September 1949 meldete er sich im Durchgangslager Friedland an, um von dort aus zu seinen Eltern nach Isenbüttel, Kreis Gifhorn, zu gehen.

Wichtiger war ihm seine Emma. So zog er nach Brunsbrock. Dort heirateten beide knapp vier Monate nach seiner Rückkehr am 13. Januar 1950 auf dem Hof Allermann. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor: Erich Sülzle, Irmgard Oldenburg und Hilde Jänichen. Emma und Herbert waren bis zum Tod des Mannes 36 Jahre verheiratet.

Heirat in Brunsbrock - aber die Zeit im Lager hat Spuren hinterlassen

Tochter Irmgard erinnert sich: „Meine Mutter hat oft erzählt, dass sie völlig fertig war, als sie meinen Vater nach so langer Zeit wiedergesehen hat. Er war abgemagert und hatte schwarze Haare. Sie hatte doch einen blonden, hübschen Mann kennengelernt.“ Die lange Zeit im Lager hinterließ bei Herbert Spuren, er hatte mit Magenproblemen und Albträumen zu kämpfen.