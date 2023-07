Sonne und ganz heiße Musik auf dem Podest in Verden

Von: Christel Niemann

Logenplatz für beschirmte Fans. Wer es bei Sonnenschein nicht bis ans Meer schafft, hörte gute Musik auf dem Rathausplatz. © Christel Niemann

Sonne, heiße Musik und noch viel mehr...Open-Stage auf dem Rathausplatz in Verden ...und es kommt noch mehr...

Verden – Gute Unterhaltung, Sommerlaune und eine Brise Urlaubsfeeling haben beim Open Stage erneut Solokünstler und Bands auf den Verdener Rathausplatz gebracht. Die Openair-Veranstaltung gefiel dem Publikum und freute sicher auch die umliegende Gastronomie, denn bei hochsommerlichen Temperaturen waren insbesondere deren Außensitzplätze heiß begehrt.

Das dritte Open Stage in Verden

Für das dritte Open Stage in diesem Jahr hatte Veranstalterin Jeanette Atherton von Jump.i.de. wieder zwei Bands und zwei Duos auf die Bühne geholt, die mit ganz unterschiedlichen Musikstilen das Geschehen und die City belebten.

Moderatorin Tina Härtel (hier mit Jan Lüchow) führte souverän durchs Programm. © Niemann, Christel

Veranstalter in Verden zufrieden mit Verlauf

„Mit Erfolg“, wie Atherton sagte, denn es sei schließlich wieder für (fast) jeden Musikgeschmack das Passende dabei gewesen. Ob bei Jan Lüchow, der als Opener den musikalischen Reigen eröffnete, ob Ulli Mondpunk oder VL-Core – das „Open-Stage“-Publikum durfte sich bei der von Tina Härtel ebenso charmant wie routiniert moderierten Veranstaltung erneut über jede Menge Abwechslung freuen.

Und nicht zuletzt ist es der Organisatorin und ihrem Team immer eine besondere Freude, wenn es eine Band oder ein Solokünstler, die beim Open Stage ihre ersten öffentlichen Schritte wagten, plötzlich den Sprung in eine höhere Liga schaffen. Bevor das Open Stage für dieses Jahr in die Pause geht, bietet sich am Sonnabend, 5. August, und 16. September noch zweimal die Gelegenheit, den Künstlern auf der offenen Bühne zu lauschen.

Musikfreunde schauen am Besten von 12 bis 14 Uhr auf dem Rathausplatz vorbei oder bewerben sich sogar selbst und werden Teil dieser Show.

Kontakt über Jump-i.de, Jeanette Atherton, Telefon 04251/672907, oder unter info@openstageverden.de. nie