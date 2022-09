Hilfe bei Depression: Zehn Jahre „Aufwind“ in Verden

Von: Katrin Preuß

Launiges Theater statt einer Festrede: Die Entstehung von „Aufwind“ und die Geschichte der Selbsthilfegruppe stellten Dagmar Bunn, Angelika Mundil und Gerhard Döhner (v.r.) in kleinen Spielszenen nach. Diese hatte das Trio gemeinsam mit Theaterpädagogin Michaela Rampp (l.) und Mitstreiterin Astrid Götz erarbeitet. © Preuß

„Aufwind“ nennt der Segelflieger Luftbewegungen, die ihn nach oben bringen. Von „Aufwind“ spricht der Unternehmer, wenn sich die Konjunktur verbessert. „Aufwind“ heißt auch die Selbsthilfegruppe bei Depressionen und Ängsten, die jetzt in Verden ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Denn Aufwind ist es, was die Mitglieder spüren, wenn sie sich treffen.

Verden – Nach Schätzungen des Bundesgesundheitsministeriums erkranken 16 bis 20 von 100 Menschen irgendwann in ihrem Leben mindestens einmal an einer Depression oder einer chronisch depressiven Verstimmung. Genetische Faktoren, die Vererbung, kann dabei eine Rolle spielen. Oder traumatische Erlebnisse. Meist sei die Erkrankung aber nicht auf eine einzige Ursache, einen einzigen Auslöser zurückzuführen, heißt es von der Deutschen Depressionshilfe.

Als Betroffene die Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen

Auch Angelika Mundil, Initiatorin von „Aufwind“, leidet an Depressionen. Vor mehr als 17 Jahren wurde die Erkrankung bei der Etelserin diagnostiziert. „Ich konnte nichts mehr“, beschreibt sie ihren damaligen Zustand, der geprägt war von völliger Erschöpfung und großer Traurigkeit, aber auch von Gewichtsverlust, Bluthochdruck und Schwindelgefühl. „Dass eine Depression so etwas machen kann, war für mich neu“, sagt sie.

Es folgten Reha, Gesprächstherapie, der Besuch einer Tagesklinik, schließlich die medikamentöse Einstellung. Allein auf die Arzneien wollte sich Angelika Mundil nicht verlassen. „Ich hatte Angst, in ein Loch zu fallen“, sagt sie, wenn sie an die Zeit nach dem Abschluss der tagesklinischen Behandlung denkt.

„Sie machen eine vielfältige Arbeit für die Gesellschaft“, dankte die stellvertretende Bürgermeisterin Claudia Wehrstedt. © Preuß, Katrin

Nun ist die Etelserin nicht der Typ, der die Hände in den Schoß legt und sich seinem Schicksal ergibt. Angelika Mundil wandte sich an die Kontaktstelle für Selbsthilfe. Dort ermunterte man sie, gemeinsam mit anderen Betroffenen eine Gruppe zu gründen, um sich austauschen, sich gegenseitig eine Stütze zu sein.

Zum ersten Treffen kamen 38 Frauen und Männer jeden Alters

Als sie sich an das erste Treffen im Büro der Kontaktstelle erinnern, staunt Angelika Mundil bis heute. Sechs Teilnehmer hatte sie erwartet. Es kamen 38 Frauen und Männer jeden Alters. „Und dann habe ich von mir erzählt.“

Die Etelserin spricht offen über ihre Depressionen, auch jetzt gegenüber der Presse. Mit leiser, aber fester Stimme erzählt sie von ihrem Wunsch, weniger auf Medikamente angewiesen zu sein. Von gescheiterten Versuchen, die Dosen zu verringern.

Schmaler Grat zwischen Achtsamkeit und einem Sich-verrückt-Machen

Die 63-Jährige berichtet, dass die Depression bei ihr chronisch ist. Dass es gute und schlechte Zeiten gibt. Dass es manchmal selbst für sie mit ihren Erfahrungen schwierig ist, ein drohendes depressives Tief von einer einfachen Stimmungsschwankung zu unterscheiden. Man müsse „sich selber beobachten, aber auch nicht zu sehr“, schildert sie, wie schmal der Grat ist zwischen Achtsamkeit und einem Sich-verrückt-Machen.

Bei ihr bahne sich eine Krise an, „wenn ich denke: Ich kann nicht mehr“, sagt die Etelserin. In solchen Situationen greift sie in ihren imaginären „Werkzeugkasten“. In den vielen Jahren der Auseinandersetzung mit dieser Erkrankung ist er mittlerweile gut gefüllt und birgt auch Unterstützendes für andere. „Beim einen hilft Musik hören“, sagt sie. Andere bräuchten dann vor allem Bewegung. Sie selber gönne sich Ruhe, um die Krise zu bewältigen.

Kontakt zu gleichnamiger Selbsthilfegruppe in Bad Salzuflen

Dann berichtet Angelika Mundil von den Erfolgen. Von ihrer Freude darüber, dass es die Selbsthilfegruppen mittlerweile seit zehn Jahren gibt. Von ihrem Engagement für die Gruppe, den Vorträgen und den Ausflügen, den Begegnungen mit einer Selbsthilfegruppe in Bad Salzuflen, die ebenfalls „Aufwind“ heißt und auch zehnjähriges Bestehen feiert.

Von ihrer Ausbildung zur Genesungsbegleiterin, die sie als sogenannte „Expertin aus Erfahrung“ vor acht Jahren absolvierte. „Ich kann es nachempfinden, wenn mir einer was erzählt“, sagt sie.

Das gilt indes nicht nur für sie als „Aufwind“-Sprecherin. Es ist der insgesamt große Erfahrungsschatz in der Gruppe, der die Teilnahme für die einzelnen Betroffenen so wertvoll macht. „Alle sitzen hier im selben Boot, fühlen sich verstanden und können über ihre Probleme reden oder auch nur hören, was andere zu sagen haben“, so ist es im Flyer der Gruppe nachzulesen.

„Es ist oft so, dass ich kraftvoller aus der Gruppe rausgehe, als ich reingegangen bin“, sagt sie. Und das sei auch ihr Anspruch bei den andern Betroffenen. Stets sind es zwischen 10 und 20 Personen, die sich regelmäßig treffen, sich austauschen. Dass die Verdener „Aufwind“-Gruppe mittlerweile einen Ableger in Achim-Uphusen hat, zeigt den großen Bedarf. „Das ist eine Art Therapie“, sagt Angelika Mundil, macht jedoch deutlich: „Aber es ist kein Ersatz.“

Vor zehn Jahren gründete Angelika Mundil als Betroffene die Selbsthilfegruppe „Aufwind“ in Verden. Gerne würde sich die Etelserin langsam aus dem Ehrenamt zurückziehen. Einen Herzenswunsch hat sie aber noch: die Schaffung eines festen Treffpunktes. © Preuß

Dennoch: Bei der Feier zu zehn Jahren „Aufwind“ am gestrigen Freitag wird klar, wie groß die Bedeutung von Selbsthilfegruppen im Allgemeinen und „Aufwind“ im Speziellen ist. „Sie machen eine vielfältige Arbeit für die Gesellschaft“, dankt die stellvertretende Bürgermeisterin Angelika Mundil und anderen Gruppenleitern für deren ehrenamtlichen Einsatz.

Herzenswunsch: ein fester Treffpunkt

Angelika Mundil freut sich über die Wertschätzung – und nutzt die Gunst der Stunde, um für Unterstützung für ihr Herzensprojekt zu werben: einen festen Treffpunkt zu schaffen, an dem Betroffene stets Hilfe finden können. „Darauf arbeite ich hin“, kündigt die 63-Jährige an, fest entschlossen, hier nicht lockerzulassen. „Denn dann brauche ich die Selbsthilfegruppe nicht mehr und kann in Rente gehen.“

Unterstützer können sich unter Telefon 0151/64764759 mit Angelika Mundil in Verbindung setzen.