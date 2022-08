Hexenwahn in Verden

Von: Ronald Klee

Für jeden Kopf ein Opfer mit einem Namen: Andrea Strüver (l.) und Gabriele Müller (r.) haben sie in Verdens Geschichte mit Museumsleiterin Frauke Müller gefunden und für die Ausstellung zusammengestellt. © klee

Besucher können in der Sonderausstellung des Domherrenhauses in Verden Geschichte erleben. Es geht um die Hexenverfolgung. Das waren meist Kräuterfrauen und zauberkundige Figuren.

Verden – „Es war gar nicht das finstere Mittelalter, sondern die frühe Neuzeit, in der es zu den systematischen Hexenverfolgungen gekommen ist“, erklärte Frauke Müller. Das Thema, das die Domfestspiele gerade eindrucksvoll mit Verdens Geschichte verbinden, hat die Leiterin des Domherrenhauses mit Gabriele Müller und Andrea Strüver ebenso eindrucksvoll in einer Sonderausstellung umgesetzt. In „VERhext– Teufelspakt und Hexenwerk“ erklärt das städtische Museum nicht nur das Phänomen, sondern vermittelt auch direkte Eindrücke von der Hexenverfolgung in Verden.

Eigentlich waren sie nie weg die Hexen. Kräuterfrauen und zauberkundige Figuren bevölkern Märchen und Legenden durch die Jahrhunderte. Der Dr. Faustus ist ein Dauerbrenner weit über die Goethe-Zeit hinaus und die Romantik hat den Elixieren des Teufels und Teufelspaktierern wie Peter Schlemihl noch einige Kapitel hinzugefügt. Das zieht sich durch, bis auch das Kino und Kinderbücher die Hexen entdeckten.

Aus Aberglauben wird ein System

Die verniedlichten oder romantisierten Figuren haben die drei Ausstellungsmacherinnen aber nicht im Sinn. Sie zeichnen die historische Entwicklung nach, in der sich aus mittelalterlichem Glauben an Magie und böse, düstere Kräfte ein System der Hexenverfolgung entwickelt. Dazu konnten die Museumsfrauen in einem ersten Teil der Ausstellung auf die Exponate zurückgreifen, die die Kunsthistorikerin Dr. Alice Selinger für ihre Wanderausstellung „Magie und Aberglauben im Mittelalter“ zusammengestellt hat.

Mit dem Beginn der Neuzeit nahm ein System Gestalt an, in dem vor allem Frauen, aber auch Männer gefoltert und grausam hingerichtet wurden. Schlechte Witterungsverhältnisse, die wirtschaftliche Probleme bewirkten, und die überall wütende Pest brauchten Erklärungen und Schuldige. Aberglaube und die allgegenwärtige Kirche lieferten die Zutaten, mit denen dann in Hexenprozessen der Pakt mit dem Teufel unter der Folter „aufgedeckt“ wurde.

Verdens Rolle bei der Verfolgung

Die Ausstellung zeigt aber auch, wie eng diese Geschichte und die Überwindung solcher Hexenverfolgung mit Verden verbunden ist. Für einen Verdener Hexenprozess, so gibt Frauke Müller ein Beispiel, hatte der protestantische Feldprediger Johann Seifert 1647 Teile aus der 1631 erschienenen Cautio Criminalis von Friedrich von Spee ins Deutsche übersetzt. Die Schrift des Jesuiten – er ist das historische Vorbild des Spee, der auch eine Rolle in der neuen Inszenierung der Domfestspiele erhalten hat – ist das Dokument, das entscheidend zum Ende des Hexenwahns beigetragen hat. Und auch in Verden sollte es dem Wahn entgegenwirken. Seifert erreichte es mit einer Widmung, dass seine Übersetzung von Königin Christina von Schweden wahrgenommen wurde. Daraufhin habe sie der Verfolgung von Hexen Einhalt geboten, Prozesse und Urteile verhindert.

Die Ausstellung macht eine düstere Geschichte erlebbar, die sich innerhalb der Verdener Stadtmauern abgespielt hat. Das wird nicht nur direkt erlebbar, wenn die Besucher ein originales Richtschwert aus dem ehemaligen Besitz eines Lüneburger Scharfrichters zu sehen bekommen. Auch Daumenschrauben und anderes Folterwerkzeug sind in den Vitrinen zu finden. In einem wohlbekannten alten Merian-Stich von Verdens Stadtansicht um 1650 haben die Ausstellungsmacherinnen die Originalschauplätze von Ereignissen der Hexenverfolgung eingezeichnet. Tafeln mit den Köpfen von Opfern des Wahns aus Verden machen nicht nur das ausmaß der Greueltaten deutlich. Querverbindungen zeigen auch wie Folter, die hochnotpeinliche Befragung zu weiteren Beschuldigungen, die Besagung, quer durch die Verdener Gesellschaft führten. „Es zeigt aber auch, dass sich adlige und wohlhabende Angeklagte eher aus der Verfolgung befreien konnten, wie ärmere Beschuldigte.

Angeklagt in einem Hexenprozesss

Wer sich noch näher auf das düstere Kapitel einlassen will, findet in der Ausstellung eine Medienstele. Darin findet sich der Nutzer in einem Hexenprozess aus dem Jahr 1654 wieder und erlebt die verschlungenen Pfade, die das Denken und die Justiz in dieser Zeit durchlaufen. Nicht ganz so tief aber ebenso informativ können Besucher die Ausstellung erleben, wenn sie die Audioführung mit ihrem Smartphone verfolgen. „Die Beiträge sind auch auf der Internetseite des Museums zu finden“, ergänzt Gabriele Müller.

Für die Sonderausstellung ist eine ungewöhnlich lange Laufzeit vorgesehen. „Bis zum 20. November kann man sie zu den Öffnungszeiten des Domherrenhauses besuchen“, berichtet Frauke Müller. Geöffnet ist dienstags bis sontags von 10 bis 13 und 15 bis 17 Uhr.

Im Rahmenprogramm zur Ausstellung werden Interessierte nicht nur durch die Ausstellung, sondern auch zu den Schauplätzen in der Stadt geführt: Die Führung „Maledictum“. Ein Beispiel von Hexenverfolgung in der Gegenwart kann Dr. Felix Riedel aus eigener Erfahrung geben. Am 3. November wird er im Domherrenhaus für den Vortrag „Hexenverfolgung in Ghana“ erwartet.

Der gute Geist des Domherrenhauses Frau von Schulenburg bietet „ganz VERhexte“ Führungen und für Kinder und Schulklaassen sind themenbezogene Gruppenführungen und Geburtstagsfeiern buchbar.

Weitere Informationen

