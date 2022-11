Gemeinde Dörverden dreht nicht an der Steuerschraube

Von: Reike Raczkowski

Teilen

Das bisschen Haushalt macht sich eben doch nicht von ganz allein. Wegen der desolaten Personalsituation im Dörverdener Rathaus starten die Beratungen über die Finanzen 2022 erst so spät im Jahr. © Raczkowskli

Wenig Personal, viele Krankheitsfälle, der Haushalt des Jahres 2022 der Gemeinde Dörverden ist da....Nun muss noch beraten werden...

Dörverden – In vielen Kommunen beginnen in diesen Wochen die Haushaltsberatungen. Auch in der Gemeinde Dörverden soll über das Zahlenwerk diskutiert werden. Mit einem kleinen Unterschied. In Dörverden geht es um den Haushalt des laufenden Jahres 2022. Das ist natürlich sehr spät. Grund ist die personelle Ausnahmesituation im Rathaus (wir berichteten).

Das planerische Jahresergebnis 2022 schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von 1,76 Millionen Euro. Bei der Summe der ordentlichen Erträge, die mit insgesamt 14 607 900 Euro kalkuliert werden, ist gegenüber dem Vorjahr ein Minderaufkommen von circa 1,1 Millionen Euro anzunehmen, heißt es im Vorbericht des Verwaltungsentwurfes. Ein wesentlicher Anteil daran entfalle auf die sich abzeichnende Veränderung beim Gewerbesteueraufkommen. Hier wird von einem Rückgang von drei Millionen auf 2,1 Millionen Euro ausgegangen.

Ausgaben für externe Dienstleister

Auch bei den Schlüsselzuweisungen vom Land geht man von einem Minderertrag zum Vorjahr aus: Circa 1,38 Millionen Euro weniger erwartet die Gemeinde hier. Innerhalb des im Haushaltsplan abgebildeten Betrachtungszeitraumes der Jahre 2020 bis 2025 ist der eingestellte Zuweisungsbetrag von circa 2,27 Millionen Euro der mit deutlichem Abstand niedrigste.

Das Ergebnis der niedrigen Festsetzung spiegele wider, dass im vergangenen Jahr bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die als Bemessungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen im folgenden Jahr gelten, ein außerordentlich gutes Ergebnis verzeichnet worden sei. Diese „Steuerkraft mit Einmaleffekt“ wirke sich mit einjähriger Verzögerung erhöhend auf die Festsetzung der Kreisumlage aus, die im Jahr 2022 bei stolzen 4,95 Millionen Euro liegen wird.

„Nennenswert ist aber auch die mit einem Paradigmenwechsel verbundene Summe der diesjährigen Geschäftsaufwendungen. Mit einem Betrag von 874 400 Euro übersteigen sie die für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Mittel um nahezu 350 000 Euro“, heißt es im Vorbericht der Verwaltung. So werde sich die Gemeinde die Auslagerung der IT zu einem Dienstleister 310 000 Euro kosten lassen. „Die Intensivierung der Inanspruchnahme externer Partner spiegelt sich auch bei den Zuschüssen an übrige Bereiche wider. Insbesondere die vereinbarte Ausweitung des Krippenangebotes durch die Lebenshilfe bedingt eine Anpassung des Mittelbedarfs.“

Gemeinde Dörverden - Auslagerung der IT

Die Fortschreibung der derzeit noch als vorläufig einzustufenden Rechnungsergebnisse aus Vorjahren sowie des sich abzeichnenden Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2021 ergebe einen positiven Gesamtsaldo in Höhe von circa 3,1 Millionen Euro. „Dieses Volumen reicht aus, um den diesjährigen Fehlbetrag letztendlich vollständig auszugleichen. Dies veranlasst dazu, von einem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2022 abzusehen“, heißt es im Vorbericht. Die gute Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger aus dem Aller-Weser-Dreieck: An der Steuerschraube wird nicht gedreht, die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2022 bleiben konstant.

Dass der Haushalt 2022 so lange auf sich warten ließ, sei laut Bürgermeister Alexander von Seggern den bekannten Personalengpass in der Verwaltung geschuldet. „Trotz intensiver Bestrebungen unter Einbeziehung externer Unterstützung konnten vakante Stellen bislang nicht oder häufig nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung besetzt werden. Verstärkt wurde die Ausgangslage durch langfristige Erkrankungen. Dies führte teilweise zu einer permanent an die Belastungsgrenze gehenden Inanspruchnahme des vorhandenen Personals zur Erledigung des Tagesgeschäftes“, erklärt der Bürgermeister im Haushaltsvorentwurf.

Jetzt ist die Dörverdener Politik gefragt

Jetzt ist die Dörverdener Politik gefragt: Die Beratungen über den Entwurf starten am kommenden Mittwoch, 23. November, 18 Uhr, mit der Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung im Kultursaal.