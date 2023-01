„Haus 1“ in Dörverden wird Flüchtlingsunterkunft

Teilen

Die ehemalige Casa Verita in Dörverden wird Flüchtlings-Unterkunft. © Landkreis

Gesucht und gefunden: Landkreis mietet Gebäude des ehemaligen Pflegeheims an...Unterkunft für Schwangere und Menschen mit Behinderung...

Dörverden – Um gehandicapte Flüchtlinge unterzubringen, mietet der Landkreis Verden jetzt in Dörverden das sogenannte „Haus 1“ (Diensthoper Straße 3) des ehemaligen Altenpflegeheims Rose an. Zuletzt war das Grbäude von der Casa Verita als stationäre Pflegeeinrichtung geführt worden. Im Herbst wurde es geschlossen.

Das Haus soll als Unterkunft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine sowie Flüchtlingen anderer Nationalität mit gesundheitlichen und körperlichen Einschränkungen, aber auch von Schwangeren dienen. Die Einrichtung bietet Platz für 50 Personen, informiert der Landkreis in einer Pressemitteilung.

„Unsere Sammelunterkünfte sind nicht ausgelegt für geflüchtete Menschen, die aufgrund einer Behinderung oder einer Schwangerschaft einen besonderen Betreuungs- oder Rückzugsbedarf haben“, erklärt die für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständige Abteilungsleiterin in der Kreisverwaltung, Stefanie Kranz. „Mit dem Gebäude des ehemaligen Pflegeheims gewinnen wir ein für uns wichtiges Ausweichquartier mit einer behindertengerechten Ausstattung.“

Die Verträge für das Objekt hat der Landkreis bereits unterschrieben. In Kürze werden die Herrichtungsarbeiten aufgenommen. Im Laufe des März sollen die Räumlichkeiten nach Planungen des Landkreises bezugsfertig sein. Die Unterkunft ist, wie die anderen Sammelunterkünfte im Kreisgebiet, auf Selbstversorgung durch die Bewohnerinnen und Bewohner ausgelegt. Eine Objektbetreuung soll zu Beginn der Belegung eingerichtet werden.

Unterkunft für Geflüchtete in Dörverden - Landkreis unterschreibt Verträge

Auch Dörverdens Bürgermeister Alexander von Seggern begrüßt ausdrücklich die Beendigung des Leerstandes. „Nur durch die Schaffung von zusätzlichen Plätzen für die Unterbringung von Geflüchteten in festen Unterkünften wird es gelingen, die derzeit – beispielsweise auch noch in der Weser-Sporthalle – vorgehaltenen Plätze für eine Notunterbringung so bald wie möglich wieder auflösen zu können.“

Landkreis Verden will schnell reagieren

Was die Vorhaltung der Weser-Sporthalle als Sammelunterkunft betrifft, so beobachtet der Landkreis die Entwicklung im Flüchtlingsgeschehen sehr genau. „Uns liegen keine verlässlichen Auskünfte vor, ob das Land in Kürze wieder in die Verteilung von Flüchtlingen aus der Ukraine aufgenommen wird“, sagt Erste Kreisrätin Regina Tryta. Insofern müsse der Landkreis gewappnet bleiben, um auf Flüchtlingszuweisungen schnell reagieren zu können.