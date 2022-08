Kreisel: Baubeginn im Frühjahr 2023

Von: Markus Wienken

Die Abrissarbeiten am Haus Eitzer Straße 8 haben begonnen. Über das Gelände führt künftig die Zufahrt zur Aller-Weser-Klink. © wienken

Verden – Von einem Spatenstich zu sprechen, wäre sicherlich etwas verfrüht, aber am Baufeld des geplanten Kreisels im Bereich der Kreuzung Eitzer Straße/Andreaswall wird schon mal gearbeitet. Das Haus Eitzer Straße Nummer 8 wird derzeit Stück für Stück abgerissen, macht Platz für die künftige Zufahrt auf das Gelände der Aller-Weser-Klinik.

Blick vom Parkplatz der Aller-Weser-Klinik: Der Altbau wird Stück für Stück abgetragen. © Wienken, Markus

Ein Spatenstich ist es zwar nicht, dennoch wird dafür im Verdener Rathaus fleißig an den Vorbereitungen gearbeitet. Im Fachbereich Straßen und Stadtgrün laufen die Gespräche für die Ausführungsplanung. Stephanie Weber rechnet damit, dass die Vorlagen bis zur Fachausschusssitzung am 14. September auf den Tisch kommen. Anschließend soll bis spätestens Ende des Jahres die Ausschreibung für die Bauarbeiten auf den Weg gebracht werden.

Direkte Zufahrt aus dem Kreisel auf das Gelände der Aller-Weser-Klinik Verden

Nach den bisherigen Vorstellungen soll das Bauwerk in die Ecke, im Bereich der Einmündung Andreaswall/Eitzer Straße gesetzt werden. Der Kreisel, circa 30 Meter Durchmesser, braucht Raum. Deswegen hat sich die Stadt frühzeitig um das Gebäude Nummer 8 bemüht, um es nach dem Kauf jetzt abzureißen. Ursprünglich sollte auch das benachbarte Gebäude weichen. Nun wird nur ein kleiner Anbau abgetragen, der Friseursalon selbst, so heißt es, bleibt stehen.

Da, wo jetzt das Abrissunternehmen das Gebäude zerlegt, Dachpappe von Holz und Plastik trennt, um die Bauteile fachgerecht zu entsorgen, sollen künftig die Autos aus dem Kreisel auf den Parkplatz der Aller-Weser-Klinik fahren. Apropos Kreisel: Die Beschreibung passt nicht so ganz zu den bislang bekannt gewordenen Plänen: „Es wird mehr ein Oval“, hatte Fachbereichsleiter Rainer Kamermann in einem Gespräch angedeutet. Die eher ungewöhnliche Form ist dem begrenzten Raum und den Anbindungen an die einzelnen Straßen geschuldet.

Eitzer Straße in Verden: Pläne im Ausschuss und Stadtrat

Sind die Pläne fertig, hat der Ausschuss getagt, muss im Dezember der Rat endgültig über das Vorhaben entscheiden. Sind die Ausschreibungen raus, hoffen die Beteiligten mit einem Baubeginn im Frühjahr 2023. „Sobald das Wetter offen ist, fangen wir an“, sagt Stephanie Weber. Die ersten Fahrzeuge könnten schon sieben Monate später durch das Oval rollen.

Mit der Öffnung des Bauwerks fließt zukünftig der komplette Autoverkehr über die Eitzer Straße und den Andreaswall in Richtung Klinikgelände. Die Anbindung über den Burgberg an den Parkplatz der AWK fällt damit weg.

Verden: Zufahrt vom Burgberg wird geschlossen

Gebaut wird aber, auch wenn der Kreisel in Betrieb ist, weiterhin in der Ecke am Burgberg. Die Klinik will nach der Eröffnung des Bettenhauses ihren Altbau sanieren und da wo jetzt noch ebenerdig Autos stehen, soll ein mehrstöckiges Parkhaus gesetzt werden, so die weiteren Überlegungen.