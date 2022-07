Ministerin bringt mehrere Millionen Euro mit nach Verden

Von: Markus Wienken

Ministerin Birgit Honé (5.v.l.) kam mit zwei Förderbescheiden und machte sich dann auf den Weg durch Verden. Mit dabei (v.l.) Ilaria Massari, Inklusion und Integration Stadt Verden, Monika Scherf, Landesbeauftragte für Regionale Entwicklung Lüneburg, SPD-Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth, Bürgermeister Lutz Brockmann sowie Birgit Koröde, Fabian Fortmann und Julian Temme von der Wirtschaftsförderung Stadt Verden. © Markus Wienken

Verden – Mal eben schnell einen Förderbescheid abgeben, dann Tschüss und irgendwann und nur vielleicht ein Wiedersehen, das ist nicht die Art von Birgit Honé. Die Ministerin machte bei ihrem Besuch deutlich: „Ich will natürlich wissen, wo das Geld bleibt.“ Die Zusagen über die Bewilligung von 4,165 Millionen Euro ließ sie aber selbstredend zurück. Das Geld fließt zur Entwicklung der Innenstadt. „Vorbildlich, was die Stadt bislang leistet“, lobte Honé zudem mehrfach, „darunter Projekte, die beispielhaft sein können, nicht nur in Niedersachsen, auch weit darüber hinaus.“

Ehe sich die Niedersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung auf den Weg durch Verden machte, wickelte sie im Ratssaal die Formalitäten ab. „Verden ist mal wieder dabei“, so Honé, und auch das wollte sie unbedingt als Lob verstanden wissen. Denn: „Sie verfügen offenbar über ein gutes Netzwerk, eine Strategie und über ein funktionierendes Miteinander von Verwaltung und Bürgern.“

Verdener Syndikatshof wird saniert und ein Lernort für junge Menschen

„Mit dabei“, das heißt, die Stadt kann allein im neuen Programm der Landesregierung „Resiliente Innenstädte“ mit Geldern in Höhe von 3,95 Millionen Euro rechnen. Das Geld ist zweckgebunden, wird unter anderem in Sanierung und Umbau des Syndikatshofes am Norderstädtischen Markt fließen. In dem Haus soll ein Lernort für Demokratie seinen dauerhaften Platz finden. „Ein guter Plan, es ist etwas Neues, Ungewöhnliches, eine Idee, die die Jury überzeugt hat, eben ein Leuchtturmprojekt, das insbesondere Kinder und Jugendliche an einen Ort holt und einbindet“, so Honé. Bürgernähe zeigen, die Innenstadt mit Leben füllen, das soll mit zwei weiteren Projekten, dem „Aktionsforum Innenstadt“ und der „Aller-Werk-Stadt“ vorangebracht werden. „Netzwerke bilden, unter Beteiligung der Wirtschafts- und Sozialpartner sowie der Bürger, so können wir Städte erfolgreich stabilisieren“, erklärte Honé.

Begegnungsstätte mitten in Verden für alle Menschen und Vereine und noch mehr

Und die Ministerin war damit bei einem weiteren Förderbescheid: „KULTurenTreff“, so der Titel eines inklusiven Begegnungsortes in Verden, nicht irgendwo draußen auf der Wiese, sondern in einer leer stehenden Immobilie. Ein Haus in der Innenstadt bietet Treffpunkt und Raum für Veranstaltungen, Beratungen, Vereine und Ehrenamtliche. Die Ministerin war für die Idee Feuer und Flamme. „Verden geht erneut auf kluge Weise ein Leerstandsproblem an und schafft so gleichzeitig einen Begegnungsort für alle.“ Eine Förderung über insgesamt 215 766 Euro fließt aus dem Programm „Zukunftsräume Niedersachsen.“

Die Ministerin ließ keinen Zweifel daran, das Geld ist gut angelegt. „Wir stehen vor großen Herausforderungen. Die Städte, insbesondere Mittelzentren wie Verden, verändern sich. Darauf müssen wir mit Weitblick reagieren. Notwendig sind größere, aber auch viele kleine Vorhaben in der Stadt, die allerdings aufeinander aufbauen, eine Struktur sichtbar machen.“ Auch das sei bei der Vorstellung der Verdener Bewerbung deutlich herausgearbeitet und von der Jury lobend bewertet worden. Honé: „Verden macht vor, wie Innenstädte nachhaltig gestaltet werden können.“

Innenstadtentwicklung in Verden: Alle dürfen mitmachen

Was sich in Zahlen und Förderanträgen ausdrückt, hat durchaus ein hartes Stück Arbeit gekostet. Wirtschaftsförderin Birgit Koröde schilderte in kurzen Worten den Werdegang der Bewerbung. „Wir haben über umfangreiche Befragungen alle Bevölkerungsschichten mit eingebunden“, so Koröde. Kindergärten und Schulklassen hätten sich auf den Weg gemacht, Vorschläge und Projekte eingebracht. Neben den Bürgern seien insbesondere auch Vertreter aus der Kommunalpolitik, Verwaltung, Wirtschaft und Verbänden eingebunden worden. „Das war aufwendig, aber auch sehr spannend“, so Koröde. „Nicht weniger spannend und herausfordernd dürfte die Umsetzung in den folgenden Jahren sein“, so die Wirtschaftsförderin.

Im intensiven Austausch: Ministerin Birgit Honé mit Bürgermeister Lutz Brockmann und Christian Willner von Coworking-Space in der Ostertorstraße. © Markus Wienken

Besuch bei Coworking in der Ostertorstraße in Verden

Das Geld ist bewilligt, die Freude groß, auf dem richtigen Weg sieht Bürgermeister Lutz Brockmann die Stadt. „Mit dem Förderprogramm wollen wir die Innenstadt zu einem lebendigen und urbanen Quartier weiterentwickeln, die Versorgungsfunktion aufrechterhalten und die digitale Sichtbarkeit erhöhen sowie insbesondere das Zentrum zu einem klimaresilienten Quartier entwickeln“, kündigte Brockmann an. Und er will die Umsetzung auf eine breite Basis stellen: „Die bereits bei der Erstellung des Masterplans Innenstadt gelebte Beteiligungskultur werden wir mit der Einrichtung der Steuerungsgruppe als zentrales Entscheidungsgremium fortführen.“

Ministerin Birgit Hone in Verden: „Die Stadt ist kreativ“

Alle Förderbescheide ordnungsgemäß abgegeben, machte sich Ministerin Honé -– wie versprochen – auf den Weg durch Verden, fragte nach, wo denn Fördergelder aus anderen Projekten, zum Beispiel der „Probierstadt Verden“, erfolgreich Wurzeln geschlagen haben. Beim Syndikatshof staunte sie über die beeindruckende Fassade, mit Turm und Fachwerk und versprach: „Wenn der Lernort eingezogen ist, dann komme ich auf jeden Fall wieder.“ In der Ostertorstraße, da wo der Verein Kiwi die Zelte aufgeschlagen hat, nahm sie sich eine halbe Stunde Zeit und redete mit Christian Willner von Coworking-Space über den Werdegang: „Ein vielversprechendes und innovatives Projekt“, lobte die Ministerin den eingeschlagenen Weg. „Und ein gutes Beispiel für Kreativität in Verden.“