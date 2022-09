Halt vor der gestrichelten Linie

Von: Markus Wienken

Ein Fahrzeug nach dem anderen rollt durch. Halten müssen die Autos allerdings, wenn die Ampel auf Rot steht, vor der gestrichelten Linie, auch um die Einfahrt frei und den Verkehr vor zu lassen. Ein Schild (am rechten Bildrand) weist unmissverständlich darauf hin. © wienken

Unterwegs mit Fahrlehrerin Sabine Deutsch lernt auch der geübte Autofahrer immer noch dazu. Zum Beispiel, dass man an der gestrichelten Linie vor der Ampel halten muss oder auch, dass man manchmal bei Rot fahren muss.

Verden – Die Linie ist zwar nur gestrichelt, aber trotzdem durchaus von Bedeutung. „Klare Anweisung an den Fahrschüler, davor anzuhalten“, sagt Sabine Deutsch. Die Fahrlehrerin ist in ihren Ansagen betont sachlich, schließlich soll im Fahrzeug eine entspannte Atmosphäre herrschen. So ist es auch, allerdings nur solange, bis ein Fahrzeug hinter ihr ausscherte, den Fahrschulwagen dreist überholte und sich davor setzte. Da war für Aufregung gesorgt, insbesondere weil ein junger Fahranfänger am Steuer saß. „Der aber alles richtig gemacht hat“, betont seine Lehrerin rückblickend. Sachlich bleiben.

Aber zurück zum „Tatort“, auf der Bremer Straße, stadteinwärts, wo die Erklärung für die Aufregung folgt. Die Bedarfsampel, mit der Fußgänger und Radfahrer auf Druckknopf sicher zu den Einkaufsmärkten, einem Getränkehandel und zwei Lebensmittelversorger, kommen, ist fleißig in Betrieb, unterbricht den fließenden Fahrzeugverkehr auf der Bundesstraße 215. Klar markiert ist, wo Lkw, Auto oder Motorrad zu warten haben, wenn die Ampel für sie Rot zeigt. Oder doch nicht?

Die Ampel an der Lindhooper Straße/Zollstraße: Der Bus muss bei Rot halten, der Transporter darf, trotz Rotlicht, nach links abbiegen. © Wienken, Markus

Dieses Mal ist Sabine Deutsch am Steuer, sie zeigt nach rechts, auf eine Werkstatt-Zufahrt, kurz vor der Ampel. Dann auf ein Schild, dann auf die Straße, wo auf der Fahrbahn deutlich eine gestrichelte Linie zu erkennen ist. Auch aus einer Entfernung von cirka 50 Metern. Es bleibt, als die Ampel auf Rot springt, genügend Luft, um auf die Bremse zu treten. Das Auto steht – vor der gestrichelten Linie – sehr weit vor der roten Ampel. Die Fahrlehrerin erklärt noch einmal das, was ihr Schüler wusste. „Wenn die Ampel auf Rot springt, muss ich vor der gestrichelten Linie stehen bleiben, allein schon deshalb, um die Ausfahrt freizuhalten.“ Aber die Fahrlehrerin sagt auch, weil es eben doch nicht ganz übersichtlich ist: „Natürlich keine Vollbremsung, da sollten schon die Augen im Rückspiegel bleiben und man sich nach hinten absichern.“ Und was dann? „Im Zweifel bis vor die rote Ampel rollen und spätestens da vor der durchgezogenen Linie halten.“ Eigentlich ganz einfach. Aber: „Es ist verpflichtend, wenn möglich, vor der gestrichelten Linie zu bleiben.“

Die Ampel an der B215 in Dauelsen: Die Anlage vorne zeigt Rot, ebenso wie die hintere Ampel. Dennoch müssen die beiden Autos, auch wenn die Fahrer rot sehen, die Kreuzung frei machen. © Wienken, Markus

Was sich in diesem Fall logisch anhört und eigentlich – fast – jeder kapiert, wirft an anderer Stelle jedoch weitere Fragen auf. Also ein weiterer „Tatort“, dieses Mal auf der Lindhooper Straße/Einmündung Zollstraße. Da ist es, zugegebener Maßen, etwas verworrener. „Würde ich gar nicht sagen“, so Sabine Deutsch. Stadteinwärts unterwegs, will sie von der Lindhooper Straße nach links in die Zollstraße. Die Bedarfsampel zeigt Rot. Fußgänger gehen über die Fahrbahn. Sabine Deutsch fährt trotzdem los, um nach links, vor der Ampel, in den Holzmarkt abzubiegen. Dort wartet ein Auto, ebenfalls in den Startlöchern, um die Lücke auf der Lindhooper Straße zu nutzen. „Der muss auch warten, und mich vorlassen“, sagt die Fahrlehrerin selbstbewusst. Sagt aber auch: „Trotzdem immer einmal mehr gucken, damit nichts schief läuft.“ Klappt, wenn sich alle an die Regeln halten.

„Mit Fehlern anderer rechnen, und im Zweifel nicht auf sein Recht bestehen.“

Ganz speziell, insbesondere für einen Fahranfänger, geht’s auf der Kreuzung Schulstraße/Hamburger Straße bei den Berufsbildenden Schulen in Dauelsen zu. Sabine Deutsch steht vor der Ampel, Fahrtrichtung stadtauswärts, will aber in der linken Spur in Richtung Dauelsen-Ortsmitte abbiegen. Sie rollt in die Kreuzung, weil die Ampel Grün zeigt. Den Gegenverkehr lässt sie vor, eine längere Schlange. Und dann springt die Ampel auf Rot. Fahrlehrerin Sabine Deutsch sieht das, fährt aber, als kein Gegenverkehr mehr kommt, trotzdem. Der Beifahrer will Einspruch erheben, die Fahrlehrerin aber weiß es besser: „Ich muss die Kreuzung frei machen“, so ihre Belehrung. Für einen Fahrschüler eine heikle Situation, müsste er diese Aufgabe lösen. Gibt Sabine Deutsch auch zu: „Wir würden daher diese Kreuzung in einer Prüfung nicht fahren, das wäre nicht fair. Wir wollen niemandem eine Falle stellen, sondern nur herausfinden, ob er sich sicher hinter dem Steuer fühlt. Dazu gehört bei mir allerdings aber auch, vorausschauend mitzudenken. Das geben wir den Schülern mit auf den Weg. Und daran sollten sie sich halten.“ Was dahinter steckt, vermittelt die Fahrlehrerin ebenfalls: „Mit Fehlern anderer Fahrer rechnen, und im Zweifel nicht auf sein eigenes Recht bestehen.“