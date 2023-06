Waldbrandgefahr: Kirchlintler Güllefässer in Bereitschaft

Von: Henning Leeske

Kleine Kippe, große Wirkung: Nach Sekunden nimmt das Unheil seinen Lauf. Nach nur vier Minuten ist der Flächenbrand in Entstehung. © Leeske

Die wochenlange Trockenheit sorgt für eine hohe Waldbrandgefahr in unserer Region. Je nach Standort leuchtet die Farbe der Gefahrenstufe auf der Landkarte dunkelrot oder gar lila, was die höchste Stufe im Waldbrandgefahrenindex darstellt.

Kirchlinteln – Klar, dass sich die freiwillige Feuerwehr auch in Kirchlinteln auf die Situation eingestellt hat und vorsorglich Löschwasser bereithält. „Eine große Hilfe dabei sind unsere örtlichen Landwirte, die schon zwei Güllefässer randvoll mit Wasser in Bereitschaft haben“, sagte Ortsbrandmeister Florian Noss. Das bedeutet, zwei Fässer mit je 26 000 Litern stünden auf Abruf bereit, falls es zu einem Einsatz im Wald oder bei einem Flächenbrand kommt. „Die Handynummern der Landwirte sind bei der Leitstelle in Verden hinterlegt. Sie werden beim entsprechenden Einsatzstichwort gleichzeitig mit uns alarmiert“, so Noss. Weitere drei Fässer könnten in Kürze zusätzlich in Marsch gesetzt werden und durch ein schnelles Befüllen weiteres Löschwasser zur Einsatzstelle befördern.

Denn gerade in den großen Waldgebieten der Gemeinde Kirchlinteln gebe es naturgemäß nur ein sehr dünnes Leitungsnetz für das Wasser beziehungsweise wenige offene Entnahmestellen, wie zum Beispiel Teiche oder andere Gewässer. Bis die Wasserförderung über eine lange Wegstrecke aufgebaut wäre, dauere es einfach zu lange. In dieser Zeit könne sich der Brand rasend schnell ausbreiten. „Deswegen ist große Vorsicht mit offenem Feuer geboten. Eine weggeworfene Zigarettenkippe kann da schnell zu einem Großeinsatz führen“, warnte der Chef der Stützpunktfeuerwehr Kirchlinteln. Einfach so die Kippe aus dem Autofenster zu werfen, sei dann eben kein Kavaliersdelikt.

Offenes Feuer muss unbedingt unterbleiben

Das zeigt eine kleine Demonstration auf der gemähten trockenen Wiese in Deelsen für das Pressefoto. Schon nach Sekunden steigt der erste Rauch aus dem Strohhäufchen wegen einer glimmenden Kippe auf, und nach vier Minuten brennt das trockene Gras schon auf einer schnell wachsenden Fläche. Der Wind facht das Feuer zusätzlich an und im Nu wäre ein veritabler Flächenbrand entzündet, der ruckzuck bis zum nächsten Waldrand und dem knochentrockenen Unterholz gelangen würde. Das kleine Feuerchen für die Presse löscht der stellvertretende Ortsbrandmeister Carsten Wöbse kurzerhand ab und verhindert Schlimmeres. Im Normalfall steht aber natürlich kein Feuerwehrmann direkt daneben, wenn ein Flächenbrand entsteht.

Umso wichtiger sei deswegen die Verantwortung jedes einzelnen, der sich derzeit in der Natur bewegt. Offenes Feuer müsse unbedingt unterbleiben, sei die Flamme auch noch so klein. Grillen oder ein gemütliches Lagerfeuer sei schon fast Vorsatz bei der aktuellen Witterung. So wären in der Nähe des letzten Einsatzortes im Wald bei Holtum (Geest) die Überreste eines lauschigen Picknicks gefunden worden. Glücklicherweise entdeckte ein Segelflieger aus Scharnhorst den Brand noch in der Entstehung. 99 Prozent der Feuer seien menschengemacht und keine Selbstentzündung.

Allein für den Löschbezirk der Stützpunktfeuerwehr Kirchlinteln stehen fünf Güllefässer mit weit über 100 000 Litern in Bereitschaft, damit große Flächen direkt geflutet werden könnten oder die Löschfahrzeuge über einen Faltbehälter im Pendelverkehr mit Wasser versorgt werden.

„Wir sind sehr froh, dass die Landwirte uns zuverlässig unterstützen“, sagte Noss nach der kleinen Brandübung. Denn auch mit Scheibenegge oder Grubber würden Flächenbrände schnell eingekesselt und so in Schach gehalten. „Das ist für uns ganz selbstverständlich“, sagte der beteiligte Landwirt Henning Müller aus Deelsen. „Dank unserer Landwirte haben wir insgesamt mehr als 400 000 Liter Wasser in der Gemeinde Kirchlinteln jetzt schon auf Rädern, die wir alarmieren könnten“, sagte Gemeindebrandmeister Holger Müller. Diese seien strategisch in den anderen Löschbezirken der Gemeinde verteilt. Es stünden viele Landwirte mit ihren mobilen Tanks oder Güllefässern derzeit Gewehr bei Fuß – und ließen alles stehen und liegen, wenn ein Anruf aus der Leitstelle kommt.