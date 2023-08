Grundwasser im Bereich Verden: Gefahr im Verzug

Von: Heinrich Kracke

Braun eingefärbt sind die Flächen mit dem stärksten Grundwasser-Rückgang der vergangenen 50 Jahre. Betroffen vor allem: Das Gebiet rund ums Wasserwerk Panzenberg. Gelb eingefärbt indes bereits die Gebiete am Langenberg. Grafik: Landvolk © Privat

Landwirte in der Region schlagen Alarm wegen sinkender Grundwasserpegel.

Verden/Achim – Die Grafik, die das Landvolk bewegt, fällt farbenfroh aus. Abgebildet ist das Absinken des Grundwassers, und im Zentrum liegt das Verdener Wasserwerk am Panzenberg. Bräunlich ist die Ecke eingefärbt. Und das heißt, der Grundwasserpegel, er ist um mehr als zehn Metern gefallen. Innerhalb der zurückliegenden 50 Jahre um mehr als zehn Meter. „Alarmierend“, sagt Kreislandwirt Jörn Ehlers. Vor allem auch deshalb, weil der Kampf ums unterirdische Nass begonnen hat. Aufgrund weiterhin sinkender Regenmengen müsse über eine Feldberegnung nachgedacht werden. Entsprechende Anträge seien in Vorbereitung. In einem Wasserschutzgebiet seien solche Ansinnen kein Selbstgänger. „Es wird schwierig.“

Der Kreislandwirt und mit ihm Holger Meier, der Vorsitzende des im Frühjahr aus der Taufe gehobenen Beregnungsverbandes, sie beklagen weiterhin die hohe Trinkwasser-Förderung in Scharnhorst und am Langenberg in Kirchlinteln und das aktuelle Genehmigungsverfahren, das schleppend laufe. Vor exakt drei Jahren habe man sich an die Kreisverwaltung gewandt, habe zumindest ein Beweissicherungsverfahren verlangt, so Ehlers, habe Gespräche geführt. „Aber passiert ist nichts.“ Ins gleiche Horn stößt wie berichtet unter anderem auch der BUND.

Kreisverwaltung bereitet Wassermengenmanagement vor

Ein Stück weit finden Landwirts- und Naturschutz-Organisation Verständnis in der Kreisverwaltung. „Stimmt schon, es dauert tatsächlich“, sagt Silke Brünn von der Unteren Wasserschutzbehörde. In Arbeit seien sogenannte Grundwasserdifferenzpläne. Sie würden im Rahmen des Bewilligungsverfahrens vom Trinkwasser-Verband in Auftrag gegeben. „Ein zähes Geschäft“, sagt Brünn. Gleichzeitig bereite die Kreisverwaltung seit vergangenem Jahr ein Wassermengenmanagement vor. Auch darin spiele der Grundwasser-Pegel eine entscheidende Rolle. Die Aufträge für die begleitenden Fachbüros sind erteilt, Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Der Landwirtschaft gehen alle diese Maßnahmen nicht schnell genug. Gefahr sei sozusagen im Verzug. Ehlers und Meier haben zur Verdeutlichung einen Standort aufgesucht, den sie früher nicht so hätten betreten können. Es geht um den Steinbach, ein Gewässer immerhin zweiter Ordnung. In Deelsen hat er seine Quelle, in die Halse in Uhlemühlen mündet er. Tagelang hat es geregnet, zuweilen wie aus Eimern, der Steinbach müsste also Wasser führen, müsste zumindest einem Rinnsal Platz bieten. Aber nichts davon. In Straßenschuhen stehen die beiden Landwirte auf dem Grund des Bächleins. Trockenen Fußes kehren sie ans Ufer zurück. „Trockengefallen ist er“, sagt der Deelser Meier. „Ganz selten führt er im Winter noch Wasser. Mehr aber nicht.“

Moore trocknen aus

Alles kein Einzelfall, und längst ist es nicht nur die Halse, die jegliches Nass ganzjährig vermissen lässt. „Das Holtumer Moor zum Beispiel. Über weite Teile des Jahres oberflächlich zumindest ausgetrocknet“, moniert Ehlers. Er zückt sein Handy. Mächtige Bäume hat er fotografiert. Uralte Eichen darunter. Abgestorben sind sie. „Das Grundwasser ist weg.“ Ein gutes Beispiel seien auch die alten Tonkuhlen der Verdener Ziegelei unweit des Schnuckenstaller Weges. „Tief sind sie. Hier kann man mit bloßem Auge sehen, wie der Wasserstand langfristig sinkt.“

Die Landwirte fürchten, sollten sie eines Tages stärker auf Beregnung angewiesen sein, sei nicht mehr ausreichend Wasser vorhanden oder es werde womöglich sogar ein Verteilungskampf mit anderen Interessenten des kühlen Nasses ausgefochten. „So wie es jetzt ist, mit wenig Beregnung nämlich und trotz allem immer noch einer akzeptablen Regenmenge, so wird es nicht bleiben“, sagt Meier. Er muss es wissen. Er ist nicht nur Vorsitzender des Beregnungsverbandes, mit dem sich das Landvolk im Wettbewerb ums Wasser positionieren will, Meier ist auch seit drei Jahrzehnten Kooperationslandwirt in Sachen Frischwasser-Gewinnung.

Riesenmengen Trinkwasser gehen in die Städte

Völlig überzogen sind die Meinungen und Forderungen der Landwirte nicht. Der niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft (NLWKN) stellt inzwischen den aktuellen Grundwasserstand auf einer digitalen Landkarte dar. Die Lage in der Region Verden und dem östlichen Landkreis ist darin als normal bis niedrig bezeichnet. Andererseits tragen sich die Trinkwasser-Verbände der Region mit nächsten Ausbau-Absichten. Zusätzlich zu den beiden Wasserwerken im Kreis Verden, umstritten genug, ist jetzt unweit Kirchwalsedes eine nächste Förderstätte im Kreis Rotenburg geplant.

Jörn Ehlers reagiert barsch. „Jeder weiß, auch in unserer Region wird Wasser eines Tages knapp. Aber andererseits wird es in unverantwortlichen Mengen weiterhin gefördert und abtransportiert.“ Großstädte wie Bremen, aber auch Hamburg erhalten Riesenmengen, ehe das Wasser gleich danach über Weser und Elbe in die Nordsee gelange und weg sei.

Anders verhalte es sich bei künftiger Beregnung. „Zwei Prozent des Frischwassers werden dafür benötigt, aber es bleibt abgesehen von einer verdunstenden Menge immerhin im regionalen Kreislauf.“

Im Steinbach stehen Kreislandwirt Jörn Ehlers (l.) und Beregnungsverbands-Vorsitzender Holger Meier. Trockenen Fußes kehren sie anschließend ans Ufer zurück. © Kracke