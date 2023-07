Grund für ein klein wenig Optimismus im Dörverdener Haushalt

Von: Reike Raczkowski

Teilen

Dunkle Wolken über Dörverden? Nein, so dramatisch ist es nicht. © Raczkowski

Dörverden – Es ist getan, der Rat der Gemeinde Dörverden hat zur Jahresmitte den Haushalt 2023 beschlossen. Schon in den vergangenen Jahren war das Zahlenwerk immer erst sehr spät beraten und verabschiedet worden, vor allem aufgrund der desolaten Personalsituation im Rathaus. Die Ratsmitglieder zeigten sich bei der Sitzung am Donnerstag im Ehmken Hoff entsprechend erleichtert, dass nach längerer Vakanz mit Razvan Büntig mittlerweile ein neuer Kämmerer die Finanzen der Gemeinde im Blick hat.

Der neue Fachbereichsleiter stellte im Ehmken Hoff noch ein letztes Mal den Haushalt 2023 vor, der ein Rekorddefizit von 2,2 Millionen ausweist. Allerdings sei dieses Ergebnis schon um 400 000 Euro besser als im Entwurf, den die Verwaltung vor wenigen Wochen vorgeschlagen hat. „Das liegt zum einen daran, dass uns der Landkreis einen höheren Betriebskostenzuschuss für die Kitas zahlt, zum anderen daran, dass wir an vielen Stellen den Änderungsanträgen der CDU-Fraktion gefolgt sind“, so Büntig. In den Fachausschüssen habe es in den vergangenen Wochen einen „konstruktiven und vertrauensvollen Austausch“ gegeben, dafür bedankte sich Bürgermeister Alexander von Seggern bei den Fraktionen.

Deutlich mehr Geld als bisher wird die Gemeinde Dörverden künftig für Personal ausgeben. Hintergrund sind etwa Tarifabschlüsse, Inflationsausgleiche, die Krippenerweiterung am Hesterberg sowie auch eine Vergrößerung des Stellenplanes im Rathaus.

Die erheblichen Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung hängen natürlich zum einen mit den gestiegenen Energiekosten zusammen. Aber es besteht auch ein großer Sanierungsbedarf bei einigen Gebäuden. Die Frage ist aber: Selbst wenn man das Geld für Maßnahmen bereitstellt, hat man tatsächlich genügend Man-Power in der Verwaltung, um die Planung all jener Projekte auch zu stemmen?

Die Christdemokraten hatten deswegen Kürzungen von Ansätzen im Haushalt beantragt, um eine „Anpassung an realistisch zu erwartende Ausgabenvolumen“ zu erreichen. So wurde beispielsweise gefordert, auf die Sanierung einer Wohnung im alten Rathaus in Barme zu verzichten – weil ohnehin erst einmal zu prüfen sei, ob das Grundstück als künftiger Feuerwehr-Standort in Frage kommt.

Viel Geld muss in Baumaßnahmen im Bereich der Abwasserentsorgung fließen, daran führt kein Weg vorbei und auch die örtliche Politik steht hinter den geplanten Erneuerungen, etwa im Kanalnetz. Auch in den Brandschutz wird die Gemeinde investieren: nicht nur in das geplante Feuerwehrgerätehaus Dörverden-Stedorf, sondern auch in die Anschaffung mehrerer Fahrzeuge. Für die Erneuerung des Hallenbad-Daches soll in Kürze ein Planungsbüro beauftragt werden.

Bernd Meyer (SPD): „Schön ist, dass wir diesmal auch Mittel bereitgestellt haben, um tätig werden zu können, wenn Grundstücke auf den Markt kommen. So haben wir mehr Gestaltungsmöglichkeiten bei der Innenverdichtung.“ Auch lobte der Sozialdemokrat, dass die Gemeinde den TSV Dörverden mit einer Machbarkeitsstudie für die Umgestaltung des Sportgeländes unterstützt.

Adrian Mohr (CDU) äußerte seine Freude darüber, dass die Gemeinde zusätzliche Krippengruppen schafft, und führte dem Gremium noch einmal vor Augen, wieviel Geld jedes Jahr mit deutlich steigender Tendenz in die Kinderbetreuung fließt. „Da können wirklich alle sehen: Das Thema ist uns lieb und teuer.“ Grundsätzlich sei so ein Rekorddefizit im Haushalt aber bedenklich. „Ein Minus von 2,2 Millionen Euro, das darf uns nicht zufriedenstellen.“

Charlotte Niekamp (Grüne) hielt dagegen: „Wir sollten weiter mutig investieren. Wir sind dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass man in der Gemeinde Dörverden gut leben kann. Nicht dafür, dass hier nur schwarze Zahlen geschrieben werden.“ Sie mahnte an, dass aufgeschobene Sanierungen am Ende kein Geld sparten: „Je früher wir sanieren und dämmen, desto geringer sind die Energiekosten.“

Ratsmitglied Udo Weckmann wies darauf hin, dass zu den geschobenen Haushaltsposten eine Maßnahme im Bereich der Kläranlage gehöre. Hier sei die aktuelle Situation arbeitsrechtlich bedenklich, insbesondere was die fehlende Umkleidemöglichkeit für Mitarbeiter angehe. Der fehlende Schwarz-Weiß-Bereich sowie der Zugang zum Dachgeschoss würden im bestehenden Gebäude nicht mehr den rechtlichen Regelungen entsprechen – das sei nicht hinnehmbar. Das Gremium stimmte Weckmann geschlossen zu, sodass kurzerhand für die Planung dieser Maßnahme noch zusätzliche Mittel eingestellt wurden.

Ohne Gegenstimme, mit einer Enthaltung von Ehler Lohmann (Grüne) wurde der Haushalt 2023 verabschiedet.

Für ein wenig Optimismus trotz der desolaten Finanzlage mag gesorgt haben, dass während der Sitzung auch endlich der finale Satzungsbeschluss für den Gewerbe- und Industriepark Barme (GIP) gefasst wurde, nachdem die Verwaltung bei ihrer Planung zuletzt bekanntlich noch eine Ehren-Runde aufgrund von juristisch nicht korrekten Emissionshöchstwerten (wir berichteten) hatte drehen müssen.

Ehler Lohmann nutze den Moment, um zurückzublicken. „Das ist heute ein historischer Moment, wir werden ein neues Kapital der Nachnutzung aufschlagen. Vor 20 Jahren ist die Bundeswehr abgezogen, vor 15 Jahren begann die Bauleitplanung, vor zehn Jahren wurde die Kaserne abgerissen. Damals sei die Schaffung von Arbeitsplätzen das Hauptargument für die Umnutzungspläne gewesen, heute hätte man fast Vollbeschäftigung. Die Zeiten hätten sich geändert. Doch habe man als Gemeinde immer noch die Chance, bei der Ansiedelung der Betriebe ein gutes Wörtchen mitzureden – und dabei sollte unbedingt Nachhaltigkeit im Fokus stehen. Ähnlich sah es auch Adrian Mohr: „Nach all den Jahren ist jedwede Euphorie, die man mit diesem Ziel verbinden konnte, natürlich verflogen. Dennoch bleibt der GIP ein sehr wichtiges Thema für die Zukunft der Gemeinde.“

Der Satzungsbeschluss wurde mit einer Gegenstimme von Bernward Nüttgens (Linke) gefasst.