Evakuierung bei Großeinsatz in Achim: Feuerwehr rettet Katze - Polizei vermutet Brandstifung

Von: Steffen Maas

Teilen

Enorme Rauchentwicklung war am Dienstagmorgen in Achim ein untrügliches Zeichen dafür, dass im Gebäude Flammen wüteten. © Nord-West-Media TV

Ein Brand in Achim hüllte am Dienstagmorgen die Fußgängerzone in dichten Qualm. Mensch und Tier kamen glimpflich davon. Im Raum steht Brandstiftung.

Achim – Eine große Rauchwolke, Flammen, evaktuierte Menschen, eine gerettete Katze und der Verdacht der Brandstiftung: Die Einsatzkräfte in Achim (Landkreis Verden) mussten am frühen Dienstagmorgen, 30. Mai 2023, mit einem Großaufgebot mobilisiert werden. Im Zentrum steht ein brennendes Wohn- und Geschäftshaus mitten in der Fußgängerzone.

Brand in Fußgängerzone in Achim: Wohn- und Geschäftshaus steht in Flammen

Aufgrund der Flammen und der enormen Rauchentwicklung wurden die Achimer Einsatzkräfte um 4:18 Uhr am Dienstagmorgen in die Fußgängerzone gerufen. Schon bei der Anfahrt wurde deutlich, dass es sich womöglich nicht um einen isolierten Vorfall handelt: Nur 200 Meter vom brennenden Haus standen Mülltonnen an einer Parkgarage in Flammen. Obwohl auch die Garagenwand in Mitleidenschaft gezogen wurde, wurde der Brandherd schnell gelöscht.

Anders sah es beim Gebäude aus, in dem sich Wohnungen und eine Apotheke befinden. Ausgehend von einem Unterstand an der Seite des Hauses hatten sich die Flammen aus Mülltonnen heraus die Fassade hochgefressen und den Dachstuhl in Brand gesetzt. Es bildete sich dichter Rauch, der auch die Nachbarhäuser einhüllt.

Großeinsatz für Achimer Einsatzkräfte: 25 Menschen medizinisch im Rathaus versorgt, Katze gerettet

Glücklicherweise konnten sich sowohl die Bewohner des brennenden Hauses als auch der umliegenden, eingequalmten Gebäude schnell in Sicherheit bringen. Als Sammelpunkt öffneten die Einsatzkräfte das gegenüberliegende Rathaus, dort versorgten Rettungskräfte dann rund 25 Menschen medizinisch – ins Krankenhaus musste niemand eingeliefert werden.

Die Feuerwehrleute retteten eine Katze aus dem brennenden Gebäude und vereinten den Vierbeiner mit seinem Besitzer. © Jörn Hüneke

Eine Rettungsaktion mussten die Feuerwehrleute dann im Inneren des brennenden Gebäudes doch noch starten: Sie fanden bei der Flammenbekämpfung noch eine hilflose Katze. Sie wurde befreit und auf der Straße wieder mit ihrem Besitzer vereint, der den Vierbeiner sofort zum Tierarzt brachte.

Trotz sofortigem Großaufgebot: Dachstuhl zündet komplett durch

Weniger schnell gestaltete sich die Bekämpfung der Flammen: Der Brand hatte sich mittlerweile tief in den Dachstuhl ausgebreitet, schließlich kam es sogar zur Durchzündung – die Flammen schossen meterhoch durch das Dach hindurch. Dadurch nahm auch die bereits starke Rauchentwicklung nochmal zu und vernebelte die komplette umliegende Fußgängerzone, die deswegen abgesperrt wurde.

Nach mehreren Stunden harter Arbeit von außen, innen und aus der Drehleiter hatten die Feuerwehrleute den Brand dann unter Kontrolle, zur Stunde werden noch allerdings weiterhin Glutnester gelöscht, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen mitteilt. Zudem ist ein Baufachberater des THW vor Ort und auch die umliegenden Gebäude werden eingehend auf Schäden untersucht.

Wohl kein Unfall: Polizei Verden geht von Brandstiftung aus – und sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt bereits wegen der Brandursache. Ein erster Verdacht: Brandstiftung. Zwei parallele Brände in so kurzer räumlicher Distanz führe zu natürlich zu Spekulationen, hieß es am Donnerstagmorgen von den Einsatzkräften. Wenig später bestätigte eine Polizeisprecherin den konkreten Verdacht. Ob sich die Spekulationen bewahrheiten, ermittelt jetzt die Polizei.

Dabei bittet die Polizei Verden auch um Hinweise zu dem Brandgeschehen aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 04231/8060 zu melden.