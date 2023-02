Große Hoffnungen auf den Kalibergbau in Ahnebergen

Teilen

Die Häuser am Schachtweg waren Büro- und Wohnanlagen für die Kaliförderung. © Privat

Ahnebergen – Kalisalze waren am Ende des 19. Jahrhunderts ein begehrtes Gut. Kein Wunder, dass deshalb auch vor der Jahrhundertwende um 1895 verstärkt im preußischen Hannover nach Lagern gesucht wurde. Große Hoffnungen wurden in die Förderung von Kalisalzen in Ahnebergen und Wahnebergen gesetzt. Als man im westlichen Bereich der Ahneberger Feldmark bei Probebohrungen auf Vorkommen gestoßen war, wurden auch Landwirte in Wahnebergen hellhörig, die Grundstücke in diesem Bereich besaßen. Der Abbau von Steinsalzen, die für Mineraldünger wertvoll waren, schien sich zu lohnen.

Da der natürliche Vogeldünger Guano nicht mehr im großen Maße zur Verfügung stand, wuchs die Bedeutung von Kunstdünger. Die Produktion war wichtig und lohnend. Vorkommen von Kali und Salzgestein fand man in Tiefen von 300 bis 1000 Metern. Die Kalischichten waren bis zu fünf Meter stark. Dann ging alles ganz schnell. Schon 1905 wurde die Gewerkschaft Alicenhall in Ahnebergen gegründet, bereits fünf Jahre später folgte die Gründung der Gewerkschaft Glücksborn.

Nachdem alle Vorschriften und Genehmigungen vorlagen, wurde am 20. Juli 1911 die Bergbaugesellschaft „Alicenhall mbH“ offiziell gegründet und man konnte mit dem Ankauf von Grundstücken für die Errichtung einer Schachtanlage beginnen.

Mit den Eigentümern der speziellen Grundstücke aus Ahnebergen, Wahnebergen und zudem aus Eitze, denn auch auf der nördlichen Seite der Aller sollte gefördert werden, wurden Verträge über eine Fläche von über 1 000 Hektar für den Abbau von Kali- und Steinsalzen geschlossen.

In den Verträgen wurde den Grundstückseigentümern ein fester Betrag als Vorschuss zugesichert. Dieser sollte ab einer bestimmten Fördermenge gezahlt werden. Es wurden zunächst zwei Tief- und eine Schachtbohrung von der Gewerkschaft Alicenhall niedergebracht. Die Bohrung wies bei einer Tiefe von 543 Metern Steinsalz nach und endete bei 1133 Metern Tiefe. Die zweite Bohrung traf bei 547 Metern auf Steinsalz. Es folgten zwischen 616 und 640 Metern Carnallit und Kalisalzlager.

Ansonsten griff man auch auf Bohrergebnisse der Gewerkschaften Wilhelmine und Carlsglück in Hülsen zurück. Alicenhall in Ahnebergen war eng mit Wilhelmine in Hülsen, die Anteile an Alicenhall besaß, verbunden. An Tagesanlagen wurden zunächst ein Büro- und Kauengebäude (Wasch- und Umkleideraum) sowie das Fördermaschinenhaus errichtet. Alle übrigen Betriebsanlagen, wie Abteufturm, Kesselhaus, Gefriermaschinenhaus und die Werkstätten, wurden nach und nach errichtet.

Die Gewerkschaft Glücksborn mit Sitz in Verden wurde am 31. Dezember 1911 gegründet. Sie ging eine Interessengemeinschaft mit der Gewerkschaft Alicenhall in Ahnebergen ein. Diese bot sich an, als die Gewerkschaft Alicenhall enge Verbindungen zu den Gewerkschaften Wilhelmine und Carlsglück in Hülsen aufgenommen hatte. Unter Ausnutzung dieser guten Möglichkeiten sollte die Verwertung der in Ahnebergen geförderten Salze in der Fabrik von Wilhelmine und Carlsglück kostengünstig durchgeführt werden.

Die Fertigstellung des Schachtes Alicenhall war bei Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 bei einer Endteufe von 754 Metern, der Salzspiegel lag bei 322 Metern. Dann folgte der Abbruch der Abteufarbeiten im Schacht Glücksborn bei 102 Metern Teufe. In den Jahren 1916 bis 1918 herrschte kriegsbedingte Betriebsruhe, nur Wartungsarbeiten wurden durchgeführt. In den Jahren 1921 und 1922 wurden Glücksborn und Alicenhall vorläufig stillgelegt.

Von den Anlagen am Schacht Glücksborn ist nur noch das Verwaltungsgebäude erhalten. Es wurde auch zu einem Wohngebäude umgebaut. An dem neu angelegten Verbindungsweg vom Heumarschweg zur Kreisstraße, dem Schachtweg, entstanden zwei Büro- und Wohnhäuser und ein Pumpenhaus, das heute nicht mehr vorhanden ist.

Für den Transport der Kali- und Steinsalze wurde eine Bahn zum Bahnhof Wahnebergen gebaut. Die Trasse überquerte die Kreisstraße 14 in der Mitte zwischen der damaligen Schranke und dem Ortsausgag von Ahnebergen. Sie war noch bis zur Erneuerung der Kreisstraße gut zu erkennen.

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges machte allen Träumen bald ein Ende. Nach der Niederlage musste Deutschland seine Kalilagerstätten im Elsass an Frankreich abtreten, und damit hatte das Deutsche Reich seine Monopolstellung auf diesem Gebiet verloren. Der Abbau in Ahnebergen und Umgebung war so unrentabel geworden. Die vom Kalisyndikat erteilte vorläufige Beteiligungsziffer musste anderweitig verkauft werden. Der Betrieb ruhte in den Jahren 1916 bis 1918 vollständig.

Die AG Deutsche Kaliwerke nahm 1920 die Arbeiten kurzfristig wieder auf, allerdings nur zur Instandsetzung. Im Jahr 1922 kam es zur vorläufigen Stilllegung beider Werke. 1924 wurden die Schächte geschlossen und mit Oberflächenwasser geflutet. Dann wurden die Schächte abgedeckt und Gebäude abgebrochen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren nahe des Wahneberger Bahnhofes noch zwei große weißgraue Halden zu sehen. Auch Teile der Schienen, die von den Schächten zur Verladestelle an der Bahnstrecke Bremen – Hannover führten, waren nicht beseitigt. Noch Jahre später war auch die Gleisstrecke zu sehen. Die vollständige Verfüllung der Schächte begann 1999 mit 22 000 Tonnen Kies und Schotter. Dann wurden die Schächte mit Betondeckeln verschlossen. rfw

Das ehemalige Verwaltungsgebäude von Alicenhall ist mittlerweile ein Wohnhaus. © Rengstorf

Glücksborn: Auch das Kauen- und Verwaltungsgebäude der Anlage wird heute als Wohnhaus genutzt. © Privat