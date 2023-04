Große Bühne für kleine Pferde: Ponyzüchter holen ihr Jubiläum in Verden nach

+ © Ingo Wächter Stefanie Jäckel zeigt den Kaltblut Hengst Louis. © Ingo Wächter

Verden – Sein 75-jähriges Jubiläum zelebrierte der Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover mit einer Gala im großen Rahmen der Verdener Niedersachsenhalle. Eigentlich war es schon im vergangenen Jahr dran, musste aber wie so viele andere Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Nun aber war es endlich soweit, der Verband und seine vielen Mitglieder hatten ihren großen Auftritt und konnten dies sichtlich genießen.

Nachdem der Vorsitzende Joachim Völksen die Besucher begrüßt hatte, wurden zunächst die Ehrengäste unter gebührendem Applaus ein- und zweispännig zu ihren Sitzplätzen eskortiert. Im Mittelpunkt der Festlichkeiten standen dann Pferderassen wie das Shetlandpony, Welsh-Ponys, Haflinger oder das beliebte Fjordpony, die vielen heute sehr erfolgreichen Reitern und Reiterinnen aus dem Pferdesportverband Hannover den Weg an die Spitze geebnet hatten. 15 Kernrassen gehören beim Pony- und Kleinpferdezüchterverband dazu, die sich im Sport über viele Jahrzehnte bewährt haben.

Unter dem Motto „Black is beautiful“ eröffnete der sogar auf M*-Level im Dressursport erfolgreiche Matrix vor fast voll besetzten Zuschauerrängen die Show. Gemeinsam mit seiner Reiterin zeigte der 22-jährige Hengst aus der Zucht von Joachim Glinke eine stimmungsvolle Dressurnummer mit Aufgaben auf höchstem Niveau. Bei der großen Kutschenquadrille präsentierten die Mitglieder des Stammbuchs für Kaltblutpferde ein deutschlandweit einzigartiges Schaubild, bei dem die Pferderassen vorgestellt wurden und ihre Genügsamkeit vor der Kutsche unter Beweis stellten.

Vorgestellt wurden auch einige Deckhengste wie unter anderem Valur H, der sich als einziger Vererber über Stangen präsentierte. Aus der Familie des Welshponys stammen viele gekörte Pferde. Er selbst schloss den Zwei-Tage-Test mit der unglaublichen Note von 8,6 ab und qualifizierte sich fürs Bundeschampionat der sechsjährigen Springponys. Im Dressurviereck zeigte sich der zweifache Bundeschampion Da Vinci.

Das heimliche Highlight waren aber auch die Hengste, die sich unter dem Programmpunkt „Oldie but Goldie“ vorstellten. So der 27-jährige Benetton S, ein echtes hannoversches Pony, das von der Deckstation Seefeld-Müller an der Seite seines Vaters Burlington S, der nun schon über 30 Jahre alt ist, gekonnt in Szene gesetzt wurde. „Wir sind froh darüber, dass wir so viele renommierte Hengste, die sich allesamt in der Zucht mehr als bewährt haben, noch einmal zeigen und diesem Programmpunkt kurzfristig auf die Beine stellen konnten“, so Völksen.

Für leuchtende Kinderaugen und beeindruckten Applaus sorgten neben vielen Quadrillen der verschiedenen Rassevertreter das Shetlandpony-Schaubild. Einen großen Auftritt hatten aber auch die Interessengemeinschaften Welsh und Fjordpferd, das Showteam Kasali, das zu träumerischer Musik und Kulisse Elemente aus der Freiheitsdressur zeigte. Die erfolgreiche Dressurreiterin Ulrike Hatzl vom Reitverein Aller-Weser gab zudem einen Einblick in die hohe Kunst der Lektionen, die Grand Prix-Pferde und Reiter können sollten.

„So eine Veranstaltung wie die heutige ist wichtig, für die Hengsthalter, aber auch für uns als Verband, um in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden“, zog Völksen ein positives Fazit, bevor das Programm nach vielen spannenden Punkten unter dem tosenden Beifall des Publikums zu Ende ging.

+ Traumhaft: Das Showteam_Kasali aus Hameln. © Ingo Wächter