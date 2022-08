Banküberfall in Achim: Polizei fahndet im Stadtgebiet nach möglichem Täter

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Die Bremische Volksbank in Achim ist am Montag überfallen worden. Vor Ort ist die Polizei im Einsatz und hat das Gelände abgesperrt.

Update vom 1. August um 13:00 Uhr: Inzwischen hat die Polizei den Überfall auf die Bank in Achim bestätigt. Ersten Informationen nach betrat ein bisher unbekannte Täter zwischen 08:45 Uhr und 09:00 Uhr die Bankfiliale und bedrohte eine Angestellte, die sich zu der Zeit in der Filiale befand. Der unbekannte Mann erbeutete Bargeld und konnte anschließend fliehen. Bisher konnte er trotz einer umfangreichen Fahndung durch die Polizei nicht gestellt werden.

Unbekannter überfällt Bank in Achim: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Täter

Womöglich hat es einen Überfall auf die Bremische Volksbank in Achim gegeben. Die Polizei ist vor Ort. © Christian Butt

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, die Hinweise zum Unbekannten geben können oder während, vor oder nach der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich an die Polizei Achim zu wenden (Telefon: 04202/9960). Der mutmaßliche Täter trug eine dunkle Basecap und eine dunkle Hose sowie ein sehr helles Oberteil und darüber eine dunkle Jacke. Außerdem soll er die Bank mit einem silbernen Koffer verlassen haben. Weiterhin trug der Täter eine Mund-Nasen-Bedeckung im Gesicht. Die weiteren Ermittlungen zum Banküberfall in Achim wurden vom Zentralen Kriminaldienst Verden übernommen.

Banküberfall im Landkreis Verden: Unbekannter erbeutet Geld aus Bank in Achim

Erstmeldung vom 1. August um 12:23 Uhr: Achim – In Achim im Landkreis Verden hat es am Montag einen Überfall auf die Bremische Volksbank an der Brückenstraße gegeben. Vor Ort ist das Areal um die Filiale mit Flatterband abgesperrt und die Polizei lässt derzeit niemanden in das Gebäude. Die Hintergründe zum Vorfall sind derzeit noch unklar. Die Polizei veröffentlichte inzwischen eine Pressemitteilung. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht nicht.

Banküberfall in Achim: Polizei ist im Stadtgebiet mit Großaufgebot unterwegs

Wie aus Informationen hervorgeht, die kreiszeitung.de vorliegen, arbeitet die Spurensicherung derzeit am Tatort. Mehrere Straßenkreuzungen in der Stadt werden mit Streifenwagen gesichert. Zudem ist ein Hubschrauber im Einsatz. Bei dem Banküberfall in Achim hat es nach ersten Angaben keine Verletzte gegeben.

Das Wichtigste aus dem Landkreis Verden: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

Der Reporter vor Ort berichtet, dass es wohl am Vormittag Hilferufe und Gewimmer aus dem Gebäude gab. Ein Zeuge hatte direkt die Polizei verständigt, die kurz darauf den Bereich absicherte. Uniformierte Einsatzkräfte und Zivilstreifen fahnden aktuell im Stadtgebiet nach einem möglichen Täter. An der Bank gibt es einen handgeschriebenen Hinweis, dass die Filiale geschlossen bleibt.