Größter Doppeldecker kehrt nach Verden zurück

Nostalgie im Doppelpack: Zwei Boeing Stearman werden kommenden Sonntag in Scharnhorst erwartet. © Privat

Gucken, staunen und sogar mitfliegen dürfen die Besucher des Verdener Luftfahrt-Vereins bei „Verden fliegt“, dem Tag der offenen Tür, am Sonntag, 7. Mai, 11 bis 17 Uhr.

Verden – Er kehrt zurück. Ein Jahr nach dem Einschweben des größten einmotorigen Doppeldeckers der Welt, der Antonov AN2, und dem riesigen Publikumsinteresse, das er ausgelöst hat, kommt es jetzt auf dem Flugplatz Verden in Scharnhorst zum Wiedersehen. Anlass ist einer Pressemitteilung des Verdener Luftfahrt-Vereins zufolge „Verden fliegt“, der Tag der offenen Tür, der am kommenden Sonntag, 7. Mai, 11 bis 17 Uhr, über die Bühne gehen wird. „Viele Interessierte an Rundflügen sind im vergangenen Jahr nicht mehr zum Zuge gekommen. Für uns Verpflichtung genug, die Antonov ein zweites Mal nach Verden zu holen“, sagt Organisator Daniel Dibbern. Gleichzeitig erhöht der Veranstalter die Rundflug-Kapazitäten deutlich. Und dabei geht es durchaus nostalgisch zu. Angekündigt sind beispielsweise zwei betagte Boeing Stearman, seit 90 Jahren einer der meistgebauten Doppeldecker der Welt, der ebenfalls zu Ausflügen über Aller-Mündung, Dom und das eigene Zuhause zur Verfügung steht.

Einen Schwerpunkt bildet in diesem Jahr die nachhaltigste Form der Fortbewegung, der Segelflug. Ohne Motor und den Einsatz fossiler Brennstoffe, ohne Muskelkraft und allein mit den Kräften der Thermik touren die schnellen weißen Gleiter über Hunderte von Kilometern hoch über die norddeutsche Tiefebene, passieren zuweilen Harz und Weserbergland und kehren wohlbehalten nach Verden zurück. Erfahrene Piloten, darunter Teilnehmer an Deutschen Meisterschaften, wollen über ihren reichen Erfahrungsschatz berichten. Interessierte können sich nicht nur über die Pilotenausbildung informieren, die mit 14 Jahren beginnt, einige können auch gleich einen Schnupperflug absolvieren. In diesem Jahr wird der sogenannte Flugzeugschlepp präsentiert, bei dem Segelflugzeuge auf beispielsweise 500 Meter Höhe gebracht werden, ehe sie sich selbst überlassen bleiben.

Angekündigt hat sich ferner für den kommenden Sonntag der Feuerwehrflugdienst Niedersachsen mit einer Cessna 206, die von Hildesheim aus zur Waldbrandbeobachtung aufbricht. Die Johanniter wollen an einem Infostand über ihr breites Aufgabengebiet informieren. Zum Abschluss des Tages ist der Start eines Heißluftballons geplant. Und ein naturbelassenes Vergnügen verheißen die Rundflüge in der Boeing Stearman. Über eine Cockpit-Haube verfügen die Oldtimer nicht.

Sie gilt als der größte einmotorige Doppeldecker der Welt. Mit 1000 PS treibt der Sternmotor die Antonov AN2 an, die in der polnischen Variante mit der Ausrichtung auf Personentransport und Fallschirmspringer in Verden einschwebt. Die legendäre Maschine mit einem Leergewicht von drei Tonnen und einem zulässigen Gesamtgewicht von über fünf Tonnen erhält für den Tag eine Sondererlaubnis der Landesluftfahrtbehörde für den Einsatz in Scharnhorst. In Endlos-Schleife steht der nostalgische Flieger für Rundflüge zur Verfügung, genauso wie die Vereinsflugzeuge, die im Dauereinsatz stehen.

Im Mittelpunkt stehen außerdem die Flugschulen, die sich beträchtlichen Zulaufs erfreuen. Allein im Segelflug stehen nicht weniger als acht ehrenamtliche Fluglehrer zur Verfügung, die sich jedes einzelnen Flugschülers individuell annehmen. Personell ähnlich gut ausgestattet ist die Motorflugschule. Der Verein hat in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, die Flugzeugflotte zu modernisieren. Flieger mit geringerem Verbrauch, mit erhöhtem Lärmschutz, mit mehr Sicherheitsreserven, mit sogar einem zusätzlichen Rettungssystem – das ist heute kein Zauberwerk mehr.

In Scharnhorst können sie nun in Augenschein genommen werden. Und wer möchte, kann auch gleich zu einem Schnupperflug einsteigen.

Ein beträchtliches Publikumsinteresse löste die Antonov schon im vergangenen Jahr in Verden aus (Bild). Jetzt kehrt sie zurück. © Luftfahrt-Verein