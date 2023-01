Größer, moderner, praktischer

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Letzte Amtshandlung für Michael Rolf am Clüversweg. Der Ortsbeauftragte schließt das Tor zum Standort. © Privat

Der THW Ortsverband Verden ist in vom Clüversweg in den Albert-Einstein-Ring gezogen und hat endlich mehr Platz. Außerdem ist alles neu und auf die Anforderungen beziehungsweise Bedürfnisse der Mitglieder zugeschnitten.

Verden – Der Standort am Clüversweg ist für den Verdener Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) Geschichte. Am Sonntagnachmittag fuhren alle Fahrzeuge im Konvoi zur neuen Unterkunft am Albert-Einstein-Ring. Als letzte Amtshandlung am alten Standort verschloss der Ortsbeauftragte Michael Rolf das Tor. Das THW-Schild war schon vorher abgeschraubt worden und hängt jetzt im Industriegebiet.

Ungefähr ein Jahr hat es gedauert, bis der Neubau fertig war. Den Umzug mit allen Materialien haben die Mitglieder des THW selbst organisiert und über die Bühne gebracht. Nun freut sich der Ortsverband über viel mehr Platz. „Am Clüversweg war es wirklich an allen Ecken und Enden zu klein“, so Rolf. Das neue Gelände, nur wenige meter von der Max-Planckstraße entfernt, ist knapp 7000 Quadratmeter groß und bietet viel Platz für die moderne Fahrzeughalle. Auf 950 Quadratmetern konnten 15 Stellplätze, sieben Doppeltore und ein einzelnes Tor untergebracht werden. Das gegenüberliegende zweistöckige Gebäude ist 700 Quadratmeter groß. „Hier ist alles moderner und praktischer“, freut sich Rolf. In der unteren Etage befinden sich die Umkleideräume, Toiletten, Duschen und die Heizung. Oben sind der Aufenthaltsraum, die Küche und Büroräume.

Endlich ausreichend Platz für Manschaften und Gerät: Der Verdener Ortsverband des Technischen Hilfswerks ist an den neuen Standort umgezogen. © Haubrock-Kriedel

Durch den großzügig bemessenen Platz kann in den Umkleideräumen nicht nur eine Geschlechtertrennung problemlos realisiert werden, auch die private Kleidung können die aktiven jetzt strikt getrennt von der Einsatzkleidung aufbewahren. „Das bedeutet auch mehr Gesundheitsschutz“, betont der Ortsbeauftragte.

Neue Unterkunft für das THW: Ein Quantensprung in die Moderne

Während das THW am alten Standort nur über eine Teeküche verfügte, lässt jetzt eine große Industrieküche aus Edelstahl zu, dass die Helfer richtige Mahlzeiten zubereiten. „Das ist schon ein Quantensprung in die Moderne“, sagt Rolf.

Der große Aufenthaltsraum im ersten Stock ist teilbar. „Das ist ein großer Vorteil. So kann man die Einheiten bei Großschadenslagen separat führen. Falls erforderlich, könnten auch Feldbetten aufgestellt werden“, erklärt der Ortsbeauftragte.

Wie viel Geld der Neubau gekostet hat, vermag er nicht zu sagen. Der Komplex sei von einem Fremdinvestor gebaut worden und werde an das THW vermietet. „Das geht schneller, als wenn Behörden selbst bauen“, weiß Rolf um die Vorteile.

Der THW Ortsverband Verden verfügt aktuell inklusive der Jugend über 15 weibliche und 40 männliche Mitglieder. „Durch den Neubau sind wir für die Zukunft gerüstet“, ist Michael Rolf überzeugt. „Wir können jetzt weiter wachsen“, sagt er zufrieden.